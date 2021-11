El profesor despedido en Cienfuegos denuncia en los tribunales amenazas de la Policía

El profesor David Martínez Espinosa, miembro de la plataforma Archipiélago, fue amenazado en la noche del lunes mediante una llamada telefónica anónima. Según contó el cienfueguero de 31 años en sus redes sociales, recibió insultos y fue advertido de que si seguía con su activismo le iban a preparar un acto de repudio en su contra.

Martínez Espinosa, que fue expulsado de su trabajo el mes pasado por informar su voluntad de salir a las calles el próximo 15 de noviembre, hizo público el audio de la conversación y atribuyó la llamada a "un esbirro de la Seguridad del Estado".

Ante la amenaza, el profesor presentó este martes una queja ante el Tribunal Provincial de Cienfuegos en la que denuncia que ha sido víctima de "acoso, intimidación, amenaza y humillación". Además, solicitó que se tomen "acciones penales" contra el propietario del teléfono desde donde recibió la llamada.

"Inmediatamente después de que salió en Razones de Cuba todas las calumnias contra Yunior [García], Saily [González], y contra Archipiélago, me puse a denunciar en redes sociales", cuenta a 14ymedio. En respuesta recibió mensajes amenazantes desde un perfil falso de Facebook.

"Diez minutos después me empiezan a llamar desde un número que no tengo registrado. Le cuelgo una vez, dos veces pero a la tercera contesto y bueno, lo que publiqué en mis redes, puras groserías insultos y amenazas", detalló.

Martínez Espinosa dijo que luego de recibir la llamada sintió temor pero "al ver lo pedestre y lo bajo" de lo que estaban diciendo le dio risa y casi al instante tuvo una sensación de victoria porque "cuando recurren a este tipo de intimidaciones es porque no les queda otro remedio".

"Si tuvieran algo sólido contra mí no me harían llamadas de este tipo y simplemente me acusarían del delito que yo estuviera cometiendo", reflexiona Martínez Espinosa. Para él es muy importante hacer las denuncias legales para que las autoridades y la Seguridad del Estado entiendan que no les tiene miedo.

"Cualquier cosa que me hagan por encima o por debajo de la ley la voy a denunciar públicamente", alertó. "Basta ya de callar arbitrariedades, basta ya de bajar la cabeza cuando seamos objetos de este tipo de actos vandálicos, propios de dictaduras paramilitares".

El profesor agregó que aunque su familia está "un poco asustada" y teme que "en los próximos días se realice algún acto de repudio" contra él, mantiene su voluntad de "seguir apoyando la marcha"

Martínez Espinosa también entregó el pasado viernes una demanda ante el Tribunal Provincial en la que acusa al intendente de Cienfuegos por declarar ilícita la Marcha Cívica por el Cambio. En el texto denuncia actos de "difamación, amenazas y violaciones de derechos" que han sufrido varios de los organizadores del 15N.

