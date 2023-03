El régimen cubano está "desesperado" por ablandar a EE UU con la mediación del Vaticano

Los cubanos detenidos tras las protestas del 11J son la moneda de cambio del Gobierno de La Habana en su acercamiento con Washington. Frente a un nuevo deshielo que no acaba de cuajar y la crisis generalizada que enfrenta el país, la liberación de los presos políticos con la mediación del Vaticano y su acogida en España es lo único que puede acelerar el acercamiento entre EE UU y la Isla.

"La dificultad está en que Cuba cada vez cede menos y el contexto político internacional no es el mismo que el de hace veinte años", explica a 14ymedio una fuente cercana a la negociación que pide anonimato. La aspiración del régimen, asegura, es repetir la estrategia utilizada con los 75 opositores arrestados en 2003, en la conocida como Primavera Negra, que fueron liberados varios años después y presionados, en su gran mayoría, para que abandonaran la Isla.

Sin embargo, el éxito del régimen depende de la velocidad del proceso, y se enfrenta a dos negociadores muy pacientes: la Iglesia católica, que retrasa a propósito cualquier decisión, y el Gobierno de EE UU, que debe calibrar el peso de los cubanoamericanos en Florida antes de dar cualquier paso.

"Cuando Biden ganó las elecciones en 2020, su Administración –y sobre todo los seguidores del ex presidente Barack Obama, muy influyentes en el Departamento de Estado– comprendieron que el plan para el acercamiento con Cuba no podía ser el mismo que el del último Gobierno demócrata. De haber tenido éxito ese plan, que incluía remesas, contacto entre empresarios, más beneficios para la Isla, el régimen cubano se hubiera oxigenado. Pero entonces vinieron las protestas del 11 de julio", rememora la fuente.

"De haber tenido éxito ese plan, que incluía remesas, contacto entre empresarios, más beneficios para la Isla, el régimen cubano se hubiera oxigenado. Pero entonces vinieron las protestas del 11 de julio"

Las manifestaciones detuvieron el deshielo, anulado durante el Gobierno de Donald Trump, y estancaron las relaciones con La Habana, cada vez más severa y represiva con quienes salieron a marchar.

El papa Francisco vio echados por tierra los planes que condujeron a la restauración de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington en 2014. "Además, con la muerte del cardenal Jaime Ortega, cuya opinión le interesaba a todo el mundo, y la ausencia de liderazgo fuerte y capacidad de diálogo en la Conferencia Episcopal cubana, el Papa ha tenido que recurrir a otros mediadores, como el cardenal de Boston, Seán Patrick O'Malley, o Beniamino Stella. Ambos han visitado La Habana recientemente y han tocado con el Gobierno, en confidencia, el tema de la liberación de los presos", señala.

Al Gobierno cubano le interesa que el Vaticano vuelva a "echar la bendición" sobre este nuevo acercamiento a EE UU, y cuenta con el apoyo de un buen número de políticos y empresarios estadounidenses.

En su batalla por la aprobación de Francisco –un pontífice cuya simpatía por el régimen de la Isla no es un secreto–, las autoridades cubanas han lanzado una campaña para "santificar" él mismo a Félix Varela, sacerdote católico y uno de los padres fundadores de la nación. "Por eso se improvisó una reunión con Stella en la Universidad de La Habana", denuncia la fuente, "que tenía el propósito de opacar, con la presencia del presidente Díaz-Canel, el encuentro del cardenal con el mundo católico de la cultura, en el edificio del antiguo seminario de San Carlos".

La entrevista que Stella concedió a la prensa tras su visita, con habilidad de diplomático, fue su manera de revelar a la opinión pública que el tema de los presos había estado sobre la mesa, afirma. "El interés de Díaz-Canel y los jerarcas del régimen por la visita de Stella era claro: querían engatusar políticamente a la Iglesia y, de nuevo, al Papa".

No obstante, la "lentitud" de la Iglesia para convertir a Varela, oficialmente, en el primer santo cubano –este proceso suele demorar décadas–, no conviene al Gobierno de La Habana, que cuenta con apenas un año y medio antes de que vuelva a cambiar todo el panorama internacional y EE UU celebre, nuevamente, elecciones. Además, la canonización de Varela no será suficiente para lograr la simpatía de Estados Unidos y la aceleración del diálogo.

"Necesitan un gesto espectacular, por así decirlo: la liberación de los presos", zanja la fuente. Los expertos están de acuerdo. Según Ric Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group –una organización con sede en Washington que defiende la política de acercamientos con la Isla–, "la Administración de Biden no está prestando demasiada atención a Cuba. Está ocupada casi por entero en la guerra de Ucrania y en las deterioradas relaciones con China".

"España quiere jugar un papel en la negociación porque hay muchos empresarios españoles con intereses en Cuba. Aunque muchos se han arruinado haciendo negocios con La Habana, los 'grandes', como Meliá e Iberostar, siempre caen de pie"

En opinión de Herrero, La Habana necesita ejecutar una acción concreta que la vuelva a poner en el foco de prioridades de EE UU. La liberación de los presos del 11J podría marcar este hito que redefina la importancia de los asuntos cubanos en la Casa Blanca, explicó a la cadena estadounidense de noticias NBC.

Otra estrategia implementada entre sectores sociales y políticos de ambos países, interesados en el acercamiento, ha sido el aumento de las relaciones culturales. La visita a La Habana de la cantante Tonya Boyd-Cannon el pasado enero y, poco después, la del cineasta Dawn Porter, contaron con el apoyo del Ministerio de Cultura cubano. El conocido jazzista Ted Nash también se presentó en la capital de la Isla con la mediación de instituciones estatales.

Un funcionario anónimo del Departamento de Estado de EE UU entrevistado por NBC señaló, además, que los programas culturales dirigidos a Cuba son "una parte integral y duradera de las actividades diplomáticas" de EE UU, "diseñadas para 'conectar' directamente con el pueblo cubano".

Sin embargo, el "obstáculo mayor" para la normalización de las relaciones, como expuso el pasado enero el encargado de negocios de la Embajada de EE UU en La Habana, Benjamin Ziff, sigue siendo la reclusión de los casi 800 manifestantes encarcelados en las protestas de 2021 y 2022 en la Isla.

El Vaticano y EE UU no son los únicos que están trabajando para lograr la liberación de los presos. Como sucedió con los disidentes de 2003, "España se ha ofrecido para acoger a los presos que deseen abandonar el territorio nacional", asegura la fuente entrevistada por 14ymedio.

"España quiere jugar un papel en la negociación porque hay muchos empresarios españoles con intereses en Cuba. Aunque muchos se han arruinado haciendo negocios con La Habana, los 'grandes', como Meliá e Iberostar, siempre caen de pie. Los directivos de esas empresas ya perdieron la esperanza de que la dictadura cubana se desmorone gracias a la presión del turismo propiciada por ellos, y ahora sólo quieren estar allí y que la transición los encuentre trabajando".

Pero la "salvación" del Gobierno de Cuba, aclara la fuente, no es España ni China, ni siquiera Rusia –a pesar de la visita de funcionarios rusos a la Isla– sino Estados Unidos. "Es necesario exponer públicamente que la dictadura cubana está desesperada por ese contacto con Washington. Si en 2024 gana las elecciones de EE UU una Administración más recia con Cuba, como la que tendría un candidato como Ron DeSantis, actual Gobernador de Florida, o si hay una manifestación de descontento público similar al 11J, todo se les derrumbará".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.