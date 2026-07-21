Cuatro días después de concedérselo a Alcántara, EE UU aprueba el ‘parole’ para Maykel ‘Osorbo’

Madrid/El Gobierno de EE UU ha aprobado un permiso especial de viaje (parole) para el rapero y preso político cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, según informaron este martes el Observatorio de Derechos Culturales y la activista e historiadora de arte Anamely Ramos.

La autorización es similar a la concedida al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien llegó a Miami el pasado sábado tras cumplir íntegramente su condena de cinco años de prisión y ser forzado al exilio, y fue tramitada de forma paralela por sus allegados. Según explica la publicación conjunta del Observatorio y de Anamely Ramos, la gestión se basa “en la certeza de que su encarcelamiento arbitrario tiene un origen político y ha violado sus derechos humanos, así como su derecho a la libertad de expresión y creación artística”.

Es de prever, pues, que el régimen siga con Castillo los mismos pasos que con Alcántara y le conceda la excarcelación a cambio del exilio

El comunicado también informa de que Osorbo recibió este martes la primera visita familiar desde que fue trasladado, el pasado 10 de julio, a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa. Durante la visita el músico confirmó que fue ubicado en “la Incrementada”, la misma área donde permaneció recluido Otero Alcántara hasta tres días antes de ser sacado del penal. También explicó que las autoridades le permitieron entrar sus pertenencias al nuevo lugar de reclusión.

Es de prever, pues, que el régimen siga con Castillo los mismos pasos que con Alcántara y le conceda la excarcelación a cambio del exilio.

A diferencia de Otero Alcántara, el rapero y también miembro del Movimiento San Isidro (MSI) Maykel Osorbo no ha cumplido su condena. Ambos artistas comparten expediente judicial a pesar de haber sido detenidos en momentos distintos, una de las evidencias de la arbitrariedad que supusieron sus casos. Mientras Alcántara fue aprehendido el 11 de julio de 2021, antes de que pudiera participar en las manifestaciones de ese día, Osorbo fue apresado casi dos meses antes, el 18 de mayo de 2021.

Ambos artistas comparten expediente judicial a pesar de haber sido detenidos en momentos distintos, una de las evidencias de la arbitrariedad que supusieron sus casos

Los hechos por los que se les procesaron ocurrieron a principios de abril de aquel mismo año, cuando organizaron una fiesta en la calle, a las puertas de Damas 955, sede del MSI y residencia de Alcántara, donde se cantó Patria y Vida, entonces ya convertida en himno contestatario. En aquella ocasión, la Policía, que había desplegado un fuerte operativo en toda esa zona de La Habana Vieja, intentó detener a Maykel Osorbo, pero él se resistió. La imagen del rapero con la esposa en una muñeca colgando se hizo viral.

Más de un año después de ser detenido, en junio de 2022, un tribunal lo sentenció a nueve años de prisión por los delitos de atentado, resistencia, desacato, desórdenes públicos y difamación de instituciones, organizaciones, héroes y mártires.

El pasado junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la detención de Osorbo fue arbitraria y recomendó al Estado cubano anular la condena, liberarlo de inmediato e investigar las violaciones de derechos cometidas en su contra.

“Maykel es un sobreviviente y un peleador, y si yo sobreviví, él va a estar bien dentro de lo posible”

Recién llegado a Miami, el pasado sábado, durante un acto en la Ermita de la Caridad donde reconstruyó una imagen rota de la Virgen de la Caridad como símbolo de la reconstrucción de Cuba, Otero Alcántara aseguró que Maykel Osorbo estaría “muy pronto” en Miami. Según dijo, el rapero podría llegar a EE UU “en menos de un mes”, de acuerdo con la información que había recibido de la Embajada estadounidense en La Habana. “Maykel es un sobreviviente y un peleador, y si yo sobreviví, él va a estar bien dentro de lo posible”, añadió.

El Observatorio de Derechos Culturales y Anamely Ramos concluyeron su comunicado reclamando la liberación inmediata de Osorbo y denunciando “la instrumentalización del sistema penitenciario cubano contra artistas, activistas y voces críticas que confrontan al Gobierno de Cuba”.