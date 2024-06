Crecen las dudas sobre las cantidades de petróleo venezolano entregados a Cuba en mayo

Según Reuters, una parte de los 70.000 bpd enviados por Caracas no fue descargada en la Isla

Madrid/La estatal venezolana Pdvsa está entregando la mayoría del petróleo a Cuba a través de barcos no rastreables, un método que no es nuevo pero cuyo uso se ha extendido en los últimos tiempos por dos motivos fundamentales, según la agencia Reuters. Por un lado, el envejecimiento de la flota de ambos países, que ha dejado algunos tanqueros no operativos; por otro, el aumento del flujo petrolero desde México, que mantiene a los cubanos Delsa y Vilma en un constante baile entre Pajaritos (Veracruz) y Matanzas.

La información, ofrecida este martes por la agencia británica, contribuye a aclarar algunas dudas que los expertos tenían sobre las llegadas de crudo y diésel venezolano. El pasado mes, el investigador de la Universidad de Texas Jorge Piñón comentó a 14ymedio con extrañeza las cifras anormalmente elevadas de barriles exportados por Pdvsa a la Isla: "¿Dónde están los aproximadamente 2,1 millones de barriles –70.000 bpd– supuestamente recibidos en mayo", insistía. "Cuba no tiene actualmente esta capacidad de almacenamiento".

Caracas proporcionó a La Habana unos 840.000 barriles de petróleo en abril, una media de 28.000 barriles por día (bpd), en tres envíos. Sin embargo, en mayo triplicó la cantidad y mandó, según Reuters, 70.000 bpd, pero Piñón solo pudo documentar la llegada de un barco, el Alicia, que cargó el 23 de mayo en Amuay, lo que suscitó muchas dudas en el especialista.

"Los buques alteran su señal, haciéndolos que parezcan estar en otras zonas del Caribe mientras descargan en Cuba"

Ya entonces el experto apuntó a un aumento del uso del ardid de apagar los transpondedores, empleado también por Rusia e Irán y, como ha contado 14ymedio en varias ocasiones, las propias Cuba y Venezuela. Estas prácticas han dejado incluso accidentes, algunos mortales, como consecuencia de las maniobras peligrosas que produce esta navegación silenciosa.

Reuters señala, en su información de este martes, que Cuba y Venezuela han usado sus propios buques para estos intercambios, pero que “retrasos en el mantenimiento han dejado algunos barcos fuera de servicio y el surgimiento de México como nuevo proveedor de Cuba, utilizando algunos de los mismos tanqueros, hacen que los buques disponibles sean insuficientes”.

La nota añade que Pdvsa comenzó en junio a realizar co-loading, una práctica empleada en la carga de mercancías que consiste en aprovechar un mismo espacio para destinos diferentes. Así, indica la agencia británica, parte del combustible se fue a Cuba y el resto continuó hacia distintos destinos de Asia, según documentos marítimos de la compañía.

El 'Neptune 6', a la derecha (verde), y el 'Esperanza', a la izquierda (rojo), en la bahía de Nipe, en Holguín / Google Earth

Esta explicación sugiere que, en mayo, Reuters incluyó en las entregas a Cuba parte de las cargas que iban para otros países, ya que la agencia británica trabaja a partir de los datos recopilados en el puerto de salida en Venezuela. En realidad, la Isla no habría recibido la totalidad del crudo que llevaban esos barcos, y habrá que revisar las cantidades realmente entregadas en mayo, quizá más cercanas al promedio de 27.000 bpd desde enero, como parecen indicar los apagones y las largas filas de autos en las gasolineras. En 2023, La Habana recibió casi el doble de Caracas, unos 51.500 bpd.

“Los buques alteran su señal, haciéndolos que parezcan estar en otras zonas del Caribe mientras descargan en Cuba, a menudo mediante transferencias de barco a barco, según el servicio de monitoreo TankerTrackers.com y una fotografía satelital de Planet Labs vista por Reuters”, detalla la nota.

Entre los tanqueros implicados está el Neptune 6 con bandera panameña, que estuvo la semana pasada cerca de la Bahía de Nipe, en Holguín, transfiriendo crudo pesado y fueloil venezolano al buque Esperanza, con bandera de Cuba, según los documentos y la fotografía, analizados por TankerTrackers.com. Sin embargo, su transmisión de datos lo ubica al norte de Curazao desde hace un mes.

Según Piñón, “desde el incendio de los Supertanqueros de Matanzas, en 2022, Cuba ha perdido una capacidad de almacenamiento de un millón de barriles y tiene un gran reto en gestionar el crudo importado, lo que le obliga a utilizar algunos de sus petroleros de cabotaje como almacenamiento flotante”.