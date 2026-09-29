Al menos seis de los 89 muertos en el servicio militar desde 2017 eran menores de edad

La Habana/Al menos 89 jóvenes murieron mientras cumplían el Servicio Militar Activo (SMA) en Cuba entre 2017 y 2026, según revela una investigación de El Toque que reconstruye las circunstancias de esas muertes a partir de testimonios familiares, trabajos periodísticos y reportes independientes. El registro muestra, además, que la mayoría de los casos se concentra en los últimos años y que los accidentes y los suicidios son, con diferencia, las principales causas.

La investigación, titulada Morir en uniforme: los hijos que Cuba convirtió en soldados y firmada por la periodista Marleidy Muñoz, documenta un fuerte aumento de las muertes en los últimos años. Entre 2017 y 2021 se registraron 15, un promedio de tres anuales; entre 2022 y 2025 fueron 70, o entre 12y 22 al año. De cinco casos en 2021 se pasó a 19 al año siguiente, un aumento del 280%.

El pico del registro corresponde a 2025, con 22 muertes, seguido de 2022, con 19, y 2023, con 17. En 2024 se documentaron 12. En 2026, El Toque ha verificado hasta ahora cuatro casos, pero el año aún no ha concluido y el medio sigue trabajando en la comprobación de nuevos decesos.

Los accidentes encabezan las causas, con 33 casos, seguidos de 31 suicidios, después aparecen diez asesinatos, seis muertes atribuidas a negligencia médica, cuatro por enfermedad, cuatro de causa desconocida y una desaparición.

Los rostros de algunas víctimas mortales del incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas. (Collage)

En concreto, dos catástrofes concentran 13 de los fallecidos. Cuatro reclutas fallecieron en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, en agosto de 2022, donde varios de los enviados a combatir las llamas eran muchachos que pasaban el servicio militar y no bomberos profesionales. Otros nueve murieron en las explosiones del almacén militar de Melones, Holguín, en enero de 2025. Un año después, los resultados de la investigación oficial seguían sin hacerse públicos.

De los 65 fallecidos cuya edad pudo determinarse, la mayoría tenía 18 o 19 años. Seis eran menores de edad –uno tenía 16 y cinco, 17– y todos figuran entre los casos registrados por El Toque como suicidios.

La investigación también permite seguir la distribución territorial de los casos. De los 89 registros, 82 tienen provincia identificada. La Habana concentra una parte importante de los fallecimientos y, además, aparece como principal destino de reclutas enviados fuera de su territorio de origen: 12 de los 23 jóvenes que cumplían el SMA lejos de su provincia natal estaban destinados allí.

La investigación identificó seis fallecimientos en centros penitenciarios como el Combinado del Este, Valle Grande o el Combinado del Sur"

La proporción aumenta entre los reclutas destinados a custodiar prisiones. La investigación identificó seis fallecimientos en centros penitenciarios como el Combinado del Este, Valle Grande o el Combinado del Sur. Cinco fueron considerados suicidios: un 83%, frente al 34% que representan en el conjunto.

En varios casos había, además, señales previas de riesgo. Mayckol Arcia Hernández, de 19 años, había amenazado con quitarse la vida y su familia aseguró haber advertido al capitán de la unidad 20 días antes. Aun así, fue destinado a custodiar un depósito de armas.

Otro caso es Dailier Rodríguez Tamayo, de 19 años. Especialistas habían advertido que no debía portar armas debido a alteraciones psicológicas, pero, según su familia, recibió una el mismo día en que murió de un disparo. Las autoridades, según los familiares, calificaron entonces la muerte como un accidente.

Dailier Rodríguez Tamayo en una fotografía publicada por su madre. / Yaimy Tamayo / Facebook

En al menos nueve de los 31 suicidios, las familias cuestionaron esa versión y denunciaron posibles irregularidades o encubrimientos. De las familias consultadas, solo ocho dijeron que las autoridades habían realizado una investigación y ninguna consideró que hubiese esclarecido lo sucedido o determinado responsabilidades.

El registro podría quedarse corto. Además de los 89 casos documentados y verificados, El Toque identificó al menos otros seis durante el período investigado, pero solo pudo encontrar apenas una fotografía y un reporte breve sobre cada uno, información que considera insuficiente para incorporarlos a la base de datos.

En julio, un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana situó en al menos 97 los reclutas muertos durante el SMA entre 2001 y 2026, 33 de ellos por suicidio. Ese otro registro, elaborado a partir de casos verificados por Archivo Cuba y contrastados de forma independiente, abarcaba un período más extenso y advertía también de que la cifra era un mínimo ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre estas muertes.