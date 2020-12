La Aduana cubana aumenta la vigilancia sobre los fármacos importados por los viajeros

Ante el grave desabastecimiento de medicamentos que atraviesa Cuba y tras el reinicio de los vuelos comerciales, la Aduana General de la República advierte de un aumento en la importación de ciertos fármacos, según la prensa oficial, y ha reforzado sus controles sobre este tipo de productos.

Yamila Martínez Morales, directora general de Procesos Aduaneros, afirmó que resulta "significativa" la entrada al país durante los últimos tres meses de medicamentos "con efectos similares a las drogas".

Los fármacos que menciona la funcionaria llegan a la Isla en el equipaje de los pasajeros pero también se envían por vía aérea o marítima como paquetería. Martínez Morales detalló que, entre los más frecuentes, están el tramadol, lidocaína, amitriptilina, aceite de cannabis y carbamazepina.

En la actualidad, la única manera que tienen los cubanos de conseguir muchos de los medicamentos que necesitan es a través del mercado informal, que se nutre de los envíos desde el exterior, un mecanismo que estuvo afectado por el corte de vuelos regulares durante la crisis del coronavirus.

Con la apertura de las terminales aéreas, señala Martínez Morales, "persiste el intento de introducir drogas al país" mientras la Aduana se centra en las importaciones y exportaciones de "donativos destinados a combatir la pandemia".

La funcionaria también recordó que desde 2014 los viajeros pueden importar hasta 10 kilogramos de medicamentos exentos del pago, siempre y cuando estén en sus envases originales y separados del resto de los artículos.

Una constante en los últimos meses en las farmacias cubanas ha sido la imagen de los anaqueles vacíos y las largas colas el día que abastecen con algunas medicinas. Entre los fármacos que más han escaseado están el salbutamol, el enalapril, la amoxicilina y cefalexina, la nistatina, el clordiazepóxido, entre otros.

"No hay un solo medicamento en ninguna farmacia en este país, no hay un antihistamínico, no hay un antibiótico, no hay un calmante, no hay nada. El que se enferme tiene que saber que se va a morir", comentaba este miércoles un joven a las afueras de una farmacia de Centro Habana después de un largo recorrido en busca de fármacos.

El cliente, con un paciente enfermo de neumonía, caminó sin resultado por varios municipios habaneros en busca de los antibióticos recetados por el doctor que atendió a su familiar. Muchas veces los galenos se resisten, incluso, a recomendar el fármaco que necesita el enfermo porque saben de antemano que está "en falta", la fórmula burocrática para describir la ausencia de un medicamento. No obstante, los consumidores siguen indagando y haciendo largas filas para alcanzar lo poco que suministran.

En la farmacia de la calle Hidalgo en Nuevo Vedado, como en muchas del país, es frecuente encontrar largas colas, en su mayoría personas de la tercera edad que pasan horas disputándose los primeros puestos. Las peleas entre quienes aguardan pueden tornarse violentas y en ocasiones ha tenido que intervenir la policía.

Este miércoles decenas de vecinos se reunieron frente al establecimiento desde horas de la tarde para hacer la cola que les permita adquirir algún medicamento este jueves. "A ver si esta semana puedo comprar porque llevo dos meses que no puedo coger nada de las medicinas que tengo en el tarjetón", decía uno de los presentes, pero sin mucha ilusión.

El uso de hierbas medicinales y remedios tradicionales se ha disparado a falta de suministro de medicamentos, pero los enfermos crónicos -especialmente hipertensos y diabéticos- apenas encuentran alivio en esas prácticas, ante la escasez de las píldoras o compuestos que necesitan frecuentemente para mantener controlados sus padecimientos.

El déficit de glucómetros ha sido uno de los más denunciados en los medios independientes y las redes sociales. Hace seis años se inauguró a bombo y platillo una fábrica para producir hasta 100 millones de biosensores para estos dispositivos, pero pasado el tiempo el producto no aparece en el mercado nacional, obligando a los pacientes a comprarlos en las redes informales o a importarlo.

Muchos cubanos han tenido que recurrir a las farmacias de las llamadas "clínicas internacionales" que en un inicio fueron creadas para el sector turístico. Aunque en estos establecimientos también hay un desabastecimiento notable desde hace meses, todavía se pueden hallar algunos fármacos ya desaparecidos de los locales en moneda nacional. Sin embargo el precio puede multiplicarse hasta por diez en comparación con estos últimos.

