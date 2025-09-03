Cuba y Vietnam acuerdan estrechar su cooperación militar y de inteligencia

El general Phan Van Giang, ministro de Defensa de Vietnam, con Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Díaz-Canel ya avisó de que la ayuda en "defensa y seguridad constituye otra expresión de la confianza mutua"

Hanói/La Habana y Hanói acordaron este martes ampliar la cooperación militar y de inteligencia en el marco de la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Vietnam.

Según la extensa declaración conjunta sobre el "fortalecimiento" de las relaciones bilaterales y la "cooperación integral" de ambos país, los vínculos en materia de seguridad interior y exterior son un punto relevante en los intercambios.

Los líderes de Cuba y Vietnam "acordaron continuar una estrecha cooperación en áreas de defensa, seguridad y asuntos exteriores", y enfatizaron "la importancia y eficacia de los mecanismos de consulta política" bilaterales.

Ya había hecho referencia a estos ámbitos el presidente cubano en su discurso en Hanói con motivo del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, cuando señaló que la cooperación en "defensa y seguridad constituye otra expresión de la confianza mutua".

Los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior de Cuba, Álvaro López Miera y Luis Alberto Álvarez Casas, visitaron Vietnam recientemente

En los últimos meses han tenido lugar varios intercambios en estos ámbitos. Los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior de Cuba, Álvaro López Miera y Luis Alberto Álvarez Casas, visitaron Vietnam recientemente.

Por su parte, el viceministro y jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam, Nguyen Tan Cuong, viajó a La Habana el pasado junio.

La declaración bilateral, que incide también en los intercambios políticos y económicos, pone el broche final a la visita de Díaz-Canel a Vietnam, primera parada de su gira por Asia.

Cuba y Vietnam mantienen estrechos vínculos políticos y La Habana, presionada por una profunda crisis, busca en los últimos años poner a la misma altura los económicos. Recientemente se han firmado más de cincuenta acuerdos de cooperación en diversos sectores.

La nación asiática se ha convertido en el segundo socio comercial del país y en el principal inversor de capitales de su región, con hitos como el de ser el el primer país extranjero con una empresa que arrenda tierras en Cuba.