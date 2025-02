Confirman el desalojo de los puestos sin licencia en la feria de Los Chinos, en Holguín

Madrid / Holguín/La reestructuración de la feria de Los Chinos ha revolucionado a todo Holguín y no eran pocos los que habían exigido en redes sociales un pronunciamiento de las autoridades después de que trascendiera que a muchos comerciantes se les ha obligado a desmontar sus puestos antes del 16 de febrero so pena de 30.000 pesos de multa. Este domingo, a través de una nota publicada en el diario oficialista de la provincia, Ahora, funcionarios municipales desmienten que la razón de estas medidas sea la de organizar los festejos del 26 de julio, como argumentaron algunos de los vendedores.

“Se ha manipulado la información para desacreditar las acciones que se realizan con el fin de procurar la legalidad y la transparencia en el comercio, así como el equilibrio urbanístico”, sostiene el autor de la nota, Reynaldo Zaldívar, que cita a funcionarios del Consejo de la Administración.

De acuerdo con esa información, el desmontaje está solo previsto para quienes carecen de licencia para ejercer allí el trabajo por cuenta propia o violan las normas. En cuanto al resto, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo ha otorgado una licencia para edificar kioscos y en ellos deberá realizarse la actividad. Hay varias zonas afectadas y no únicamente Los Chinos, dice Osmany Viñals García, dirigente del Partido Comunista en la ciudad, que explica cómo los puestos ubicados en zonas como la calle que hay tras la terminal Las Baleares obstruyen incluso el tráfico, impidiendo salir a las guaguas.

Viñals dice, alega Ahora que “se ha utilizado la celebración de las actividades anuales del 26 de Julio como un mecanismo de manipulación, ya que en ningún momento se ha mencionado que esa sea la razón de la medida”.

En Los Chinos “casi no se puede caminar, pues las aceras han sido invadidas por carretillas y andamios”, argumenta Ramón Castro Anazco, viceintendente de la Agricultura. El funcionario añade que La Plaza Cultural está ocupada por los vendedores, muchos de los cuales operan sin permiso y que, además, la actividad comercial se autorizó solo para los fines de semana, “no para no ocupar una de las principales arterias de la localidad todos los días”.

Castro Anazco dijo que se encontrará un punto de venta para los particulares, ya que no pueden, por normativa, ubicarse a menos de 200 metros del mercado agropecuario estatal denominado también Los Chinos, como está ocurriendo en la actualidad y sin que hasta la fecha se haya actuado, reprocha el redactor. El texto también critica a los inspectores, que han permitido que proliferen las irregularidades, entre ellas la ocupación de la vía pública.

En la nota, titulada ¿Desalojo en Los Chinos?, hay espacio para la preocupación, ya que, aunque admite que son un grave problema las basuras, las molestias que produce entre el vecindario el pregón de los productos y las calles llenas de obstáculos, la feria abastece a la población a precios más que ajustados.

“Otros tantos expresan su preocupación, pues, a pesar de todo esto, en el lugar se obtienen productos a precios bastante bajos en comparación con otros sitios de la ciudad. Una de las razones es que, al haber tantos vendedores, la competitividad genera precios favorables para el pueblo”, reconoce el texto, en el que se exige, además, explicaciones de los funcionarios a los trabajadores, que no saben qué va a ocurrir hasta que se defina la nueva ubicación y levanten los nuevos puestos.

“El asunto demanda una mejor comunicación entre las autoridades municipales y los actores económicos implicados para evitar la proliferación de noticias falsas y la manipulación de los hechos”, espeta.

Los cubanos se han acostumbrado a que carretilleros sin licencia o vendedores ambulantes les resuelven la comida del día a día. / 14ymedio

Reynaldo Zaldívar recuerda que hay problemas para cubrir la demanda alimentaria y que este tipo de ferias resulta imprescindible, aunque esto no justifica que se permita la insalubridad o las ilegalidades.

El texto deja claro que si se ha permitido, como ocurre en toda la Isla y no solo en Holguín, la proliferación de puestos en los que obtener lo que no se encuentra en los mercados estatales es porque los funcionarios conocen las consecuencias de tener a la población sin ellos. Los cubanos se han acostumbrado a que carretilleros sin licencia o vendedores ambulantes les resuelven la comida del día a día y se preguntarán qué pasará cuando en la ciudad oriental se queden sin su servicio.

Es el mismo motivo que ha llevado a las autoridades, según fuentes de 14ymedio, a no inspeccionar nunca los alrededores de la calle 13, cerca del mercado estatal Dagoberto Sanfield. Los grandes operativos de inspectores y policías no han afectado en ningún momento a esa zona, donde se concentra un sector más marginal de la población que no dudaría en responder violentamente al quedarse sin los puestos donde se abastecen, al revés que en Los Chinos.

“Van a afectar a varias familias que llevan años ejerciendo esa actividad, ¿no sería mejor legalizarlos? ¿Por qué la suspensión? Este hecho traerá consecuencias”, advertía un vecino el pasado viernes. “Consecuencias ninguna. La población está acostumbrada a obedecer la orden suprema”, respondía otro. Eran reacciones a las declaraciones de varios periodistas en un programa de Telecristal en las que se reprochaba no ya la acción –no aclarada siquiera– de las autoridades, sino que se ponía el foco en la denuncia inicial sobre la fecha.

“Que no estén vinculando una fecha histórica con algo de ese tipo. La fecha histórica se respeta. El que la utilizó para algo de este tipo, está muy mal hecho. Lo primero es el diálogo”, pedía uno de ellos, aplaudido en redes sociales por su valentía al reclamar no solo por ese detalle, sino por que se dé una solución a los vendedores sin generar confusión y temor a los afectados y la propia población.

Aún no se sabe dónde irán a parar los comerciantes que cuentan con la licencia exigida, aunque el rumor en la ciudad es que se quedarán en el área conocida como Gran Panel

Según fuentes de 14ymedio, el movimiento parte del primer secretario del Partido Comunista en Holguín, el presidenciable Joel Queipo Ruíz, que intenta labrarse una reputación para convertirse en el sucesor de Miguel Díaz-Canel. Las inspecciones y el “cerco a las ilegalidades” se han hecho cada vez más intensas desde que llegó al cargo y recuerdan a las que en su día desató el actual mandatario cuando ocupó el mismo puesto que Queipo entre 2003 y 2009.

Aún no se sabe dónde irán a parar los comerciantes que cuentan con la licencia exigida, aunque el rumor en la ciudad es que se quedarán en el área conocida como Gran Panel, a unos 300 metros del lugar actual y donde antes se vendían materiales de la construcción.

El artículo de Ahora pretende tranquilizar a la población a la vez que desmonta el argumento de la fecha, impopular entre el propio oficialismo. Zaldivar dice haber hablado con un comerciante que le espetó: "Confío en que todo se aclarará y será de modo satisfactorio, porque el Gobierno no actuará con injusticia". Pero la incertidumbre está incluso en las interrogaciones del titular de su nota ‘aclaratoria’.