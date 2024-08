El déficit eléctrico en Cuba alcanza un nuevo récord con la afectación del 39% del consumo

La Habana/Si con un déficit de menos de 500 megavatios (MW), hace dos días, los cubanos padecieron apagones de hasta 19 horas, para este jueves temen lo peor. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronostica en su reporte diario un déficit de 1.235 MW para el horario pico y una afectación –lo que se apagará finalmente– de 1.305 MW.

Es la cifra récord en tres meses, muy cerca de los 1.400 megavatios alcanzados el pasado 28 de mayo, y va a afectar al 39% del consumo de la Isla en la tarde-noche de este jueves.

La Isla llevaba semanas sin alcanzar un déficit tan elevado, pero la falta de combustible y las averías en siete termoeléctricas han devuelto los apagones de más de 12 horas. “No se ha podido cerrar la afectación”, se excusa la UNE en su comunicado sin más argumentos.

A la avería de la central termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Holguín, el martes, por una "ponchadura en la caldera" que la tendrá fuera de trabajos al menos hasta el domingo, siguió la salida del sistema de la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas (Camagüey),este miércoles, por una "ruta crítica", dijo la empresa estatal, que determinó que es necesario darle limpieza a la caldera en un proceso que durará mínimo 40 horas. Además, se encuentran fuera de servicio por avería la unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, en Mariel, las unidades 1 y 3 en la de Santa Cruz del Norte (Mayabeque) y la 4 de la Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos).

La Isla llevaba semanas sin alcanzar un déficit tan elevado, pero los apagones de más de 12 horas han regresado

Los vecinos de la calle Avellaneda, en la ciudad de Camagüey, son de los pocos a los que no les ha faltado la luz en Cuba. La razón es que viven cerca de la oficina central de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) y el monopolio estatal no cuenta con el combustible necesario para echar a andar sus grupos electrógenos, así que nunca les cortan la energía. "No pueden quitarle la electricidad a la empresa porque no tienen cómo hacer funcionar sus propias plantas", resume para 14ymedio Sury, de 48 años y quien vive a pocos metros del local.

"Nos sorprendimos cuando vimos que de pronto ya no teníamos apagones aunque toda la ciudad se pasa más de diez horas diarias sin fluido", cuenta a este diario. "Cuando empezamos a indagar, resulta que la razón es que Etecsa se ha quedado sin petróleo y esa oficina está priorizada, si le quitan la luz prácticamente se caen la mayoría de las comunicaciones por móvil y los servicios de Nauta en Camagüey", explica. "Somos un buchito de gente que se alegra de que no haya petróleo, tremenda ironía de la vida".

Para el resto de la Isla, sin embargo, la situación roza lo insostenible. En el parte de la UNE de este jueves un usuario identificado como Orlando Perez Atencio compartió algunos detalles de cómo se han vivido las últimas horas de apagones en el Oriente cubano, para ser más específicos, en la ciudad de Campechuela donde reside y donde ayer la falta de servicio fue desde las 9:08 p.m. hasta las 5:52 a.m.

Para el resto de la Isla, sin embargo, la situación roza lo insostenible

Lo describió como “un espectáculo triste” con los niños roncos por el llanto inconsolable producto del calor y los mosquitos. “Los padres y madres, impotentes ante semejante panorama y los abuelos con quejidos casi fantasmagóricos”, lamentó.

En los meses de febrero, marzo y mayo la falta de energía, por encima del 40%, sacó a la gente a la calle para protestar en numerosos lugares como Sancti Spíritus, Baracoa y Cienfuegos. La respuesta del régimen en aquellas ocasiones fue, como de costumbre, represión. Unidades de boinas rojas (Tropas de Prevención del Ejército) que realizaron arrestos y disuadieron a los manifestantes.