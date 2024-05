Con solo 28.000 bpd en abril, siguen bajando los envíos de petróleo venezolano a Cuba

La Habana/Tres tanqueros, con una carga total aproximada de 840.000 barriles de petróleo –a juzgar por sus respectivos calados–, zarparon desde Venezuela a Cuba durante el mes de abril. La cifra representa unos 28.000 barriles por día (bpd) e indica una nueva caída de las exportaciones de Caracas a su socio político, que en marzo solo recibió 34.000 bpd.

Se trata del María Cristina, que ancló en Matanzas el pasado 11 de abril; el Petion, que llegó a Cienfuegos el 21; y el Alicia, que este miércoles entró también a la bahía matancera. Aunque todavía no se conoce el estimado mensual que la agencia británica Reuters publica a partir de sus fuentes en la estatal venezolana Pdvsa, el investigador de la Universidad de Texas Jorge Piñón explica a 14ymedio que el dato está basado en su monitoreo habitual de estos buques a través de las aplicaciones de rastreo marítimo.

Desde hace meses, este diario se ha mantenido atento al trasiego del María Cristina, el Petion y el Alicia, cuyas rutas entre las terminales portuarias venezolanas y cubanas son constantes. De otro barco conocido, el Eco Fleet –que a mediados de abril, después de pasar semanas en aguas territoriales cubanas sin descargar los 40.000 toneladas de diésel que traía de Túnez, marchó a Jamaica–, Piñón afirma que está de vuelta en las costas de la Isla, frente a la capital cubana.

En abril, el equipo de investigadores que lidera Piñón no ha detectado ningún buque ruso entrando a puertos cubanos. Esto, advierte, no quiere decir que no hayan recalado en la Isla, “puesto de que sus transpondedores –el dispositivo de localización– pueden haber sido desactivados”.

De hecho, sobre este sistema para ocultar el trasiego de los buques se ha pronunciado Suecia, según Piñón. El país europeo ha expresado su preocupación por “una flota fantasma de tanqueros ‘inseguros’ utilizados por Rusia para exportar crudo, desafiando las sanciones occidentales”. El investigador asegura que el ministro sueco de Asuntos Exteriores, Tobias Billström, hizo saber durante una reunión de Exteriores en la Unión Europea, que estos barcos no solo representan una amenaza geopolítica sino también un peligro para el medio ambiente, pues “pueden provocar un accidente desastroso”.

La cifra de “petroleros fantasmas” al servicio de Rusia, dice Piñón citando a empresas de investigación marítima como Vortexa y Winward, podría ascender a 1.000. Son tanqueros “que se dedican al transporte oculto de crudo ruso y productos petrolíferos”.

Apadrinada –pero con poca estabilidad–, por Venezuela, Rusia y México, Cuba intenta sin éxito salir de sus crisis energética. El hermetismo que caracteriza al régimen, las operaciones poco transparentes y el hecho de que sus aliados estén bajo la mirada de Washington, dificulta el seguimiento preciso de sus negocios petroleros.

México, por ejemplo, exportó a la Isla en 2023 crudo y derivados por un valor de casi 400 millones de dólares, según se supo esta semana. La operación se realizó a través de la empresa subsidiaria Gasolinas Bienestar, según la información entregada a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos.

La empresa, según el reporte de Pemex, “exportó 16.800 bpd y 3.300 barriles de productos petrolíferos por un monto de 6.300 millones de pesos, cerca de 400 millones de dólares estadounidenses”. La cifra se ajusta casi a la perfección a las estimaciones Piñón, que en febrero de 2024 afirmó que entre 2023 y los dos primeros meses de 2024 las entregas ascendían a 7.435.000 barriles, con un valor de 537 millones de dólares.

En cuanto a Venezuela, los datos de marzo –y las estimaciones de Piñón sobre abril– confirman que La Habana no puede contar por el momento con Caracas para aliviar sus problemas energéticos. Ese mes, además, la Isla recibió un buque con 90.000 toneladas (684.000 barriles) de petróleo ruso, un envío “salvavidas”, en opinión del experto.