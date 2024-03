Cuba triplicó en 2023 las condenas por asesinatos machistas, según cifras oficiales

La Habana/Cuba triplicó el año pasado el número de personas condenadas por asesinatos machistas frente al registro de 2022, al pasar de 18 a 61 fallos, según datos oficiales difundidos este viernes.

El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, dio a conocer la cifra de 2023 en la clausura del Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), una organización social en la órbita del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

Díaz-Canel afirmó además que el 93% de las condenas fueron superiores a los 20 años de prisión y que en cinco casos la sanción fue la cadena perpetua.

El Gobierno cubano no ofrece estadísticas actualizadas sobre la violencia machista. Por su parte, las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas reportaron, en su dossier anual presentado también este viernes, un total de 89 asesinatos machistas, más del doble de los que registraron el año previo. De ellos, tres casos no fueron considerados feminidios por este diario: el de una niña maltratada por su padrastro y su propia madre, un asalto en la calle y una mujer muerta por "violencia ginecobstétrica". En cambio 14ymedio sí consideró dentro de su lista de feminicidios la muerte de Miriam Isern Mompié, en Manzanillo (Granma), no incluida por las plataformas independientes.

"Podemos asegurar aquí categóricamente que esa es una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana", dijo Díaz-Canel

A pesar de reconocer que los casos de violencia de género en la Isla "aparecen con lamentable frecuencia", Díaz-Canel argumentó que los "enemigos de la Revolución", a quien no citó expresamente, "manipulan conveniente y tendenciosamente" las cifras.

"Las plataformas subversivas anticubanas intentan imponer la matriz de que en Cuba existe feminicidio, término que indica supuesta inacción estatal ante hechos violentos por razón de género (...). Podemos asegurar aquí categóricamente que esa es una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana", afirmó.

Dependiendo de si hay o no inacción estatal, el Gobierno cubano diferencia entre feminicidio y femicidio, una distinción no generalizada en países de habla hispana.

Los colectivos feministas independientes en Cuba, no obstante, han denunciado en ocasiones inacción estatal. En dos de los doce asesinatos machistas que han verificado en lo que va de 2024 aseguran que los agresores tenían antecedentes de violencia.

En dos de los hechos documentados por estas plataformas en 2023, la víctima ya había advertido en redes que temía por su vida

Además, en dos de los hechos documentados por estas plataformas en 2023, la víctima ya había advertido en redes que temía por su vida. Y en otro caso el presunto feminicida –de 50 años– asesinó a su pareja –menor de edad– en el interior de una comisaría.

La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que al cierre de octubre de 2023 se habían registrado 117 crímenes machistas en la isla. Este dato, publicado en medios estatales, no precisó el periodo exacto en el que fueron contabilizados esos hechos, ni si incluyen casos en proceso de instrucción y ya sentenciados.

El perfil promedio de las víctimas de feminicidios en Cuba en 2023 –elaborado con base en las informaciones de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo– es el de una mujer de 37 años, con al menos un menor a su cargo y asesinada por su expareja.