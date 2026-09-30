El Gobierno destaca que las nuevas sanciones de Washington afectan también al sector privado

Madrid/El canciller cubano, Bruno Rodríguez, buscó consuelo en la ironía con un 'post' en su cuenta de X sobre las nuevas restricciones impuestas por EE UU a viajes y operaciones financieras. “Hace menos de 24 horas, el Secretario de Estado dijo que ‘Cuba ya ha caído’, y resulta que ahora necesita aplicar medidas adicionales”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores poco después de conocerse el nuevo documento.

“El Gobierno de EE UU emitió otra oleada de medidas de bloqueo contra el pueblo cubano. Entre ellas, eliminan los intercambios pueblo a pueblo y limitan aún más los académicos e investigativos. También, se refuerzan las prohibiciones para que entidades privadas de Cuba realicen negocios directos con EE UU y bancos estadounidenses, además de la prohibición de las transacciones U-turn. Se prohíben las operaciones indirectas con las entidades en la unilateral lista de entidades restringidas del Departamento de Estado”, resumió el canciller.

En su opinión, este paquete intenta “obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso” y “ataca de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo”.

En su opinión, este paquete “ataca de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo”

Las medidas entran en vigor este mismo miércoles y han sido calificadas por la prensa oficial como una prueba del “cinismo de las afirmaciones estadounidenses de que sus acciones van enfiladas contra el Gobierno cubano, ya que estas limitan a ciudadanos estadounidense impedidos de viajar libremente a Cuba y atentan contra los negocios privados de ciudadanos cubanos, además del efecto directo que tienen en el nivel de vida del pueblo”.

Los lectores de la prensa oficialista han clamado contra las nuevas medidas que, a su juicio, confirman la existencia de una persecución constante. “Caballeros, menos mal que el bloqueo no existe y que nosotros no nos desarrollamos porque somos malos e ineficientes…”, escribió un lector. “¿Qué pensarán ahora los que tenían la esperanza que el remedio de nuestros males se resolvería con la caída del gobierno revolucionario o que lo correcto era negociar nuestra libertad, independencia y soberanía? ¡Qué ingenuos!”, señala otro.

Algunos han atribuido la proximidad de las elecciones de noviembre en EE UU. “Estas medidas tienen un solo nombre: DESESPERO. Y un apellido: IMPOTENCIA. Se les acaba el tiempo a los trumpistas contra Cuba, la tuerca está a punto de trabarse por no poder dar más vueltas y el perno no se rompe”, subraya otro usuario. Solo uno ha apuntado a las consecuencias que las restricciones impuestas sobre las cuentas en EE UU traerán para la mayoría de la población.

“Con esta nueva tanda de sanciones se cierra la ventana que permitía a los empresarios privados cubanos la compra en los Estados Unidos de productos de todo tipo, que aunque luego se comercializaban en moneda nacional a precios exagerados con elevados y abusivos márgenes comerciales de ganancias, haciendo imposible su adquisición para una mayoría, al menos existían y abastecían ante la completa ausencia estatal, los bodegones y comercios de barrios y ciudades con productos, muchos de ellos de primera necesidad”, escribió.

La opinión entre algunos empresarios cubanos difiere. Yulieta Hernández, ingeniera y emprendedora habanera, se preguntaba en redes sociales: “¿Qué empresario logró abrir una cuenta?”. Las respuestas en su mayoría iban en la misma dirección y, aunque no ha faltado quien cuestionaba que parezca justificar o minimizar las consecuencias de las medidas de EE UU, apuntaban a una suerte de privilegiados como únicos damnificados. “Todos sabemos quién o quiénes”, “Los testaferros”, o “Los de antes. Los de ahora. Los de siempre”, han proliferado entre los comentarios.

Todos sabemos quién o quiénes”, “Los testaferros”, o “Los de antes. Los de ahora. Los de siempre”, han proliferado entre los comentarios

En la escasez de cuentas abiertas por cubanos en EE UU coincidían con lo señalado horas antes por Oniel Díaz Castellanos, fundador de la consultora Auge, que en todo caso sí apuntó a que la mala noticia estaba más en la señal que envía como freno hacia el futuro.

Las modificaciones aprobadas este martes indican que será necesaria una licencia específica –y no la general– para que un cubano abra cuentas en el país. También quedarán sin autorización las operaciones que permitían a los bancos estadounidenses actuar como intermediarios en transacciones de cubanos residentes en la Isla con empresas o individuos situados en otros países.

Además, se incluyen restricciones de viajes, que solo podrán hacerse “bajo los auspicios de una organización también sujeta a la jurisdicción estadounidense” y con la compañía de “un representante de la organización patrocinadora”. Quedan también fuera de la lista los viajes educativos grupales de intercambio "pueblo a pueblo" (“people-to-people”), aunque se siguen permitiendo las visitas familiares, la mayor fuente de turismo actualmente para Cuba.

La pasada semana, la agencia Associated Press indicó que fuentes de la Casa Blanca le habían hablado de un borrador con posibles cambios para los viajes, aunque el objetivo de las restricciones era realizar “controles más estrictos” sobre los funcionarios del régimen con el presunto fin de impedir que Bruno Rodríguez estuviera en Naciones Unidas el día en que se vota la resolución contra el embargo. Por el momento, no se sabe nada de este punto concreto.