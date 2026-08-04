Denuncian una nueva golpiza a un menor preso por las protestas en Morón

Cubalex reporta un "visible deterioro" del estado de salud físico y mental de la prisionera política del 11J Lizandra Góngora

La Habana/Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, el único menor de edad que continúa detenido por las protestas ocurridas en Morón, Ciego de Ávila, en marzo pasado, fue presuntamente golpeado por funcionarios penitenciarios en el penal de Canaleta después de negarse a ingerir los alimentos del penal como protesta por su mala calidad. La denuncia fue realizada este lunes por el centro de asesoría legal Cubalex, que indicó que la familia del menor desconoce el estado de salud en que quedó tras la agresión.

La organización expuso además que el adolescente está en grave riesgo “físico y psicológico” debido a que lo trasladaron a un pasillo del penal donde permanecen recluidos presos adultos, “como represalia por un intento de fuga”.

Además, el menor enfrenta su estancia en prisión con problemas de salud. En junio fue diagnosticado con hepatitis “y, en lugar de trasladarlo a un hospital para que recibiera atención médica especializada, las autoridades penitenciarias lo mantuvieron en la enfermería del penal”.

Esta no es la primera vez que Crespo Álvarez ha sufrido abusos en prisión. En mayo pasado, la misma organización denunció que le quitaron hasta la comida que su familia le había llevado a la cárcel. Cuando el adolescente reclamó por la desaparición de sus pertenencias, la respuesta que recibió fue una golpiza. Después, fue amenazado con ser enviado a una celda de castigo.

Cuando el adolescente reclamó por la desaparición de sus pertenencias, la respuesta que recibió fue una golpiza

Christian fue uno de los menores detenidos tras la protesta del pasado 13 de marzo en Morón, una manifestación provocada por los apagones, la escasez y el hartazgo acumulado en una ciudad que terminó convertida en escenario de una nueva operación represiva.

Junto a Crespo Álvarez fueron detenidos Jonathan David Muir Burgos, también de 16 años, excarcelado el pasado 24 de junio, así como Kevin Samuel Echeverría Rodríguez y Yohasnel Estrada Rodríguez, ambos de 17. Todos quedaron atrapados en el sistema penal después de participar en las protestas: primero los arrestos, luego la incomunicación y, más tarde, las acusaciones.

De acuerdo con la verificación de Cubalex, al menos siete adolescentes menores de 18 años permanecen actualmente privados de libertad en Cuba por hechos relacionados con protestas o procesos penales en un contexto de represión por motivos políticos.

Al respecto, el más reciente informe de Prisoners Defenders documentó el encarcelamiento de 10 nuevos presos políticos “muy jóvenes, de los cuales seis son menores (de 15 a 17 años de edad) y cuatro tienen entre 19 y 21 años”.

“Estos casos evidencian la continuidad de la criminalización de niños, niñas y adolescentes, así como un patrón de graves vulneraciones al debido proceso”

De acuerdo con Cubalex, “estos casos evidencian la continuidad de la criminalización de niños, niñas y adolescentes, así como un patrón de graves vulneraciones al debido proceso, restricciones al contacto con sus familias, falta de información sobre su situación y condiciones de detención incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos de la niñez”.

El centro de asesoría legal también reportó este lunes el “visible deterioro de su estado de salud físico y mental” de la prisionera política del 11J Lizandra Góngora Espinosa. Según la información, la mujer pudo reencontrarse el domingo pasado con sus hijos por primera vez en siete meses, durante una visita familiar bajo vigilancia en la prisión para mujeres Los Colonos, en la Isla de la Juventud.

Según la información recibida por Cubalex, durante la visita sus familiares constataron que presenta “afectaciones en su salud mental, manchas en el rostro y un evidente deterioro físico”. Asimismo, confirmaron que las autoridades penitenciarias mantienen a la opositora en una celda de aislamiento, pese a las denuncias sobre el impacto que esta medida ha tenido en su estado. La opositora lleva además poco más de dos años esperando para que le retiren un fibroma uterino, sin que las autoridades penitenciarias le hayan permitido llevar a cabo la intervención.

Góngora Espinosa, condenada a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, en Artemisa, ha sido alejada de su entorno familiar al ser recluida en la Isla de la Juventud, luego de ser trasladada en 2023 desde la cárcel de El Guatao, en La Habana, donde cumplía inicialmente su condena.