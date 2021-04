El congreso del PCC multiplica los huevos en Cuba pero no lo logra con los peces

La inminencia del Octavo Congreso del PCC, que inicia sus labores este viernes, ha tenido un efecto benéfico para las gallinas cubanas y, de rebote, para los residentes en la capital. Así lo hizo saber este jueves, con gran satisfacción, el Ministerio de Comercio Interior con el anuncio de una sustancial mejora en comparación con el mes de marzo: en abril habrá cuatro huevos más de venta "controlada" para La Habana y uno para el resto de provincias.

El ministerio lo considera una "mejora en todo el territorio nacional de la disponibilidad de este producto para la venta controlada con relación al mes anterior". En marzo, los habaneros solo pudieron disfrutar de tres huevos, además de los cinco normados que garantiza la libreta en toda la Isla.

No ha habido la misma suerte con las dietas médicas que llevan pescado, que el ministerio deberá sustituir con pollo en La Habana y Santiago de Cuba, mientras en el resto de provincias lo ha podido asegurar "con fuentes propias".

La lista de productos que el Estado debería garantizar, y no puede, sigue, porque tampoco hay bastante carne en conserva y será necesario sustituirla "parcialmente" con pollo, según la disponibilidad.

Lo mismo ocurre con el picadillo y los embutidos, que también tienen "limitaciones en la producción", suaviza el ministerio, y deberán "compensarse o entregar" una parte con pollo.

La situación en La Habana con el yogur de soya se expande y la falta del material con el que se elabora el envase provocará que también los niños de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo tengan que conformarse con mezcla de batido.

Este producto, un polvo de azúcar, leche entera, cacao y sal, debe mezclarse con agua para su elaboración, aunque la mayoría de niños rechazan la combinación y la prefieren con leche, un producto que también escasea.

Al menos, el aseo podrá mejorar. Lo que sí garantiza el Estado para este mes y el próximo son dos pastillas de jabón de tocador, otra "mejora" que celebra el ministerio ya que "mientras más grandes eran los núcleos el equivalente al jabón correspondiente a cada persona era menor".

El producto será, afirman, de la marca Daily, aunque no lo sabremos por la envoltura, que no será la litografiada porque falta el envase original. Sin embargo, eso no ha aguado la noticia y las autoridades se congratulan de que este es "el jabón de mayor calidad, cuyo costo equivale a 7 pesos cubanos".

