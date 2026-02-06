Ante el desplome del turismo, la cadena Minor Hotels abandona Cuba

La empresa, de origen español y ahora con sede en Tailandia, tiene 560 establecimientos en el mundo

La Habana/La cadena tailandesa Minor Hotels, –antiguo grupo español NH– puso fin a sus operaciones en Cuba y dejó de gestionar el NH Capri con 500 habitaciones y el NH Collection Victoria con 31, ambos situados en el barrio habanero de El Vedado. Su salida ocurre en medio del desplome del turismo en la Isla, que cerró 2025 con apenas 1.810.663 visitantes internacionales, muy lejos de los 2,6 millones previstos. Una diferencia abismal si se compara con los 4.711.910 que llegaron en 2018.

La empresa con 560 establecimientos en el mundo borró a la Isla de los destinos que promueve en su portal. Un país en el que han predominado los hoteles con habitaciones vacías, a lo que se suman los constantes apagones y escasez de combustible. Los resultados operativos de NH Capri y el NH Collection Victoria no parecieron convencer a una cadena que el año pasado concretó 24 aperturas a nivel global, muchas de ellas en nuevos destinos estratégicos.

Fuentes empresariales señalaron a EFE que “el clima de negocios en la Isla es complejo y se refleja en el turismo, que ha caído sustancialmente en los últimos años, y que registra unas tasas de ocupación hotelera que apenas superan el 20% (frente a cifras superiores al 70-75%, que se consideran buenas para el sector)”.

La empresa con 560 establecimientos en el mundo borró a la Isla de los destinos que promueve en su portal.

Durante casi dos décadas, un flujo constante de viajeros provocó un auge en el turismo, que generó a la Isla hasta 3.000 millones de dólares al año en ingresos brutos, sin que se informara nunca sobre los beneficios netos después de deducir los gastos. De acuerdo con cifras de Columbia Law School, en 2014 los Ingresos Brutos en Divisas fueron de 2.546,1 millones de dólares, en 2015 (2.818,6), 2016 (3.068,6), 2017 (3.310,7), 2018 (2.782,2) y (2.641,1).

Ante el oscuro panorama para el turismo en la Isla, la nueva visión de Minor apuntó a Perú, con la apertura de NOW Lima, siendo el primer hotel de esta marca en Latinoamérica. Además de otros en Brasil, Dinamarca, Italia, Portugal, Francia e Islas Baleares con un NH Collection en Ibiza.

A finales de enero Minor Hotels reportó un crecimiento global del 5% en sus resultados financieros en 2025, con una tarifa media diaria creciente a nivel interanual del 2,5% y una ocupación que progresó un 2,4%. “La demanda continúa, el volumen continúa ingresando”, señaló el CEO de la cadena hotelera, Gonzalo Aguilar.

La salida de Minor se suma a la multinacional británica Unilever —fabricante de productos de limpieza y aseo personal—, ubicada en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel

La salida de Minor se suma a la multinacional británica Unilever —fabricante de productos de limpieza y aseo personal—, ubicada en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. La empresa aliada de la estatal Suchel, sacó de la Isla a finales de enero a sus trabajadores extranjeros, pero no ha suspendido por el momento sus actividades.

Lo que ha coincidido con la alerta de embajadas y sus planes de contingencia y evacuación. La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió el pasado martes una alerta en la que subrayó los constantes apagones “programados y no programados” que ocurren casi todo el día y afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones.

“Aunque algunos negocios, hoteles y hospitales utilizan generadores durante los cortes de electricidad, es posible que no puedan mantener sus servicios debido a la falta de combustible” se señala en el mensaje publicado en la plataforma X.

La Embajada recuerda a los ciudadanos estadounidenses en la Isla o que planean viajar, que “tengan en cuenta que ha habido incidentes en los que se ha denegado la entrada a sus connacionales al llegar, así como un aumento en la actividad de protestas patrocinadas por el régimen dirigidas contra EE UU”.