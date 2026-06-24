Detienen al camarógrafo del creador de ‘Despingovery Channel’

El creador de 'Despingovery Channel' fue detenido una semana después de publicar un video en el que grabó chatarra bélica

Además, las autoridades incautaron el teléfono del humorista y el vestuario que utilizó en su última producción como "evidencia"

La Habana/La familia de Eduardo Ceballos Pérez, artífice del programa satírico en redes Despingovery Channel, quien fue detenido el pasado 1 de junio, informó sobre el arresto del camarógrafo del humorista. El hecho fue divulgado este martes por la noche por el periodista independiente Ernesto Morales, quien señaló que se desconocen los cargos.

En un post, el comunicador, quien reveló la captura de Ceballos Pérez a inicios de mes, explicó que tuvo comunicación con la familia del creador de contenido. “Me confirman que el camarógrafo de ese capítulo ha sido detenido igualmente. No sabemos bajo qué cargos, porque a él lo dejaron libre hasta mucho después de arrestado Eddy, pero sabemos que ahora ya lo tienen arrestado también”.

El capítulo al que hace mención Ernesto Morales es el último trabajo que subió Ceballos Pérez a sus plataformas, una semana antes de su detención. El video de 25 minutos fue descrito por el humorista como su “capítulo más bélico” y es una exploración de una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares, búnkeres y armamento en desuso.

Con su habitual tono satírico, imitando las explicaciones de los documentales de Discovery Channel y jugando con las palabras, Ceballos dice al inicio del clip que, “por primera vez”, no revelaría la ubicación del lugar, pero prometió que mostraría “cosas espectaculares”. Posteriormente, frente a la cámara, indica: “Estoy tocando un misil aire-tierra de la década de los 60 aproximadamente, de la Guerra Fría. Miren esto, amantes de la descojonancia”.

“Estoy tocando un misil aire-tierra de la década de los 60 aproximadamente, de la Guerra Fría”

El video, que fue grabado a plena luz del día y en el que recorre instalaciones abandonadas que incluyen túneles y chatarra, hasta ahora suma más de 85.000 visualizaciones en YouTube, un mes después de haberse subido.

En tanto, la familia del creador de Despingovery Channel también denunció que las autoridades se llevaron el vestuario que utilizó el humorista en su última producción. “Tuvimos que entregar absolutamente toda la ropa y los implementos que traía ese día” (que incluye un sombrero de camuflaje, una pequeña lámpara, un chaleco y guantes negros) pues, según la Policía, se trata de “evidencia”. “Daría risa si no fuera tan terrible”, dijo la familia.

Asimismo, se llevaron el teléfono con el que fue grabado el episodio y un estabilizador. “Como no tienen evidencia alguna de delito, están tratando de ver de qué se agarran. No tienen caso en su contra y están tratando de ver qué inventan”, denunció un allegado.

El pasado 10 de junio, Marieta Pérez Alfaro, madre del creador de contenido, dijo a Martí Noticias que su hijo está acusado de espionaje, delito por el que podría recibir una condena de hasta 30 años, y que sería juzgado por un tribunal militar. La mujer confirmó que el encausamiento “es por el video de la base abandonada”.

Ernesto Morales dio a conocer un video que había grabado Ceballos Pérez, anticipando su captura

Luego de la detención, el periodista Ernesto Morales dio a conocer un video que había grabado Ceballos Pérez, anticipando su captura. “Desde hace varias semanas, sabía que podían detenerlo en cualquier momento. Tomó una precaución: grabó un video que me envió con la instrucción de publicarlo si ocurría lo que acaba de ocurrir”, dijo el 1 de junio.

En el video, Ceballos lamenta: “Desgraciadamente he sido encarcelado, separado de mi hogar y mi familia y de mi hija”. Además, denuncia que se muestra que para el Gobierno “no existe el más mínimo ápice de libertad de expresión. Que no existe el más mínimo respeto a los derechos humanos”. Es una injusticia, clama, porque “en ningún momento he hablado mal de ninguna instancia, y aun así me han silenciado con la reclusión”.

El día de la detención, la periodista Claudia Padrón señaló en redes sociales que “a Eddy se lo llevaron con un operativo que ni para un asesino serial. Lo hacen justo después de que Eddy empezara a colaborar con CubaNet y a publicar sus contenidos de sátira sobre el desastre del comunismo en el medio de prensa”.

El creador, conocido por su personaje Eddy Jones, alcanzó el éxito durante 2025 al utilizar una narrativa de documental científico para documentar la crisis de infraestructura en Cuba.

Desde hace meses, había ampliado el alcance de sus publicaciones. En su canal de YouTube, tiene más de 16.400 suscriptores, mientras que en su cuenta de Instagram suma casi 97.000 seguidores. En esa plataforma, el post en el que había subido el adelanto del video por el que está detenido, se ha llenado de mensajes que exigen la liberación del humorista.