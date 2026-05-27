Denuncian a Gaesa ante la ONU por limitar el acceso a los alimentos en Cuba

La Habana/La ONG Food Monitor Program denunció este martes ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación al todopoderoso conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial (Gaesa) –recientemente sancionado por EE UU– de controlar los recursos alimentarios del país y limitar el acceso a ellos.

El documento, elaborado en respuesta a una convocatoria de la propia ONU para denunciar ejemplos de “concentración del poder corporativo en los sistemas alimentarios globales”, señala que Gaesa “limita significativamente la autonomía y la soberanía popular de los actores socioeconómicos, reflejándose principalmente en el sistema alimentario, impactado por el monopolio de divisas, de importaciones y de cadenas de distribución y comercialización de alimentos”, lo que ha convertido el acceso a los alimentos en un “mecanismo de extracción de divisas, usando a la diáspora cubana como mercado”.

Asimismo, remarca que “la lógica rentista de la élite militar en Cuba frena el incremento de la producción nacional”. Food Monitor Program explica en su denuncia que ha alertado “sobre el desinterés gubernamental por resolver el déficit productivo: se importa el 80% de los alimentos, mientras que la producción nacional de estos ha caído en un 67% en los últimos cinco años en favor de la importación de alimentos”.

Se importa el 80% de los alimentos, mientras que la producción nacional de estos ha caído en un 67%

Ello, añade, “limita el acceso de los ciudadanos a productos básicos, especialmente cuando estos se comercializan en divisas inaccesibles para muchos cubanos, y limita el desarrollo de iniciativas empresariales y corporativistas autónomas y el dinamismo de la economía nacional, en favor del enriquecimiento de la élite dominante”.

Además, señala en su denuncia que empresas bajo el control de perfiles militares, como Flora y Fauna S.A., que es dirigida por el comandante Guillermo García Frías, “es la muestra del avance del capitalismo administrativo en el país. Empresas bajo su dirección centralizan y restringen el acceso popular a recursos naturales alimentarios”.

Sobre esta compañía, indica que “bajo la estructura legal de la conservación patrimonial, sus unidades permiten el control económico exclusivo de especies y productos como cárnicos, alimentos del mar y carbón vegetal, que la misma empresa exporta en mercados competitivos”.

Ese monopolio ha dejado fuera de la escena a los productores cubanos independientes, que describen –de forma anónima– en la denuncia su exclusión de las decisiones sobre su propia actividad: “No es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos, cómo lo hacemos o a quién le vendemos”.

“No es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos”

En cuanto al proceso de toma de decisiones dentro del sector, los campesinos señalan que “las organizaciones han tenido su espacio en algunas discusiones de políticas agrarias, pero, al final, parece que las decisiones vienen de arriba y nosotros solo estamos ahí para hacer bulto. A veces da la impresión de que solo nos usan para legitimar lo que ya tenían decidido”.

Los pequeños emprendedores privados enfrentan topes de precios, alzas tributarias, restricciones de importación y una burocracia provincial que bloquea su desarrollo, acusa la organización.

La ONG también destaca que, pese a que hay “violaciones claras de los derechos socioeconómicos de los productores en Cuba, incluyendo el registro de actos de represión y amedrentamiento por criterios ideológicos, no existen demandas que avancen a instancias jurídicas nacionales, ni que hayan sido receptoras de fallos contra corporaciones mencionadas en este documento, altamente respaldadas por la cúpula de poder”.

Hay “violaciones claras de los derechos socioeconómicos de los productores en Cuba, incluyendo el registro de actos de represión y amedrentamiento”

En Cuba, recuerda Food Monitor, no existe separación de poderes Ejecutivo y Legislativo, “por lo que ésta funciona como respaldo legal y aparato legitimador de las políticas oficiales”.

El informe advierte que el hambre se agrava en Cuba, al señalar “que el 96% de la población ha perdido su capacidad de compra de alimentos”, según su encuesta de 2024, y en un país en el que apenas el 29% logra tener dos comidas diarias.