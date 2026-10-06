Las bodegas están en vía de extinción mientras se expanden los Mercados de Barrio

Se mantendrán solo 1.913 de los 12.000 locales existentes y solo atenderán a las personas en situación de vulnerabilidad

La Habana/El Gobierno cubano ha seleccionado 1.913 bodegas, apenas el 16% de las más de 12.000 que integran la red del mercado racionado, para que sigan funcionando como tales y atiendan a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, algunas otras se transforman en mercados de barrio, aunque las autoridades no han dicho cuántos establecimientos acabarán bajo ese modelo.

Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior, confirmó este martes en el programa Haciendo Radio, de Radio Rebelde, que “no todas” las bodegas se convertirán en Mercados de Barrio. Por ahora funcionan 47 establecimientos bajo ese formato.

En los Mercados de Barrio también cambia quién administra los locales. Pueden quedar en manos de empresas estatales, mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. La gestión se entrega mediante arrendamiento o licitación, con prioridad para quienes ya trabajaban en esos establecimientos.

Quienes asuman la gestión de un Mercado de Barrio pueden beneficiarse de ventajas fiscales y quedar exonerados del pago del alquiler

Quienes asuman la gestión de un Mercado de Barrio pueden beneficiarse de ventajas fiscales y quedar exonerados del pago del alquiler. A cambio, deben comercializar la nomenclatura de productos definida por el Gobierno, una condición que, según el Ministerio de Comercio Interior, debería favorecer una mayor oferta y bajar los precios.

Mientras reorganiza una parte de la red comercial, el Estado sigue utilizando las bodegas tradicionales para distribuir lo poco que llega por la vía racionada o de las donaciones. Portal de Villiers informó de la entrega de un módulo con cinco libras de arroz procedente de un donativo chino, además de una libra de azúcar y otra de chícharos, estas últimas con costo, en varias provincias del país.

El arroz gratuito se distribuye en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y la Isla de la Juventud; en Mayabeque, según la funcionaria, el reparto ya concluyó. También se entrega un kilogramo de frijoles negros donados en La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Hasta ahora, los mercados de barrio ofrecen precios casi tan altos como el mercado informal

La experiencia inicial de los Mercados de Barrio, sin embargo, ha demostrado hasta ahora que el nuevo modelo ofrece precios casi tan altos como el mercado informal. En el de Ayestarán, inaugurado a finales de septiembre en La Habana, el litro de aceite rondaba los 2.600 pesos, el kilogramo de leche en polvo costaba 4.500, el arroz 800 y los frijoles negros 600, precios que provocaron protestas entre clientes ante una oferta que consideraban cara y escasa.

El contraste con la bodega tradicional es aún mayor. En mayo, 14ymedio constató que varios establecimientos estatales de La Habana destinados a la libreta permanecían prácticamente vacíos, después de años de retrasos en la canasta básica y de una crisis de combustible que agravó todavía más el abastecimiento. En algunos casos, las consignas oficiales ocupaban más espacio que los productos.

Los Mercados de Barrio nacieron precisamente en medio de ese deterioro. Las normas aprobadas en agosto establecen la venta de 16 alimentos básicos y cinco productos de aseo, una apertura que pone fin al monopolio estatal sobre parte del comercio minorista y mayorista, aunque sin resolver el acceso a divisas ni garantizar el suministro.