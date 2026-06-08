Detenidas hace 18 meses por protestar por un apagón, tres mujeres serán sentenciadas el 1 de julio

Madrid/El juicio a Mileidis Maceo Quiñones, Oneida Quiñones y Edilkis León Giraudis por participar en una protesta en mitad de un apagón en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, quedó, año y medio después de ser detenidas, visto para sentencia. Para conocerla, las procesadas tendrán que esperar casi un mes más, al menos hasta el 1 de julio, a pesar de que la vista oral se celebró el pasado 27 de mayo.

Finalmente, según informa Martí Noticias, la Fiscalía rebajó durante el juicio la petición de pena más alta inicial, para Maceo Quiñones, de 13 a 10 años de cárcel. Para su madre, Oneida Quiñones, solicitó cinco años, y para Edilkis León Giraudis, ocho. Todas ellas están acusadas de desórdenes públicos y daños.

La protesta por la que fueron aprehendidas comenzó, el 15 de noviembre de 2024, “por un apagón que había del día entero”, contó entonces una vecina de la zona a la prensa independiente, quien precisó que arrancó en la parte llamada Barrio Guano, en una calle céntrica que sale hacia el centro de Palmarito. Decenas de personas salieron tocando calderos y pidiendo que se les diera electricidad. Al lugar acudieron agentes de Policía y de la Seguridad del Estado, además de funcionarios del gobierno local y el Partido Comunista, que intentaron en vano calmar el malestar.

La Fiscalía rebajó durante el juicio la petición de pena más alta inicial, para Maceo Quiñones, de 13 a 10 años de cárcel

“El pueblo se indignó porque le estaban dando golpes a la madre de Mileidis y la gente empezó a tirar piedras y partieron el cristal de una patrulla de la Guardia operativa”, contó una testigo a Martí Noticias en aquel momento. Además de Maceo Quiñones, activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu); su madre, diabética y con una discapacidad, y Edilkis León Giraudi, fueron detenidos un primo hermano de la primera, Rafael, entonces de 17 años. Aunque el muchacho fue acusado, finalmente se tomó la decisión de retirar los cargos, presuntamente por su edad.

Oneida Quiñones cumple prisión domiciliaria a la espera de juicio, mientras Mileidis Maceo y Edilkis León están recluidas en la prisión provincial. Sus familiares han intentado en varias ocasiones solicitar medidas más favorables para que las mujeres puedan estar en casa hasta que se determine su responsabilidad, pero todos los intentos fueron en vano.

“De la forma que, durante todos estos años, yo he luchado y sé cómo actúa la Seguridad del Estado, a ellas no les van a bajar su sentencia”, afirmó la opositora Maidolis Oribe en entrevista con Martí Noticias. Sobre Onelia, estimó, “por ser una persona enferma”, puede ser que “valoren que es una persona discapacitada, que le falta una mano, que es diabética, que es hipertensa, que es asmática crónica”, pero “sobre Mileidys y Edilkis, no le quitarán nada por la postura que siempre han llevado como activistas”. Tanto Maceo como León son además Damas de Blanco.

La represión que supone estos juicios no disuade a la gente de salir a la calle, en cualquier caso –en algunos casos a plena luz del día–, en unas jornadas en las que los apagones vuelven a superar las 24 horas en algunas zonas. Este mismo domingo, más de 50 personas cortaron la Vía Blanca, en La Habana, ante un despliegue policial. Los vecinos se manifestaban contra la falta de servicio eléctrico que sufrían desde hacía tres días, según el testimonio de uno de ellos a 14ymedio.