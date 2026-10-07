Cuba ofrece ventajas fiscales a empresas y talleres que empleen a personas con discapacidad

La Habana/Las empresas de Industrias Locales y los talleres que empleen a personas con discapacidad tendrán desde este miércoles un alivio fiscal nada menor: podrán deducir el 150% de lo que gasten en salarios y contribuciones a la seguridad social antes de calcular el Impuesto sobre Utilidades. La medida forma parte de la Resolución 201/2026, publicada en la Gaceta Oficial número 84.

La norma fija además en un 30% el aporte por rendimiento de la Inversión Estatal para esos centros y eleva en un 50% el mínimo exento del Impuesto sobre Ingresos Personales de los trabajadores con discapacidad.

Las ventajas alcanzan también a quienes los abastezcan. Los actores económicos que les vendan al por mayor materias primas e insumos quedarán exentos del impuesto sobre ventas y servicios por esas operaciones, aunque tendrán que reflejarlas de forma diferenciada en su contabilidad.

Los actores económicos que les vendan al por mayor a estos negocios con trabajadores discapacitados quedarán también exentos del impuesto sobre ventas y servicios

La publicación de la norma coincidió con una nueva emisión de Critero Compartido, el programa de Radio Rebelde de Miguel Díaz-Canel, en el que el mandatario abordó la atención a personas vulnerables y con discapacidad. Entre las más de 50 llamadas recibidas, una persona ciega denunció las dificultades que le crea la bancarización y una madre pidió ser reconocida oficialmente como cuidadora de su hijo con discapacidad.

Otro de los planteamientos llegó desde Camagüey. Santiago Esteban Pimentel Cervantes expuso las dificultades que afrontan las personas ciegas para realizar pagos electrónicos, ante lo cual Díaz-Canel admitió: “La bancarización no se puede imponer para toda la sociedad de conjunto, porque hay personas que no tienen acceso, por disponibilidad de medios, a los canales de pago o las plataformas de comercio”.

Otra oyente pidió ser reconocida oficialmente como cuidadora de su hijo con discapacidad. El gobernante respondió que debía poder recibir las prestaciones necesarias para atenderlo, uno de los casos con los que el programa abordó las dificultades de quienes dependen de apoyos estatales.

Díaz-Canel aseguró que una “evaluación reciente” identificó a más de 800.000 personas que requieren atención diferenciada

Díaz-Canel aseguró además que una “evaluación reciente” identificó a más de 800.000 personas que requieren atención diferenciada y recordó que existen más de 32 programas sociales. No explicó cómo se relaciona esa cifra con la divulgada en julio por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que contabilizó 1.004.000 hogares vulnerables, con unas 1.365.000 personas.

A esa diferencia se suma otra cifra presentada esta semana. El primer ministro, Manuel Marrero, anunció que 883.000 personas consideradas en “mayor situación de vulnerabilidad” recibirán mensualmente cinco libras de arroz, una de azúcar y una de granos hasta enero de 2027. Los beneficiarios fueron seleccionados mediante ocho perfiles y un levantamiento “puerta a puerta”.

La atención focalizada también alcanza a la red de bodegas. De los más de 12.000 establecimientos del mercado racionado, 1.913 fueron seleccionados para seguir atendiendo a personas en mayor situación de vulnerabilidad, mientras otros locales pasan al modelo de Mercados de Barrio.

Criterio Compartido repasó asimismo casos planteados en su primera emisión. Entre ellos estuvo el de Natalia Caridad Quintana, que llevaba meses solicitando tierras para un proyecto productivo y comunitario en Arroyo Naranjo. Tras intervenir en el programa, el Ministerio de la Agricultura revisó su expediente, reconoció un “mal proceder” y le entregó un terreno tres días después. “Lo que tenemos que lograr es que ninguna cubana ni ningún cubano tenga que pasar por esos procesos burocráticos”, afirmó Díaz-Canel.