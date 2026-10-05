El Gobierno promete arroz, azúcar y granos para 883.000 cubanos hasta enero

El primer ministro, Manuel Marrero, admite en el ‘podcast’ de Díaz-Canel que los efectos de las 176 reformas “aún no se aprecian en la calidad de vida de la población”

Madrid/El primer ministro cubano, Manuel Marrero, anunció que el Gobierno entregará cada mes cinco libras de arroz, una de azúcar y una de granos a 883.000 personas consideradas en “mayor situación de vulnerabilidad”. Según dijo el pasado viernes en el podcast Desde la Presidencia que conduce el presidente Miguel Díaz-Canel, la ayuda está garantizada hasta enero de 2027, aunque no detalló cuándo comenzarán las entregas ni cómo se organizará la distribución.

La selección de los beneficiarios, aseguró Marrero, se hizo mediante un “trabajo minucioso” en las comunidades y “puerta a puerta”. Dijo que expertos y académicos diseñaron ocho perfiles para identificar a quienes necesitan mayor protección –“que no son pocos”, remarcó el funcionario– y destacó esa selección porque, según afirmó, “lo que teníamos, lo repartíamos por igual entre todos: al que le hacía falta y al que no le hacía falta”.

Aunque la cifra presentada supera los 310.000 vulnerables que Marrero reconoció en julio de 2025 en el Parlamento, el viceministro cubano de Trabajo y Seguridad Social había calculado en julio de este año que cerca de 1,4 millones de cubanos podían ser catalogados “en situación de vulnerabilidad”. La cifra es aún muy inferior a las que manejan organizaciones como Food Monitor Program, cuya Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 señala que "uno de cada tres hogares cubanos experimentó hambre recientemente". Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sitúa a 94% de los cubanos viviendo en pobreza extrema, en un informe publicado el pasado agosto, elaborado a partir de encuestas a 1.318 ciudadanos en la Isla.

Marrero señaló el viernes que quienes crean que cumplen los criterios y no aparecen en el listado podrán pedir que se revise su caso a través de la plataforma digital Soberanía. Según el funcionario, se habían recibido ya 100 solicitudes para ese momento.

“Lo que teníamos, lo repartíamos por igual entre todos: al que le hacía falta y al que no le hacía falta”

El anunció tuvo lugar en lo que fue el regreso del podcast de Díaz-Canel, que llevaba más de un año sin actualizarse. La última entrega publicada hasta entonces, del 5 de junio de 2025, estuvo dedicada al tarifazo de Etecsa.

La emisión del viernes se centró en las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio. Marrero admitió la distancia que existe entre las implementaciones y la experiencia de la población: “Compartimos una gran insatisfacción, porque a pesar de todo ese trabajo, de todo el esfuerzo, las personas lo que necesitan es ver el resultado”, y reconoció que “aún esos resultados no se aprecian en la calidad de vida de la población”.

Pero prometió que la ciudadanía comenzará a notar las mejoras pronto, posiblemente a partir de principios de 2027. “Nosotros sí consideramos que ya lo que se ha hecho nos pone en condiciones de poder empezar a apreciar esos resultados”, dijo, y aseguró que se comenzarán a apreciar los cambios, por ejemplo, en el abastecimiento de agua. La alarmante crisis hídrica en la Isla ha sido reconocida por el propio Gobierno, que calcula que alrededor de 2,7 millones de cubanos permanecen afectados desde hace cuatro meses por problemas de suministro.

Marrero también aseguró que se verán los cambios en la producción y abastecimiento de alimentos y en los precios: “Más producción para que haya más oferta, y con más oferta serán menores los precios”.

Como balance, aseguró que en los últimos tres meses se aprobaron 3.600 nuevas mipymes, con las ya suman 16.100 en Cuba

Reconoció “la gran insatisfacción lógica de la población con la situación del sistema electroenergético nacional”, porque “no hay combustibles fósiles”. Como una salida a esta crisis se refirió a la llamada “transición energética”, y puso como ejemplo los 144 parques solares ya instalados que garantizan 1.418 MW durante las horas del día, un 21,4% de la energía nacional. Pero admitió: “Nosotros no vamos lograr un reconocimiento hasta que eso no se exprese en disminuir las horas de apagón”.

Sobre el transporte, el primer ministro aseguró que durante este año se han importado 22.000 vehículos eléctricos y aprobado nueve mipymes que los importan y ensamblan en Cuba. Según el funcionario, esto ha contribuido a bajar los precios de los pasajes y a mejorar la movilidad en la ciudad.

En cuanto a la inversión extranjera, Marrero afirmó que, en el marco de las reformas, se han firmado cerca de 90 solicitudes de negocios, “aún en estas condiciones de asfixia”, dijo con entusiasmo al referirse a la cifra, sin precisar el alcance de esas solicitudes de inversión.

Como balance, aseguró que en los últimos tres meses se aprobaron 3.600 nuevas mipymes, con las ya suman 16.100 en Cuba. Marrero las presentó como actores a los que se les han quitado trabas “para que puedan producir más y generar más riquezas”. Además, dijo que existen unas 448 cooperativas no estatales y más de 385.000 trabajadores por cuenta propia. También insistió en que ya se han implementado 160 de las 176 transformaciones, que calificó como las “más profundas realizadas en el modelo económico y social cubano en los últimos tiempos”.

Las reformas buscan, dijo, “el equilibrio en materia de lo social”, y por eso “no debemos tener miedo a los cambios”

Recalcó que el Gobierno no permitirá que las medidas “queden en papel”, y que la meta es “el mejoramiento de la calidad de vida de la población”. Sobre las críticas a las medidas por las dudas sobre una apertura capitalista, dijo que “para nada” representan un viraje hacia ese sistema: “Esto perfecciona nuestro socialismo, esto lo fortalece”. Las reformas buscan, dijo, “el equilibrio en materia de lo social”, y por eso “no debemos tener miedo a los cambios”.

En el podcast participó también la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, quien explicó que ya se han aprobado 197 disposiciones para dar respaldo jurídico a las reformas. Señaló el peligro de añadir nuevas reglas que ralentice el proceso de implementación de las medidas y aseguró que el diseño actual no debería permitirlo: “En este caso, el proceso que tenemos concebido no admite que eso ocurra, y hacemos un llamado a que no sea de esa forma”.

El paquete de reformas ha sido criticado por economistas independientes cubanos. El experto Elías Amor considera que las medidas anunciadas seguirán teniendo un alcance limitado mientras no se modifique el marco constitucional que reserva al Estado la dirección de la economía y mantiene el predominio de la propiedad estatal. Por su parte, Pedro Monreal advierte que el paquete puede ampliar el espacio del mercado sin reemplazar la asignación administrativa de recursos. Según plantea, el Estado todavía conserva el control de sectores y recursos estratégicos, entre ellos los alimentos, la energía, el agua y las divisas.