Cuba dispone de más de 300 drones y analiza utilizarlos contra EE UU, según ‘Axios’

Las fuentes de inteligencia señalan también “la presencia de asesores militares iraníes en La Habana”

La Habana/Las Fuerzas Armadas cubanas han adquirido más de 300 drones militares de Irán y Rusia desde 2023, y han comenzado a elaborar planes para utilizarlos contra la base estadounidense en la bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West, en Florida. La información fue difundida este domingo por Axios, con datos de inteligencia clasificada compartida por funcionarios de la Casa Blanca.

Según las fuentes consultadas por el medio, en el último mes, funcionarios cubanos habrían solicitado más drones y equipamiento militar a Rusia, de acuerdo con interceptaciones de inteligencia estadounidense que también indican que La Habana está “tratando de aprender cómo Irán nos ha resistido”.

El armamento adquirido –de “diversas capacidades”– Cuba lo ha “almacenado en ubicaciones estratégicas a lo largo de la Isla”, según las fuentes citadas por Axios.

“Cuando pensamos en que ese tipo de tecnologías están tan cerca, y en la existencia de una variedad de actores malintencionados, desde grupos terroristas y cárteles de la droga, hasta iraníes y rusos, resulta preocupante”, señaló un funcionario cuya identidad Axios mantiene reservada. Además, resaltó que Rusia y China cuentan en Cuba con instalaciones de espionaje de alta tecnología para interceptar “inteligencia de señales” (comunicaciones secretas).

Rusia y China cuentan en Cuba con instalaciones de espionaje de alta tecnología para interceptar “inteligencia de señales”

La preocupación por los ataques con drones contra las fuerzas estadounidenses se ha intensificado debido al uso que Irán ha hecho de estas aeronaves no tripuladas en su respuesta a las operaciones estadounidenses que comenzaron el 28 de febrero.

La información obtenida por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, según declaró el alto funcionario citado por Axios, “podría convertirse en un pretexto para una acción militar”, lo que muestra “hasta qué punto la Administración de Trump considera a Cuba una amenaza debido a los avances en la guerra con drones y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana”.

El Gobierno cubano contestó que la adqusiición de armamento es un asunto de “legítima defensa”. A través de su embajada en Washington, el régimen señaló, horas después de la publicación, que, “como cualquier país, Cuba tiene derecho a defenderse contra la agresión externa. Se llama legítima defensa, y está protegida por el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

En su mismo mensaje, agregó que “los que en Estados Unidos buscan la sumisión y, de hecho, la destrucción de la nación cubana mediante agresión militar y guerra, no pierden un solo momento en fabricar pretextos, crear y difundir falsedades, y distorsionar como extraordinaria la preparación lógica requerida para enfrentar una agresión potencial”.

“Como cualquier país, Cuba tiene derecho a defenderse contra la agresión externa. Se llama legítima defensa”

A esa publicación se sumó la del vicecanciller Carlos Fernández de Cossío, quien, también a través de X, habló de “acusaciones cada vez más inverosímiles”, aunque, al finalizar su post, señaló que “EE UU es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa”.

La compra de drones se enmarca en una red más amplia de cooperación militar entre La Habana, Moscú y Teherán. Funcionarios estadounidenses estiman que hasta 5.000 soldados cubanos han combatido para Rusia en Ucrania. Para ello, Moscú habría pagado al régimen unos 25.000 dólares por cada soldado desplegado y “algunos de ellos han transmitido conocimientos sobre guerra de drones a los mandos militares en La Habana”.

“Son parte de la trituradora de carne de (Vladímir) Putin (presidente de Rusia). Están aprendiendo tácticas iraníes. Es algo para lo que tenemos que planificar”, señaló el funcionario.

Además, apenas el martes pasado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también se refirió al tema durante una audiencia del Congreso: “Llevamos mucho tiempo preocupados por el hecho de que un adversario extranjero use ese tipo de ubicación tan cerca de nuestras costas, lo cual es muy problemático”.

La Casa Blanca no considera que la Isla represente una “amenaza inminente ni que esté planeando activamente atacar intereses estadounidenses”

Aun así, la Casa Blanca no considera que la Isla represente una “amenaza inminente ni que esté planeando activamente atacar intereses estadounidenses”. Tampoco creen que Cuba represente una amenaza militar tan grande como lo fue durante la crisis de los misiles de 1962.

Según sus análisis, Cuba no tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Florida de la misma manera que Irán ha paralizado el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. “A nadie le preocupan los aviones de combate cubanos. Ni siquiera está claro que tengan uno que pueda volar”, dijo el funcionario estadounidense a Axios, aunque remarcó que “están a 90 millas. No es una realidad con la que nos sintamos cómodos”.

Sin embargo, la congresista cubanoamericana republicana María Elvira Salazar alertó que EE UU corre riesgo. A través de X, señaló que “el mundo ya ha visto lo que los regímenes hostiles pueden hacer con drones, y esas capacidades en manos del régimen cubano deberían preocupar a todos los estadounidenses”.

“No es solo un problema regional. Es una amenaza directa a nuestra seguridad nacional”

“Una dictadura alineada con los adversarios de Estados Unidos que opera tan cerca de nuestras costas no es solo un problema regional. Es una amenaza directa a nuestra seguridad nacional”, agregó este domingo al repostear la publicación de Axios.

Estas informaciones se dan a conocer dos días después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajara a Cuba para sostener una reunión con Raúl Guillermo El Cangrejo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y asesor de seguridad, así como con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, en un diálogo en el que La Habana insistió en que “Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE UU”.

Además, se especula que el Departamento de Justicia presentará una acusación formal contra el ex presidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate, según fuentes citadas por el diario Miami Herald.