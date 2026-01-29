Unilever evacua a sus trabajadores en Cuba ante el temor de una intervención de EE UU

Planta de Unilever Suchel inaugurada en 2022 en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, en Artemisa.

Según la agencia EFE, empresas y embajadas en la Isla están "actualizando sus planes de evacuación y sus listados de nacionales residentes"

La Habana/La multinacional británica Unilever, que produce artículos de aseo y de limpieza en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel en alianza con la estatal Suchel, ha evacuado de Cuba a sus trabajadores extranjeros. Lo afirma EFE basándose en dos fuentes cercanas a la compañía que pidieron anonimato, si bien la propia Unilever no respondió a las preguntas de la agencia española.

No solamente las empresas sino también las embajadas, asegura este jueves EFE, están revisando sus planes de contingencia y evacuación a raíz de la presión de Estados Unidos sobre la Isla después de la operación realizada el 3 de enero en Venezuela que se saldó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La agencia española ha contactado con fuentes diplomáticas y empresariales extranjeras que han confirmado que la preocupación ha escalado en las últimas semanas ante la creciente incertidumbre geopolítica en el Caribe y la posibilidad de que EE UU pueda incluso estar preparando una intervención militar.

“Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios”, aseguró a EFE una diplomática en La Habana que pidió resguardar su nombre “debido a la sensibilidad del tema”.

Cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos reconocieron a la agencia española que están “actualizando sus planes de evacuación y sus listados de nacionales residentes en Cuba, en ocasiones llamando uno a uno a sus ciudadanos para verificar los datos”.

De igual manera, hay legaciones diplomáticas preparándose para soportar largos períodos sin corriente eléctrica, combustibles y agua, eventualidades que entienden se pueden producir por la combinación del actual contexto de crisis total en la Isla y la creciente presión estadounidense.

Una minoría de embajadas –que EFE no identifica– declararon que no ven la necesidad de actualizar sus planes de evacuación por ahora, aunque tampoco descartaban hacerlo en algún momento y afirmaban mantenerse alertas ante la posibilidad de que en el futuro sea preciso activar procedimientos de emergencia.

En cuanto al sector privado, asegura la agencia, hay varias filiales de empresas internacionales que reconocen en privado que la incertidumbre geopolítica les ha llevado a replantear con sus casas matrices la actividad en Cuba.

Los motivos que alegan son una potencial intervención militar estadounidense, por quirúrgica que fuera (como fue la de Venezuela), y el impacto sobre su actividad del grave deterioro económico del país, especialmente con el aumento de los apagones y la escasez crítica de combustible.

Si se cortan definitivamente los envíos de crudo y derivados desde Venezuela y México, será insostenible mantener la producción

Algunas firmas internacionales –siempre bajo condición de anonimato– aseguran contar con una reserva de carburantes para sus operaciones manufactureras, pero avanzan que si se cortan definitivamente los envíos de crudo y derivados desde Venezuela y México, será insostenible mantener la producción.

EE UU ha lanzado varias advertencias directas a Cuba desde la captura de Maduro y ha forzado el cese del suministro de petróleo venezolano a La Habana, la principal fuente de combustible de la Isla desde hace más de 25 años. En mitad de esa campaña, además, y sin explicaciones por parte del Gobierno, México canceló un envío de crudo a la Isla que tenía previsto para enero en un buque que finalmente acabará en Dinamarca.

Esta misma semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que, tras el cerrojazo energético, Cuba está “a punto de caer”, y ayer mismo, en una audiencia ante el Senado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que le “encantaría” ver un cambio de “régimen” en la Isla, aunque matizó que eso no significaba que Washington fuera a provocarlo.

Trump había ido más allá con anterioridad, al apuntar que lo único que quedaba por hacer en Cuba era “entrar y destruir el lugar”, a lo que Rubio agregó: “Si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco”.

El propio subsecretario de Estado de EE UU, Christopher Landau, aseguró el miércoles que Washington desearía que este mismo 2026 los cubanos puedan “ejercer sus libertades fundamentales”, en una clara referencia a un cambio político en la Isla.

Según una exclusiva publicada el pasado jueves por The Wall Street Journal, lo que está priorizando la Administración estadounidense es la búsqueda de un “traidor” dentro del régimen cubano con el que, como está haciendo con Delcy Rodríguez en Venezuela, favorezca una transición a la democracia en la Isla.