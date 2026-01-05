El Consejo para la Transición Democrática aboga por el liderazgo de Edmundo González

La diáspora venezolana ha salido a festejar en diversas partes del mundo la detención de Nicolás Maduro

La Habana/El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), una de las principales plataformas de articulación de la oposición en la Isla, llamó este domingo a una transición pacífica a la democracia en Venezuela, luego del operativo de Estados Unidos en Caracas y la detención de Nicolás Maduro.

“Reconocemos que el origen de esta situación se encuentra en la profunda ilegitimidad nacional e internacional del Gobierno de Nicolás Maduro, aliado de grupos y países reconocidos como terroristas e inmersos en el tráfico de drogas”, señaló en una declaración la plataforma opositora en la Isla.

El CTDC recalcó que la soberanía “no puede ser invocada por regímenes que han quebrantado el principio básico de legitimidad democrática” y puso el ejemplo de la Isla. “Más allá de su impacto en Venezuela, país al que nos une una historia común y que sentimos como hermano, estos acontecimientos tienen implicaciones directas para Cuba”, añadió.

Asimismo, afirmó que la caída de “una figura autoritaria y el probable colapso de una estructura de poder basada en la represión, el crimen internacional y la ilegitimidad ponen de relieve una realidad ineludible”.

Además, consideró que Maduro “ignoró la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024, donde resultó electo Edmundo González, respaldado como presidente por la mayoría del pueblo y de la oposición democrática venezolana”, y a quien afirmó que “como expresión de la soberanía ciudadana, apoya sin fisuras”.

No obstante, para Estados Unidos, en voz de Marco Rubio, secretario de Estado y quien lleva el mando en este proceso, las elecciones en las que participó Edmundo González fueron “ilegítimas”, al afirmar este domingo en NBC que el proceso careció de “validez democrática”.

La oposición venezolana ha recobrado fuerzas y ha empezado a movilizarse por todo el mundo

Tras la captura de Maduro, la oposición venezolana ha recobrado fuerzas y ha empezado a movilizarse por todo el mundo. Un ejemplo de ello es la conversación que tuvo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con María Corina Machado, para expresarle el apoyo de su país a un proceso de transición “pacífico, negociado y liderado por venezolanos”, en contraste con las recientes declaraciones del Gobierno de Donald Trump.

La oficina del jefe de Gobierno señaló en un comunicado que Carney transmitió a Machado el “inquebrantable apoyo” y que el proceso de transición debe estar anclado en el “derecho soberano del pueblo venezolano a decidir y construir su propio futuro en una sociedad pacífica y democrática”.

Tanto el primer ministro canadiense como Machado afirmaron que es “importante aprovechar esta oportunidad para la libertad, la democracia, la paz y la prosperidad en Venezuela”.

En ese mismo tenor se expresó la Comisión Europea, que este lunes pidió una transición democrática en Venezuela que incluya a María Corina Machado y Edmundo González, a través de la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la comisión.

Mientras se delinean los pasos que seguirá Venezuela tras la captura de Maduro, la diáspora venezolana en el mundo sigue celebrando. En Miami, por ejemplo, continuaron los festejos este domingo con la esperanza de que Machado o Edmundo González –considerado como el ganador de los comicios de 2024– ocupen eventualmente la presidencia.

“Comenzaron por el más estúpido (en referencia a Maduro), pero ya empezó la transición y estamos tremendamente felices”, aseguró a EFE Adán Acosta, un joven venezolano que participó en la manifestación convocada en Miami por el partido de Machado, Vente Venezuela.

Cientos de compatriotas venezolanos se congregaron cerca del restaurante El Arepazo, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Doral, donde vive gran parte de los venezolanos –la más grande colectividad en EE UU– en el área metropolitana de Miami.

Muchos de ellos aseguraron no haber dormido desde la madrugada del sábado, cuando se enteraron de los ataques estadounidenses a Venezuela, pero lo calificaron como un “insomnio feliz”. Otros se emocionan al pensar en reencontrarse con sus familias: “Si no eres venezolano, no puedes entender lo que se siente. Llevo 26 años esperando este momento”, expresó Elías Benasayag.

En cuanto a Edmundo González Urrutia, el hombre sobre el cual están puestas varias miradas, se informó este domingo de que su cuenta de X fue hackeada. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, informó el hecho, horas después de que el opositor publicara un video en el que pedía la liberación de los presos políticos para la normalización del país.

“Informamos que la cuenta de X del presidente Edmundo González Urrutia, luego de la publicación de un video el día de hoy (domingo) a las 5 pm, fue hackeada”, señaló la coalición en un breve mensaje publicado en esa red social. Además, dijo que “oportunamente” se anunciará la recuperación de su cuenta.

Poco después, en la cuenta de X de González Urrutia fue publicado un mensaje que posteriormente fue borrado. En la publicación se hablaba de la libertad de los venezolanos y la soberanía, tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas de Venezuela que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Al final del mensaje se le hacía promoción a $LIBRA, un token de criptomonedas que funcionan con blockchain, que fue promocionada el año pasado por el mandatario argentino, Javier Milei, y de la que posteriormente se desligó luego de informarse sobre un posible vínculo de este token con estafas virtuales.

Más temprano, el ex candidato presidencial afirmó en un video en X que lo sucedido en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos “constituye un paso importante, pero no suficiente”, y que la “normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas”.