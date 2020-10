"Los culpables irán a la cárcel", dijeron las autoridades cubanas a la madre de la niña violada

La madre de la niña de 13 años que fue víctima de una agresión sexual perpetrada por seis hombres y que denunció en la prensa independiente el mal trabajo de la policía recibió esta semana el apoyo solícito de las autoridades.

A su casa acudieron el lunes un secretario de Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), y una psicóloga. "Les dije todo lo que había pasado y ellos me dejaron el número de su oficina. Me dijeron que no me preocupara, que se iba a hacer justicia, que ellos se habían enterado de este problema por las redes sociales", cuenta a 14ymedio vía telefónica. Ellos le aseguraron que el problema fue "por el mal trabajo del técnico de Alamar", porque la medida cautelar que les aplicaron "no era la correcta para ese caso".

La madre detalla que les habló "todo lo que tenía guardado" sobre la inacción de la policía y que ellos no le cuestionaron sus denuncias en ningún momento "porque gracias a eso se habían enterado". Le dijeron también que podían contar con todo su apoyo. "A ellos les tiene que quedar claro que todo lo que pasó ahora no fue gracias a ellos sino gracias a los periodistas independientes, que yo tuve que salir a buscar".

"No me cuestionaron mi actuar pero me preguntaron sobre mis razones para acudir a la prensa independiente, y yo les dije que a mí se me habían cerrado todas las puertas porque hay soborno y mucha indolencia", explica.

Las del Cenesex no fueron las únicas autoridades que le dieron respuesta esta semana a esta madre desesperada. El martes fue citada a la fiscalía de su municipio y este miércoles por la fiscalía militar. "Ahí me atendió el jefe, que me dijo que él se había enterado de todo esto el viernes pasado cuando le pusieron en sus manos los papeles del caso".

El hombre le comunicó que dado que tres de los agresores estaban pasando el servicio militar, serán sancionados por lo militar, "y ahí piden 30 años porque se trataba de una menor de edad". Él tampoco le cuestionó la denuncia ante los medios y también le brindó todo su apoyo.

De esa entrevista la madre de la niña salió un poco más optimista. "Me garantizó que los culpables irían a prisión, me trataron muy bien, me explicaron todo, me enseñaron todos los papeles, estuve bastante satisfecha con eso".

Sin embargo, algo le preocupa: el miércoles por la tarde, un oficial de la Seguridad del Estado llamó a su marido para decirle que quería hablar con ella. "Mi esposo le dio mi número pero no me ha llamado. No sé qué es lo que quieren conversar conmigo, pero espero que no cuestionen nada de lo que hice porque tengo todas las de ganar".

La madre hace un llamado "a todas las madres que tengas problemas así" a que no se queden en silencio. "Que caminen, que busquen solución porque no es correcto que estos casos queden así en el olvido y la impunidad".

En cuanto a la situación de la niña tras la agresión, relata que está "remitida a psiquiatría", que a veces le dan las cuatro sin poder dormir y que no quiere salir de la casa. "Me gustaría que todo lo deje atrás, y eso comienza con que se haga justicia".

"Este país me ha decepcionado mucho", concluye. "Eso se lo dije a los que vinieron: que el país donde yo crecí y donde me dieron buenos ejemplos para salir adelante me dejó abandonada, me cerró todas las puertas".

