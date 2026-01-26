Detenido en Camagüey el presunto asesino de su ex pareja, que recibió 12 puñaladas delante de su hija

Madrid/El asesinato de Claudia Surely Varela Toledano, de solo 26 años, ha conmocionado al municipio de Sánchez Soto, en Camagüey. La joven falleció el pasado 14 de enero tras ser atacada repetidas veces con arma blanca, presuntamente por su ex pareja y padre de su única hija, un bebé de 15 meses.

El feminicidio ha sido confirmado este lunes por las asociaciones independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, después de varios días circulando en redes sociales, y supone el sexto caso de asesinato por violencia machista en lo que va de año de acuerdo con el registro que lleva 14ymedio. Estas dos organizaciones, sin embargo, lo contabilizan como el cuarto, al estar aún verificando uno de los que este diario ha publicado, el de Yaniuska Machado. Además, sitúan con fecha del 31 de diciembre el caso de Yuleidis Sánchez Rodríguez, aunque se produjo tras salir de su casa pasada la medianoche de ese fin de año.

De acuerdo con la información disponible, el asesino de Claudia Surely Varela Toledano está detenido ya por la Policía después de haber cometido el crimen en la escalera del edificio en que vivía la joven, que se disponía en ese momento a llevar a su hija al Círculo Infantil. La joven recibió, según las versiones que han circulado, 12 puñaladas delante de la niña, que resultó ilesa, a pesar de que el presunto asesino aparentaba en redes sociales profesar un gran afecto por la menor, ahora huérfana.

De acuerdo con la información disponible, el asesino de Claudia Surely Varela Toledano está detenido ya por la Policía después de haber cometido el crimen en la escalera del edificio en que vivía la joven

La víctima había estudiado Ciencias Médicas en el instituto Carlos J. Finlay, de Camagüey y trabajaba actualmente en el Policlinico Tula Aguilera Céspedes, en la misma provincia.

Alas Tensas también confirmó este lunes el feminicidio de Mileidys Dueñas Pérez en Pinar del Río –que 14ymedio consideró verificado la pasada semana– y recordó que se está investigando la desaparición de otra mujer, “Yanicel (Valdés o Martínez), conocida como La Rusa, también en San Juan y Martínez, Pinar del Río”. Además, la asociación investiga otros 12 posibles feminicidios, cuatro intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género en 2025, mientras que en lo poco que va de año también analizan cuatro posibles intentos de asesinatos machistas y un posible feminicidio más.

Las organizaciones recuerdan que denunciar estos crímenes no es delito y piden a la ciudadanía que alerte de posibles casos de violencia de los que tenga conocimiento.

Cuba sigue sin aprobar una ley integral contra la violencia de género que incluya la creación de refugios seguros para mujeres en riesgo, la implementación de protocolos de protección efectivos y una mayor transparencia en la publicación de datos oficiales, como demandan las asociaciones. El pasado año se aprobó un registro que se había anunciado como un listado transparente de los casos de feminicidio.

Sin embargo, después se supo que las autoridades tomaron la decisión de mantener el acceso restringido a las partes vinculadas directa o colateralmente con la violencia machista, desde cuerpos de seguridad a funcionarios de la administración de Justicia, médicos y psicólogos, de modo que los ciudadanos siguen por conocer los datos oficiales de mujeres asesinadas por motivos de género.