"Los cubanos están agotados física y mentalmente por los apagones"

La Habana/Los crecientes apagones respetan cada vez menos horas y menos barrios. Vivir en las zonas más turísticas de La Habana no garantiza una noche sin cortes eléctricos. Así El Vedado, que lleva varios días con luz durante apenas unas horas. Ni siquiera se libran los más famosos lugares de ocio, como la Fábrica de Arte Cubano (FAC).

“La corriente se está yendo casi todos los días de madrugada, y las plantas solo dan para la barra”, cuenta un trabajador del lugar, situado en la calle 26 esquina 11. Sin música y con el asfixiante calor habanero, los asiduos entretienen las noches conversando, sin más aire que el de los abanicos ni más baile que el de un ritmo imaginario.

Muchos de los conciertos programados deben suspenderse o retrasarse, indica el mismo empleado. El patio a oscuras, las salas de actos y de exposiciones a media luz, los mosquitos golpeando contra las lámparas en las barras –y las piernas de los clientes–, la FAC presenta estas semanas su rostro más apagado. Y ni la rebeldía que mostró hace casi dos años, cuando inició la creativa campaña “¡Tráete tu luz!”, contra las medidas de ahorro energético que pretendían imponerle los ministerios de Energía y Minas y de Cultura, sirve de nada ahora.

De día, el barrio no tiene mucha más suerte. Este martes, apenas a unos metros del lujoso hotel Iberostar de la Torre K, ni los semáforos funcionaban. Sentados en las escaleras del Banco Metropolitano de 23 y J, varios clientes esperaban a que regresara la luz. En el transitado cruce de L y 23, en los bajos del Habana Libre, una patrulla parecía gestionar el paso de vehículos de un lado y de otro, pero no: el mismo carro policial intentaba abrirse paso en el caos.

Contraesquina, la emblemática Coppelia sí tenía electricidad, pero no importaba: no daba servicio porque el helado había llegado de la fábrica derretido. “Es una falta de respeto”, clamaba con disgusto una madre que venía con su hija desde lejos, para encontrarse el local cerrado. “La verdad es que da lo mismo ya cuándo vengas, el helado te lo sirven derretido siempre, y el agua caliente, cuando te la ponen”, protestaba otra mujer. “Esto es más bien la catedral del suero de helado”.

Junto a un cordón para que la gente no pase, un puesto de chucherías –galletas, dulces, agua embotellada– era el premio de consolación para el que se acercara a la heladería.

En otras zonas de la capital tampoco dan tregua los apagones. “Están quitando la corriente prácticamente toda la madrugada”, refiere una vecina de Guanabacoa. “Aquí la quitaron anoche de 12:20 am a 2:00 am y luego de 4:30 am a 7:00 am. Y ahora toca de 11 am a 3 pm. Por no hablarte de que llevamos sin agua cuatro días”. La mujer refiere que unas amistades aseguraron haber escuchado cacerolazos “por el Anfiteatro”. No es muy distinta la situación en Cerro, donde dicen los residentes que en las inmediaciones del Casino Deportivo “también hubo protestas”.

“Yo vivo pegada a una avenida y es increíble el silencio que hay”, relata la vecina de Guanabacoa. “La gente está agotada física y mentalmente. Se acuestan nerviosos sabiendo que en cualquier momento pueden quitar la corriente y, con estos calores, te aseguro que es imposible dormir”. Lo que más le preocupa, con todo, “es que esto solo está empezando, ahora vienen los meses de más calor”.

El déficit previsto para este martes por la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) para la hora pico vuelve a superar el pronóstico del lunes. Con una disponibilidad de 1.830 megavatios (MW) para una demanda máxima de 3.550 MW, habrá un déficit de 1.720 MW y una afectación estimada en 1.790 MW.

Ayer, según el parte de la UNE, “estuvo afectado el servicio las 24 horas y la situación se mantuvo durante toda la madrugada”. La máxima afectación fue finalmente de 1.760 MW, pero no coincidente con la hora de máxima demanda, sino más tarde, a las 10 pm.