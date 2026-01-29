EE UU espera un cambio de régimen en Cuba en 2026 y que se respeten las “libertades fundamentales”

Landau hizo estas declaraciones que apuntan hacia un cambio de régimen en un videomensaje grabado que se proyectó en la residencia del embajador de EE UU.

La Habana/El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó este miércoles que Washington espera que los cubanos puedan "ejercer sus libertades fundamentales" este 2026.

Landau hizo estas declaraciones que apuntan hacia un cambio de régimen en un videomensaje grabado que se proyectó en la residencia del embajador de EE UU en Cuba, Mike Hammer, durante el acto de inauguración de las actividades por el 250 aniversario de la declaración de independencia de EE UU.

"Esperamos que en 2026 los cubanos por fin puedan ejercer sus libertades fundamentales", aseguró el diplomático estadounidense.

Agregó que la administración del presidente Donald Trump está comprometida a "apoyar al cubano de a pie" y a insistir para que se respeten los derechos humanos en la Isla y se libere a todos los presos por motivos políticos.

"Como lo ha dicho el presidente Trump, el régimen castrocomunista se está tambaleando, no va a durar mucho más. Después de 67 años de una revolución fracasada que ha traicionado al pueblo cubano, ya es hora para el cambio al que aspira la gente en la Isla", afirmó Landau.

El subsecretario de Estado concluyó su mensaje advirtiendo que "Washington seguirá de cerca todos los acontecimientos en la Isla".

Hammer, que dirigió a la audiencia unas palabras muy similares, inició su discurso denunciando que "múltiples invitados cubanos" no habían podido acudir a la recepción porque las fuerzas de seguridad se lo habían impedido.

Entre ellos se encontraban la directora de este diario, Yoani Sánchez, y el periodista Reinaldo Escobar; el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa; la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés; y otros activistas y periodistas, como Boris González, Ángel Moya, Marthadela Tamayo y Ángel Santiesteban.

Este miércoles, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, también hizo referencia a su deseo de que haya un cambio de régimen en Cuba, aunque matizó que eso no significa que Washington vaya a provocarlo.

"Nos gustaría, pero eso no significa que vayamos a provocar un cambio, aunque nos encantaría verlo. No cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático", aseguró Rubio durante un audiencia sobre Venezuela.