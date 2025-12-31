Por “crear desconcierto” en redes sociales, un activista es condenado a siete años de cárcel

La Habana/Siete años de prisión fue la condena que recibió el activista Alexander Verdecia Rodríguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), por los supuestos delitos de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”, luego de publicar en Facebook consignas contra el régimen. La información fue dada a conocer este martes por el centro de asesoría legal Cubalex, que señaló que el juicio se celebró en septiembre, pero que la sentencia no le fue notificada hasta el pasado 24 de diciembre.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 10 años de prisión para Verdecia Rodríguez, quien está recluido desde el 6 de febrero en la Prisión Provincial Las Mangas, en Granma, donde denunció a inicios de diciembre que fue golpeado y vejado por las autoridades, informó Martí Noticias. Según la petición fiscal a la que tuvo acceso 14ymedio en junio pasado, el activista, “en el mes de enero de 2024, concibió la idea de perturbar la tranquilidad ciudadana en el municipio de Río Cauto, provincia de Granma, y estimular en los ciudadanos residentes en este territorio el ánimo de crear desconcierto e irrespeto contra el orden social y el Estado socialista cubano, mediante la realización de publicaciones en su perfil de la red social Facebook”.

En ese documento se acreditaban cinco mensajes, algunos de ellos del 14 de enero de 2025, aunque solamente se especificó la fecha en uno de ellos, el último: “El actuar represivo del régimen contra los que nos oponemos a su dictadura demuestra la violación de nuestros derechos a la libertad de expresión. El régimen no respeta los derechos humanos de los cubanos, los pisotea. Abajo el régimen terrorista Castro Canel, exigimos el respeto de nuestros derechos humanos”.

La petición fiscal también hacía alusión a que el activista es miembro de la Unpacu, y aseguró que visitaba “regularmente” en Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer, líder de la organización y en ese entonces encarcelado, y que “trató de crear células” de esa organización en Río Cauto.

Los verdaderos motivos de la condena a Verdecia Rodríguez, de acuerdo con Cubalex, “son de carácter político: su activismo pacífico y sus publicaciones críticas contra el régimen en redes sociales”.

La organización también recalcó que este caso “refleja patrones reiterados de criminalización del ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, asociación y participación política”. Asimismo, remarcó que la aplicación del delito de propaganda contra el orden constitucional, formulado de manera amplia y ambigua, “permite al Estado castigar expresiones pacíficas de disenso y el activismo cívico no violento”.

Esta condena no es la primera a Verdecia Rodríguez, quien ha estado preso anteriormente por su activismo. En 2015 fue sancionado con tres meses de reclusión domiciliaria y poco después a seis meses por negarse a pagar una multa de 2.000 pesos. En 2016 fue encarcelado durante un año por supuesto desacato a la autoridad, y en 2018 fue condenado a otros dos meses de prisión domiciliaria. De ahí que la Fiscalía haya señalado en su petición que el activista tenía “antecedentes penales”.

La condena a Verdecia Rodríguez no es aislada y el delito que se le imputó, propaganda contra el orden constitucional, ha sido ampliamente utilizado por el régimen para reprimir el disenso político. Apenas este lunes, Cubalex también informó de que ocho personas de la provincia de Las Tunas podrían ser sentenciadas a penas de entre seis y nueve años de prisión, por los mismos hechos: utilizar redes sociales para protestar contra el Gobierno.

Según la Fiscalía, Javier Reyes Peña, Adisbel Mendoza Barroso, Guillermo Carralero López, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante, Pedro Carlos Camacho Ochoa y Maikel Hill Ramírez buscaron “estimular opiniones adversas” y generar disenso sobre el sistema político cubano, luego de interactuar “en redes sociales, especialmente Facebook”, grabar y publicar videos “en los que expresaban posiciones políticas, la difusión de contenidos críticos y el intercambio con otros usuarios dentro y fuera del país, y la posesión de impresos y folletos, incluidos materiales relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.