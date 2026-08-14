Cuba recibe otras 15.000 toneladas de arroz donadas por China

El viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, en la ceremonia de entrega del arroz donado por China, este jueves en el puerto de La Habana.

Se trata del tercer envío de un donativo total de 60.000 toneladas anunciado por Pekín a principios de año

La Habana/El puerto de La Habana recibió este jueves un nuevo cargamento de 15.000 toneladas de arroz donado por China. Se trata del tercer envío de un donativo total de 60.000 toneladas anunciado por Pekín a principios de año, del cual un primer lote arribó a La Habana el pasado mayo y un segundo, en junio. Entre enero y marzo, China había entregado ya otras 30.000 toneladas de arroz a la Isla.

El cuarto y último embarque que completará este donativo, el mayor que ha enviado China en los últimos años a la Isla, llegará en septiembre, según informó el Ministerio del Comercio Exterior en sus redes sociales.

En el acto de entrega, encabezado por el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva –que ocupa también esa cartera–, el embajador de Pekín en La Habana, Hua Xin, dijo que con este nuevo cargamento de arroz, llega el mensaje de que "China está al lado de Cuba". "Vamos a seguir apoyando a Cuba y a su pueblo, quienes se oponen firmemente a la injerencia extranjera de los Estados Unidos", señaló el diplomático chino, según reportaron medios estatales.

"Vamos a seguir apoyando a Cuba y a su pueblo, quienes se oponen firmemente a la injerencia extranjera de los Estados Unidos"

Pérez-Oliva expresó "profunda gratitud" en la ceremonia de entrega del nuevo donativo de arroz de la nación asiática y afirmó que las relaciones entre Cuba y China son "indestructibles". Además, destacó que China "tiende su mano" a Cuba mientras se recrudece el bloqueo y se agudiza el cerco energético de Estados Unidos contra su país.

La semana pasada, la embajada china en la capital cubana entregó un segundo donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos para apoyar la electrificación rural, mientras la Isla enfrenta una crisis energética sin precedentes, agravada desde el pasado enero por el bloqueo petrolero de Washington.

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó en enero una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz. En 2024, China ya había concedido otra donación de 100 millones de dólares al país caribeño.

La economía de Cuba atraviesa una crisis severa y prolongada, con una contracción económica del 15% en los últimos cinco años, según reportes oficiales. La isla sufre una escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible, junto a apagones masivos y una elevada inflación.

La Habana y Pekín mantienen unas estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático figura como uno de los principales aliados de la Isla.