Cuba y Vietnam acuerdan estrechar su cooperación militar y de inteligencia

Díaz-Canel ya avisó de que la ayuda en "defensa y seguridad constituye otra expresión de la confianza mutua"

El general Phan Van Giang, ministro de Defensa de Vietnam, con Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
El general Phan Van Giang, ministro de Defensa de Vietnam, con Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. / VNA
EFE

03 de septiembre 2025 - 07:32

Hanói/La Habana y Hanói acordaron este martes ampliar la cooperación militar y de inteligencia en el marco de la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Vietnam.

Según la extensa declaración conjunta sobre el "fortalecimiento" de las relaciones bilaterales y la "cooperación integral" de ambos país, los vínculos en materia de seguridad interior y exterior son un punto relevante en los intercambios.

Los líderes de Cuba y Vietnam "acordaron continuar una estrecha cooperación en áreas de defensa, seguridad y asuntos exteriores", y enfatizaron "la importancia y eficacia de los mecanismos de consulta política" bilaterales.

Ya había hecho referencia a estos ámbitos el presidente cubano en su discurso en Hanói con motivo del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, cuando señaló que la cooperación en "defensa y seguridad constituye otra expresión de la confianza mutua".

Los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior de Cuba, Álvaro López Miera y Luis Alberto Álvarez Casas, visitaron Vietnam recientemente

En los últimos meses han tenido lugar varios intercambios en estos ámbitos. Los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior de Cuba, Álvaro López Miera y Luis Alberto Álvarez Casas, visitaron Vietnam recientemente.

Por su parte, el viceministro y jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam, Nguyen Tan Cuong, viajó a La Habana el pasado junio.

La declaración bilateral, que incide también en los intercambios políticos y económicos, pone el broche final a la visita de Díaz-Canel a Vietnam, primera parada de su gira por Asia.

Cuba y Vietnam mantienen estrechos vínculos políticos y La Habana, presionada por una profunda crisis, busca en los últimos años poner a la misma altura los económicos. Recientemente se han firmado más de cincuenta acuerdos de cooperación en diversos sectores.

La nación asiática se ha convertido en el segundo socio comercial del país y en el principal inversor de capitales de su región, con hitos como el de ser el el primer país extranjero con una empresa que arrenda tierras en Cuba.

