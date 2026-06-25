La deuda de Cuba con el Club de París es mayor a la de Argentina o México

Madrid/La deuda de Cuba con el Club de París ha crecido en el último año un 3,7% y asciende actualmente a 4.795,5 millones de dólares, según el informe publicado este jueves por el organismo. La cantidad hace referencia al cierre de 2025, frente a los 4.624 millones del año anterior. El monto se divide en dos apartados fundamentales: la deuda relacionada con la ayuda oficial para el desarrollo (ODA), que supone una ínfima parte; y la que no va ligada a estos asuntos (NODA).

Concretamente, en 2025 la ODA se sitúa en 300,8 millones y es, de hecho, la parte que más ha crecido, ya que el pasado año era de 253, mientras en 2023 era de 259. El incremento es relevante, puesto que solo entre los años 2019 y 2020 se observa un salto comparable (pasó de 189 millones a 224) y aún así era menor.

Mientras tanto, la NODA es aplastantemente superior. Al cierre del más reciente ejercicio se ubicó en 4.494,7 millones de dólares y aunque no es tanta la diferencia con el pasado año –con 4.371 millones– consolida la tendencia de tres años consecutivos en los que la deuda crece. Hasta 2022, la Isla pudo ir abonando algunas partes que redujeron ligeramente las cargas, pero desde entonces el dinero adeudado solo ha subido.

La deuda de Cuba con el Club de París era la tercera mayor de América Latina y el Caribe en 2025, solamente superada por las de Venezuela y Colombia

A principios de este año, el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva–, se reunió en París con los representantes de más de una docena de países que componen el grupo para hacer balance de la deuda y revisar el último acuerdo al que llegaron las partes, firmado en enero de 2025. El alto funcionario afirmó entonces que era difícil cumplir por la "compleja" situación económico-financiera de la Isla tras “seis décadas de sanciones de EE UU y una política recrudecida hasta niveles sin precedentes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca".

En ese momento, los miembros del Club de París elogiaron los "esfuerzos" de la Isla para cumplir con sus acuerdos en materia de devolución de las deudas contraídas. Además, señalaron que era importante mantener "los vínculos constructivos alcanzados" en enero de 2025.

En aquella fecha, ambas partes pactaron modificar los términos de los acuerdos de 2021 y 2015 ante la imposibilidad cubana de cumplir con sus compromisos. El grupo de acreedores indicó en un comunicado que el nuevo pacto ofrecía a La Habana "condiciones más ventajosas para hacer frente a sus dificultades económicas y financieras en los próximos años", así como la posibilidad de "preservar" las relaciones financieras entre las partes.

La mayor reducción del monto se produjo en 2013, cuando Moscú perdonó el 90% de lo que entonces adeudaba. / X / Pedro Monreal

De acuerdo con un cuadro de balance realizado por el economista Pedro Monreal, la mayor reducción del monto se produjo en 2013, cuando Moscú perdonó el 90% de lo que entonces adeudaba. Así, el total pasó de 35.193 millones de dólares a solo 7.347 millones en 2014. Pero un año después la cantidad había vuelto a crecer significativamente, hasta colocarse en 10.660. En diciembre de 2015, el Club firmó el primer acuerdo conjunto relevante para reducir el monto y renegociar los plazos. Así, en 2016, se pasó a deber 5.811 millones de dólares que se fueron reduciendo mínimamente en los años posteriores, hasta llegar en 2023 a 4.620 millones. Desde entonces, el año en el que debía haber terminado de pagar, la suma ha vuelto a aumentar.

La deuda de Cuba con el Club de París era la tercera mayor de América Latina y el Caribe en 2025, solamente superada por las de Venezuela y Colombia. La deuda de Cuba era superior a la deuda combinada de dos de las mayores economías regionales (Argentina y México), ha destacado Pedro Monreal. La de Venezuela casi duplica a la de la Isla, con un total de 8.927 millones de dólares, mientras Colombia se queda poco por encima de Cuba, con 5.109 millones. México, República Dominicana, Ecuador, Argentina y Panamá ocupan las siguientes posiciones, mientras el resto quedan por debajo de los 1.000 millones.

“Conviene retener que la deuda de Cuba con el Club de París constituye únicamente la deuda oficial, es decir una fracción de la deuda externa total”, recuerda el economista. A ello hay que sumar el dinero que se adeuda a los privados, cuyo monto es imposible de conocer. Una mínima aproximación se sabe de España, donde hay incluso una asociación de empresas afectadas por los impagos del régimen. La componen más de 250 compañías a las que se deben un mínimo de 330 millones de euros.