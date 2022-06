Tres meses después de su reapertura, el hotel Telégrafo vuelve a cerrar "por reparaciones"

El hotel Telégrafo de La Habana, reabierto por la cadena Axel apenas el 2 de marzo, se encuentra cerrado al público "por reparaciones". Así respondió este miércoles un empleado vestido de civil que custodiaba el lugar a una pareja de jóvenes que pretendían entrar al restaurante del lugar para almorzar y se encontró las mesas del portal retiradas y andamios bajo los arcos.

"¿Qué reparaciones se pueden estar haciendo de esta magnitud en un hotel que acaban de inaugurar?", se preguntaba uno de ellos al alejarse del lugar. Por teléfono, una empleada respondía a la pregunta: "Están haciendo cambios en las tuberías de gas y de agua".

La mujer no dio más detalles, pero las palabras "gas" y "hotel" de inmediato remiten a un hecho puntual en Cuba: la explosión del Saratoga, que conmocionó a toda la Isla y a medios de todo el mundo el pasado 6 de mayo.

El siniestro, que se cobró la vida de 47 personas y causó heridas a un centenar, continúa envuelto en la polémica y aún no se han hecho públicos los resultados de la investigación policial sobre sus causas, pero desde los primeros momentos el Gobierno aseguró que tuvo lugar mientras se cargaba gas al edificio, que estaba a punto de ser reabierto tras la pandemia de covid-19.

"Se estaba habilitando una bala de gas licuado en el hotel. El cocinero siente el olor a gas, revisa las conexiones y descubre que hubo una fisura en la manguera de abastecimiento", publicó entonces la prensa oficial con fuente Alexis Acosta Silva, intendente de La Habana Vieja.

El repentino cierre del Telégrafo, del que no han informado las autoridades, puede tener que ver con la revisión de todas las instalaciones turísticas de ese tipo para evitar en el futuro una tragedia similar. Otra muchacha asidua al hotel indica que a ella le explicaron que el problema era en las "tuberías sanitarias" y había filtraciones en algunos baños hacia las habitaciones de abajo. "No se entiende, un hotel nuevo, pero eso me dijeron", asegura la joven.

La empleada que atendió telefónicamente a este diario indica que no saben cuándo van a abrir de nuevo e instó a llamar "dentro de un mes". La página web de la cadena hotelera no permite siquiera seleccionar fechas de reserva para su sucursal en La Habana. "No tenemos habitaciones", dice una ventana que salta automáticamente.

La clientela del Telégrafo se mostraba sorprendida este miércoles. Presentado como el primer hotel LGBTI friendly de La Habana, el establecimiento se volvió en estos pocos meses en un lugar de encuentro de la comunidad gay de la capital, que acudía, no tanto a alojarse –algo prohibitivo para la mayor parte de los bolsillos cubanos– como a desayunar, almorzar o cenar, e incluso a consumir en la barra de la piscina, situada en el piso superior.

