La confusión por el nuevo precio del pasaporte provoca el caos en Guanabacoa

Muchos de los presentes estaban convencidos de que el pasaporte pasaría a costar 200 dólares a partir de las próximas semanas.

Numerosos cubanos se apresuran a tramitar el documento ante la incertidumbre por el arancel que eleva a 200 dólares su precio en el exterior

La Habana/Una larga y desordenada cola se formó este lunes frente a una oficina de trámites de identificación en el municipio habanero de Guanabacoa, donde decenas de cubanos acudieron con angustia. El motivo: el temor a que el incremento del precio del pasaporte anunciado para los cubanos residentes en el exterior se aplicara también a quienes viven en la Isla.

Según pudo comprobar 14ymedio en el lugar, al mediodía el tumulto ya desbordaba el espacio frente a la oficina situada en la esquina de las calles Máximo Gómez y E. Guiral. Muchos de los presentes estaban convencidos de que el pasaporte pasaría a costar 200 dólares esta misma semana, y se apresuraban para tramitar el documento mientras todavía no se hubiera implementado la medida.

Al mediodía el tumulto ya desbordaba el espacio frente a la oficina situada en la esquina de la calle Máximo Gómez y la E. Guiral. / 14ymedio

La confusión se produjo porque el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la entrada en vigor, a partir del próximo 1 de octubre, de un nuevo arancel consular, una medida que, según indicó la cancillería cubana, responde al “complejo panorama macroeconómico internacional” y a la “inflación global sostenida”. La Resolución 37/2026 eleva de 180 a 200 dólares o euros el precio de los pasaportes para los mayores de 16 años que realicen el trámite en el exterior. Para los menores de 16 años, el precio subirá de 140 a 160 dólares o euros.

La propia norma establece que se trata de tarifas consulares, es decir, de los servicios que prestan las oficinas diplomáticas y consulares cubanas fuera de la Isla. El precio del pasaporte para quienes residen en Cuba continúa en 2.500 pesos (menos de cuatro dólares en el mercado de cambio en el mercado informal), según las tarifas vigentes.

La noticia del aumento se divulgó ampliamente por medios internacionales y medios de prensa independientes. Dentro de la Isla, los problemas de conexión y la falta de credibilidad en las informaciones oficiales se unieron para provocar el pánico en una población acostumbrada a salir perdiendo en las malas noticias. La mayoría de los presentes estaban seguros de que el trámite del pasaporte aumentaría pronto de precio, pero otros, aun entendiendo claramente la información, habían acudido por temor a que la medida se aplicara también dentro de Cuba, aunque todavía no se hubiera anunciado oficialmente.

El pasaporte cubano ya figura entre los peores valorados del mundo por su limitada movilidad internacional"

Los que simplemente estaban confundidos preferían también hacer el trámite “por si las moscas”, como dijo una residente que esperaba entre el tumulto. Frente a la oficina de identificación se encuentra una sucursal de Correos de Cuba, donde también se concentraba un gran número de personas para comprar los sellos necesarios en los trámites, y pasaban de una cola a otra para completar la documentación, ocupando toda la calle.

El anuncio del nuevo arancel ha generado malestar porque el pasaporte cubano ya figura entre los peores valorados del mundo por su limitada movilidad internacional. Según el Henley Passport Index, el documento ocupa el puesto 80 de la clasificación mundial, el segundo peor de América Latina, solo por delante de Haití. Las dificultades para tramitarlo dentro y fuera de Cuba, además de su alto precio, se suman a las restricciones de entrada impuestas por terceros países.

Los ciudadanos habían acudido por temor a que la medida se aplicara también dentro de Cuba, aunque todavía no se hubiera anunciado oficialmente. / 14ymedio

Dentro de Cuba, las largas esperas en los registros civiles para obtener partidas de nacimiento, matrimonio y defunción se han agravado con el aumento de las solicitudes vinculadas a la emigración. Hasta cuatro meses puede demorarse en estos días obtener un pasaporte nuevo, tal y como ha documentado este diario.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), más de 245.265 personas abandonaron la Isla en el pasado año. El éxodo que comenzó a finales de 2021, luego de la represión de las manifestaciones del 11J, no se ha detenido, y es de prever que la crisis energética sin precedentes, recrudecida desde principios de este año a raíz de la intervención de EE UU en Venezuela, lo ahonden.