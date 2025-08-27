Detenido un sospechoso por guardar restos humanos en su casa en Santiago de Cuba

El asesinato habría ocurrido el pasado 21 de agosto durante una riña bajo los efectos del alcohol.

La víctima podría ser un hombre de 74 años que había desaparecido y cuya cabeza apareció en un contenedor de basura

La Habana/Horas después del hallazgo de una cabeza humana en un contenedor de basura del reparto El Salao, en el Centro Urbano Abel Santamaría de Santiago de Cuba, la noticia del presunto culpable detenido fue difundida por la misma cuenta anónima que confirmó el suceso, el perfil en Facebook Héroes del Moncada, afín al oficialismo.

La página, dedicada a enaltecer al Ministerio del Interior y que habitualmente publica información sensible antes que la prensa oficial, aseguró que el caso ya estaba resuelto. Según su versión, un hombre de 60 años, residente en la zona, confesó el crimen tras ser detenido en su vivienda, donde se encontraron restos humanos. El asesinato habría ocurrido el pasado 21 de agosto durante una riña bajo los efectos del alcohol, motivada por un ajuste de cuentas.

El relato del hallazgo de la cabeza en el contenedor fue replicado palabra por palabra por los medios Sierra Maestra y Cubadebate, sin añadir información propia ni citar otras fuentes. Y ahora ha ocurrido lo mismo con la emisora local Radio Revolución, que amplificó la noticia de la captura. Todavía no hay confirmación oficial sobre la identidad de la víctima ni se han ofrecido testimonios de familiares o vecinos.

Ángel Luis Mercantety Quiñones, de 74 años, había sido reportado como desaparecido días atrás

Sin embargo, el comunicador Yosmany Mayeta aseguró que la cabeza hallada en la mañana del martes corresponde probablemente al cuerpo retirado esa misma noche de un apartamento en un tercer piso del mismo reparto. Según fuentes consultadas por Mayeta, podría tratarse de Ángel Luis Mercantety Quiñones, un hombre de 74 años que había sido reportado como desaparecido días atrás.

El propio hijastro de Mercantety acudió a la Policía para intentar reconocer la cabeza hallada, pero debido al avanzado estado de descomposición no pudo confirmar la identidad.

Algunos vecinos consultados por Mayeta señalaron que Mercantety solía frecuentar la vivienda donde se localizaron los restos –dentro de un refrigerador–, lo que refuerza la hipótesis de que se trate de él. En redes sociales, allegados lamentaron lo sucedido. “Siempre se tuvo la esperanza de que estuviera desorientado. Nunca imaginamos tal atrocidad. Estoy sin palabras”, escribió una persona cercana a la víctima.

La versión difundida por Héroes del Moncada asegura que el caso está esclarecido, pero persisten muchas dudas en la población. ¿Cómo pudo permanecer un cuerpo descuartizado en una vivienda durante días sin ser descubierto? ¿Por qué la prensa oficial se limita a replicar páginas anónimas, sin más, en lugar de citar a las propias autoridades?