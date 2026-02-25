Cuba se queda sin material para elaborar el carné de identidad

Tras el colapso del sistema energético del país, el caos burocrático no ha hecho más que agravarse.

La Habana/El régimen ya no es eficiente ni siquiera para emitir sus propios documentos. Este miércoles, el Ministerio del Interior informó, a través de un comunicado publicado en redes sociales, que de momento no hay disponibilidad de tarjetas para la elaboración de carnés de identidad en Cuba. En la publicación, el ministerio responsabiliza de la situación al “recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos”.

La nota pide a las personas que en los últimos meses hayan solicitado un nuevo carné que se dirijan a las oficinas de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería para solicitar una “certificación de Identidad”, en caso de no contar con ningún otro documento acreditativo. Ante esta situación extraordinaria y como medida temporal, el Ministerio del Interior anuncia que, con independencia de la fecha de vencimiento, los carnés mantendrán su vigencia “siempre que garanticen la plena identificación de su titular”. Esta medida extraordinaria incluye tanto el formato de libro como el plastificado.

La publicación asegura que, una vez que el país cuente con los insumos necesarios, se reanudará la producción de carnés y de tarjetas para menores, sin dar detalles sobre una posible fecha.

Desde el Ministerio del Interior, aseguran telefónicamente a 14ymedio que la producción de pasaportes no se verá afectada por esta medida, al menos de momento, ya que se elaboran “con otro material”.

Lidiar con la burocracia ha sido siempre un dolor de cabeza para los cubanos, pero en el contexto actual la situación se ha vuelto aún más difícil. Desde que se impuso el “programa de reorganización”, tras el colapso del sistema energético del país, el caos burocrático no ha hecho más que agravarse. Las personas deben hacer largas colas, muchas veces desde la madrugada, sin la certeza de que lograrán “resolver” su trámite.

Para sacar un documento hay que enfrentarse a la desidia e impotencia de los funcionarios frente a los múltiples apagones diarios y la precariedad salarial. La gente sabe que, para que el trámite avance, la única vía es entregar dinero a un funcionario, de preferencia en dólares. Si se suman todos los gastos que implica este proceso tortuoso, la cifra queda fuera del alcance del salario del cubano promedio, que ronda los 6.649 pesos mensuales.

Es importante recordar que contar con un documento de identidad en Cuba es obligatorio: transitar sin documentación por la calle puede suponer un arresto.