Llega a Santiago de Cuba un nuevo lote de 15.000 toneladas de arroz donado por China

Imagen del cargamento de arroz en Santiago de Cuba, publicada por el embajador de China en Cuba, Hua Xin.

Pekín mantiene sus ayudas dosificadas, mientras la crisis en la Isla acentúa su dependencia de los donativos

Madrid/Un nuevo cargamento de 15.000 toneladas de arroz donado por China llegó este fin de semana al puerto de Santiago de Cuba. El envío forma parte del donativo de 60.000 toneladas anunciado por Pekín a principios de año, del cual un primer lote arribó a La Habana el pasado mayo. Entre enero y marzo, China había entregado ya otras 30.000 toneladas de arroz a la Isla.

La Embajada de China en La Habana calificó la entrega como “un gesto que reafirma la hermandad entre ambos partidos comunistas y pueblos, así como los sólidos lazos de cooperación y solidaridad” entre ambos países.

La Agencia Cubana de Noticias informó de que el arroz será distribuido “gratuitamente a la población y a instituciones sociales”, y atribuyó las dificultades económicas del país al embargo estadounidense.

Tras la llegada del primer lote, el Ministerio de Comercio Interior había comunicado que durante junio se entregarían “tres libras de arroz a todos los consumidores del país, proveniente del donativo chino”. En la misma publicación informó que la distribución inició por Occidente y que continuaría la entrega “a partir de la disponibilidad de combustible”.

El abastecimiento de alimentos de millones de cubanos depende cada vez más de cargamentos donados por gobiernos extranjeros y organismos internacionales

Semanas después, el arroz aún no había sido descargado del todo. El Ministerio de Comercio Interior atribuyó las demoras a las “limitaciones de combustible provocadas por el injusto bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos”.

El abastecimiento de alimentos de millones de cubanos depende cada vez más de cargamentos donados por gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Este lunes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para reforzar la alimentación escolar en las cinco provincias orientales de Cuba, financiado con el equivalente a 60 millones de pesos cubanos –equivalente a 102.000 dólares, según Prensa Latina– procedentes del Programa de Conversión de Deuda entre España y Cuba.

El pasado viernes, el mismo PMA llegó a aprobar un plan estratégico para Cuba dotado con más de 116 millones de dólares hasta 2030. El Gobierno cubano celebró este proyecto como “una contundente victoria”, como si la ayuda emergente se tratara de un resultado propio.

En sus relaciones con Pekín, el régimen cubano presenta cada nuevo donativo como una muestra de la solidez de la alianza estratégica, aunque China ha optado por mantener un apoyo limitado.

El Gobierno cubano celebró este proyecto como “una contundente victoria”, como si la ayuda emergente se tratara de un resultado propio

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó en enero una ayuda que incluye, además del arroz, una asistencia financiera de 80 millones de dólares destinada a equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes. En 2024, Pekín ya había concedido otra donación de 100 millones de dólares.

El gigante asiático también sigue apostando por modestos proyectos de inversión y cooperación económica. Este fin de semana una delegación de empresarios chinos visitó Camagüey para negociar con autoridades y empresas cubanas.

En las conversaciones se abordaron nuevas oportunidades para atraer inversión extranjera y ampliar la constitución de empresas mixtas. Según informaron, actualmente existen nueve de estas empresas mixtas –cinco radicadas en Cuba y cuatro en China–, “concebidas para desarrollar infraestructura, fortalecer empresas emergentes y dinamizar la economía regional”. Uno de los proyectos más discutidos fue la concreción de una iniciativa concebida desde hace dos años para comercializar producciones propias de Camagüey en una tienda especializada en divisas.

Durante el encuentro, el jefe de la delegación china afirmó ante las instituciones y empresas asistentes: “En otro lado del mundo hay otra nacionalidad que también piensa en ustedes”.

“La ayuda de China se va a mantener en ese orden, en un apoyo moral”.

Aunque Pekín se presenta como uno de los principales aliados internacionales de Cuba, su respaldo económico sigue siendo prudente. China actúa hoy con mayor pragmatismo y evita asumir compromisos financieros de gran escala con la Isla. La economista cubana Tamarys Bahamonde resumía esa situación así en un análisis publicado por BBC el pasado mayo: “La ayuda de China se va a mantener en ese orden, en un apoyo moral”.

En ese mismo artículo, diversos expertos coincidían en que, pese a la afinidad política, Cuba representa un socio económico relativamente pequeño para China, cuyo comercio con países como Brasil, Argentina o Chile resulta muy superior. Por otra parte, Pekín busca evitar una confrontación mayor con EE UU en un momento de elevada tensión geopolítica.

La investigadora Helen Yaffe, de la Universidad de Glasgow, afirmó que China ha sido “muy vocal” en su respaldo diplomático frente a Washington, aunque “en términos de acciones concretas, el apoyo ha sido limitado”. Emily Morris, investigadora del Instituto de las Américas del University College London, añadió que Pekín no quiere desempeñar el papel que tuvo la Unión Soviética durante décadas, sostenedora de la economía cubana.