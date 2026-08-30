Detienen en Santa Clara al ex preso político del 11J Andy García Lorenzo

García Lorenzo salió de prisión el 7 de julio de 2025 después de cumplir íntegramente una condena de cuatro años por su participación en las protestas del 11J.

El joven habría comenzado a grabar una protesta callejera cuando llegó una patrulla y se lo llevó a la Tercera Unidad de la Policía

La Habana/El ex preso político Andy García Lorenzo, uno de los manifestantes del 11J en Santa Clara, fue detenido este domingo después de comenzar a grabar con su teléfono una protesta que tenía lugar cerca de donde vive, según relató a 14ymedio su cuñado, el activista Jonatan López Alonso.

López Alonso explicó que recibió la información de Tayri Lorenzo Prado, madre de Andy, quien logró comunicarse con él pese a los problemas de conexión en Cuba. Según la versión transmitida por la familia, varias personas se encontraban protestando en la zona cuando García Lorenzo pasó por el lugar.

“Andy al parecer iba por la calle, lo vio y empezó a grabar un video o a tirar unas fotos”, contó López Alonso. Poco después, alguien que lo reconoció habría avisado a las autoridades. “Llegó una patrulla súper rápido y lo detuvo”.

Antes de ser arrestado, García Lorenzo alcanzó a enviar un breve audio avisando de lo que estaba ocurriendo. La familia supo posteriormente que fue trasladado a la Tercera Unidad de la Policía de Santa Clara. Sus padres, Tayri Lorenzo Prado y Nedel García Pacheco, se encuentran frente a la estación policial y han decidido permanecer allí para exigir información sobre su hijo.

La familia de García Lorenzo ha sufrido durante años detenciones, citaciones y vigilancia por su activismo

“Están plantados ahí afuera”, afirmó López Alonso a este diario. Según le explicó la madre de Andy, los policías de la unidad aguardaban la llegada de agentes de la Seguridad del Estado, ya que serían estos quienes podrían decidir sobre la situación del joven.

García Lorenzo salió de prisión el 7 de julio de 2025 después de cumplir íntegramente una condena de cuatro años por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Santa Clara. Su madre confirmó entonces a 14ymedio que había salido “de cumplimiento, sin rebaja ninguna”.

El joven fue juzgado en enero de 2022 junto con otros 15 manifestantes. La Fiscalía había solicitado inicialmente siete años de cárcel por desórdenes públicos, desacato y atentado. Tras varios cambios de régimen penitenciario, terminó de cumplir su sanción en 2025.

Desde su excarcelación ha continuado denunciando en redes sociales la situación en Cuba. El pasado junio fue nuevamente citado por la Seguridad del Estado y denunció posteriormente que los agentes lo habían amenazado con largas penas de prisión e incluso con la pena de muerte si difundía imágenes de instalaciones militares. La familia de García Lorenzo ha sufrido durante años detenciones, citaciones y vigilancia por su activismo.