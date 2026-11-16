-La Isla pasó del quinto al tercer puesto respecto a 2023 y figura entre los países con mayor prevalencia estimada de depresión -La mortalidad por suicidio entre los hombres cubanos fue un 374% superior a la de las mujeres en 2023 -Cuba encabeza la mortalidad por suicidio entre los mayores de 60 años en las Américas, con 52,18 muertes por cada 100.000 habitantes

Madrid/Cuba registra una de las tasas de suicidio más elevadas de América Latina y el Caribe, con 11,2 muertes por cada 100.000 habitantes, según el informe Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). La cifra sitúa a la Isla en tercer lugar entre los 25 países examinados y supera ampliamente el promedio regional, de 7,1.

Según las estadísticas correspondientes a 2023, solo Guyana, con 25,9 muertes por cada 100.000 habitantes, y Uruguay, con 21,2, presentan tasas superiores a la cubana. Paraguay ocupa el cuarto puesto, con 10,1. Estos cuatro países son los únicos de la región que sobrepasan también la media de 9,7 registrada entre los miembros de la Ocde.

El informe también sitúa a Cuba, junto a Chile y Trinidad y Tobago, entre los tres países latinoamericanos y caribeños con mayor prevalencia de depresión

El informe también sitúa a Cuba, junto a Chile y Trinidad y Tobago, entre los tres países latinoamericanos y caribeños con mayor prevalencia estimada de depresión o síntomas depresivos. Los datos, correspondientes a 2024, indican que los tres superan los 4.200 casos por cada 100.000 habitantes, frente a una media regional de 3.753 y un promedio de 4.130 entre los países de la Ocde.

El panorama regional se completa con los trastornos de ansiedad, cuya prevalencia estimada pasó de 6.632,7 casos por cada 100.000 habitantes en 2021 a 7.173,7 en 2024. Brasil presenta la cifra más elevada, mientras que Panamá registra la menor.

Entre las medidas propuestas, la Ocde recoge las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud para “aumentar la inversión en servicios de salud mental basados en la comunidad” y promover la colaboración entre instituciones públicas, universidades y organizaciones no gubernamentales. El informe también destaca la prevención del suicidio y la necesidad de mejorar la recopilación de datos para impulsar “políticas basadas en evidencia”.

En la edición anterior del informe, publicada en 2023 con datos de 2019, Cuba figuraba en quinto lugar entre 31 países, por detrás de Guyana, Surinam, Uruguay y Haití, con una tasa cercana a las 10 muertes por cada 100.000 habitantes. La serie de estudios regionales comenzó en 2020 y se publica cada tres años.

Sobre estas estadísticas, la Ocde recuerda que “el registro del suicidio es un procedimiento complejo”, en el que intervienen factores como la determinación de las causas de muerte, los certificados de defunción y el estigma social que todavía rodea estos casos. Por ello, las diferencias entre los sistemas de registro de cada país también forman parte del análisis de las cifras.

La mortalidad por suicidio en Cuba alcanza cifras aún más elevadas en las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sitúan la tasa en 14,6 fallecimientos por cada 100.000 habitantes en 2023, frente a los 11,2 del informe de la Ocde.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en un informe sobre las consecuencias sanitarias de la crisis energética y el huracán Melissa en Cuba, recoge una tasa de mortalidad por suicidio ajustada por edad de 9,4 fallecimientos por cada 100.000 habitantes en 2024.

La situación es especialmente grave entre las personas mayores. Según otro estudio difundido por la OPS en octubre, Cuba encabezó en 2023 la mortalidad por suicidio entre los mayores de 60 años en 38 países y territorios de las Américas, con 52,18 muertes por cada 100.000 habitantes de ese grupo de edad. Le siguieron Surinam, con 48,91, y Guyana, con 39,51.

Según otro estudio difundido por la OPS en octubre, Cuba encabezó en 2023 la mortalidad por suicidio entre los mayores de 60 años en 38 países y territorios de las Américas

La brecha entre hombres y mujeres también es marcada. Las estadísticas de la OMS también dejan ver que en Cuba la tasa de suicidios en 2023 fue de 18,0 muertes por cada 100.000 hombres, frente a 3,8 entre las mujeres, lo que significa que la mortalidad masculina por esta causa fue aproximadamente un 374% superior a la femenina, casi cinco veces más.

Los datos nacionales también reflejan la magnitud del problema. Según el Anuario Estadístico de Salud 2025, el Ministerio de Salud Pública registró 1.526 muertes por lesiones autoinfligidas, frente a las 1.630 del año anterior. La tasa bruta, que relaciona los fallecimientos con el conjunto de la población, descendió de 16,5 a 15,9 por cada 100.000 habitantes, mientras que la ajustada por edad pasó de 9,4 a 9,2.

Más recientemente, una investigación de El Toque sobre los fallecimientos durante el Servicio Militar Activo documentó 31 suicidios entre 89 muertes de reclutas registradas desde 2017 hasta 2026. Seis de los fallecidos eran menores de edad y, en al menos nueve casos atribuidos a suicidio, las familias cuestionaron la versión oficial.

Las condiciones de salud mental en las prisiones también han sido objeto de denuncias. En septiembre, Cubalex documentó 115 muertes bajo custodia estatal entre febrero de 2024 y junio de 2026, incluidas algunas atribuidas oficialmente a suicidios. La organización identificó antecedentes de “depresión desatendida” e intentos previos sin seguimiento médico.

Para medir la prevalencia de la depresión, la Ocde utiliza estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), elaboradas a partir de encuestas de salud realizadas hasta 2015 y estudios científicos con datos recopilados hasta 2022. Esta información permite ofrecer una panorámica de la salud mental en la región con estimaciones correspondientes a 2024.

La elevada prevalencia de depresión en Cuba tampoco es un fenómeno nuevo en las estadísticas internacionales. Según las estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, el 3,72% de la población cubana padecía trastornos depresivos en 2023. El dato forma parte del estudio Carga Mundial de Morbilidad, cuyos resultados sobre salud mental fueron publicados en 2026 en la revista científica británica The Lancet.