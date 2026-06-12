Díaz-Canel crea falsas expectativas sobre reformas económicas

Solo en el turismo se avista una posibilidad de cambios, aún sin concretar, con “nuevas modalidades y nuevos actores” para explotar las infraestructuras existentes

Madrid/La prensa oficial logró crear expectativas por unos minutos al anunciar que Miguel Díaz-Canel haría público este viernes un paquete de reformas económicas que incluiría “nuevos actores en el turismo”, entre otros cambios listados por el periodista de Televisión Cubana Lázaro Manuel Alonso.

Entre las presuntas novedades estaban “la importación y exportación directa, eliminación de actividades prohibidas, reducción del aparato estatal, quitar trabas para el desarrollo de las empresas, uso de la tierra por quienes verdaderamente las puedan producir, entrada de nuevos actores a la gestión y producción de energía y estímulo a la movilidad eléctrica”.

"Sin resolver primero un marco de inserción internacional medianamente funcional, nada de lo otro podría ser eficaz"

“Pragmatismo tardío sin aparentes conexiones claras entre las medidas. Sin resolver primero un marco de inserción internacional medianamente funcional, nada de lo otro podría ser eficaz. Veremos los detalles”, dijo en una rápida reacción el economista cubano Pedro Monreal. No se equivocaba.

Al menos tres de los cambios reseñados ya se conocían y afectaban poco o nada a las demandas sociales. Uno es la reducción estatal, que fue adelantada en mayo y que se concretó con el proyecto de ley publicado esta semana. El número de ministerios baja de 27 a 20 y se crea uno denominado de Información y Comunicación Social que promete ser otro instrumento de control ideológico.

El mismo día se difundió el proyecto de Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, que consagra la propiedad estatal de la mayoría de los terrenos a excepción del 20% de los que ya pertenecen a las cooperativas y privados. La norma abre la puerta a que las empresas extranjeras puedan arrendar campos para producir, impide taxativamente la venta de tierras a no cubanos y establece restricciones a la libertad de los productores agrícolas, que serán sancionados si dejan una tierra ociosa.

Todo lo anunciado forma parte del llamado Programa Económico y Social para el 2026

Tampoco es nueva la normativa que reformaba las exportaciones. Se publicó en abril, a través de dos decretos en los que se avistaba una eventual pérdida del monopolio por parte de Acopio, gracias a la entrada de los privados, aunque la estatal seguirá teniendo ventaja por las infraestructuras y su peso político y empresarial. En estas disposiciones se abría también la comercialización sin intermediarios, pero el Estado se reservaba los rubros más rentables.

Después de tanta gesticulación mediática, el anuncio quedó en nada cuando Cubadebate publicó las palabras del mandatario, en un largo encuentro con la prensa cuya duración no se correspondió con la novedad. Todo lo anunciado forma parte del llamado Programa Económico y Social para el 2026. Solo en el turismo se avista una posibilidad, tan inconcreta que no puede calificarse de anuncio.

Díaz-Canel dijo que hay que ir hacia “nuevas modalidades, con nuevos actores” que permitan la explotación de “toda esa infraestructura que tenemos”, después de admitir que el sector ha quedado golpeado por las sanciones de Washington. “No podemos pensar, en estos momentos, solo en las grandes cadenas cuando muchas de ellas, por la presión del Gobierno de los Estados Unidos, se han retirado del país”. El mandatario dijo: “gestionamos negocios en el ámbito inmobiliario y en el turismo, con nuevas modalidades y con otros actores que no son los que han estado tradicionalmente en estos espacios”. Sin más detalles.

En cuanto a la energía, más de lo mismo. Díaz-Canel insistió en que ahora se trata de avanzar en el cambio de matriz e ir hacia la solar. “Vamos a quitar en todo lo posible las limitaciones que hay para la importación de vehículos. Siempre priorizando en materia arancelaria, en materia de precios, la importación de vehículos eléctricos que se carguen con energía solar”, añadió.

Más promesas: la retención de capital humano. El mandatario afirmó que hay “acciones y medidas” dirigidas a captar, sobre todo, a los jóvenes, especialmente por la vía salarial. No dijo cómo se puede ofrecer mejores salarios en una economía devastada como la cubana, con todos los sectores destruidos, que ha llevado a la pérdida de hasta un 20% de la población en los últimos años.

Tampoco extrañó, en un discurso que volvió a ser el enésimo ejercicio de buenos deseos, que dijera que se fomentará el comercio y que se facturará electrónicamente

Tampoco extrañó, en un discurso que volvió a ser el enésimo ejercicio de buenos deseos del régimen cubano, que dijera que se fomentará el comercio y que se facturará electrónicamente –con el sistema de telecomunicaciones en las condiciones en que está y tras el fracaso de la bancarización–. Además, “enunció” –dice expresamente Cubadebate– que “se van a limitar las actividades prohibidas”, lo que deja claro que tampoco dejará de haberlas y, más bien, que el objeto social “sea lo más amplio posible” y “más amplias las posibilidades para la participación accionaria”.

Díaz-Canel volvió a pedir ayuda a los emigrados y dijo que se están tomando medidas para el uso de las cuentas bancarias por parte de extranjeros y para la eliminación de trabas que no concretó tampoco. “También se han tratado dos formas particulares de inversión de cubanos: la de los cubanos residentes en el exterior y la de los cubanos en Cuba; y que en igualdad de condiciones puedan participar como actores económicos junto a la inversión extranjera directa, junto a las empresas estatales, junto a las formas no estatales y a las formas cooperativas en el entramado económico y productivo del país”, insiste ahora.

Otro de los temas abordados que ya se conocía es el de las posibilidades de que existan distintos tipos de asociación empresarial, como la descentralización hacia los municipios de ciertas decisiones o la capacidad de cada compañía de diseñar el sistema de los salarios.

La charla vino precedida por las reflexiones de Díaz-Canel sobre el verdadero motivo que ha llevado a este punto: el agravamiento de las sanciones de EE UU. “Estados Unidos no se perdona que, a estas alturas, con toda la máxima presión que han ejercido, la Revolución sigue existiendo y el país sigue funcionando. Y ni ellos mismos se creen eso que tanto hablan y repiten de Estado fallido”, reivindicó, además de anunciar que sigue planteado el recurso de la guerra de todo el pueblo si se produjera una agresión.

El mandatario habló de una “agresión multidimensional como parte de una política totalmente agresiva del Gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, con un desprecio total, con un carácter injerencista” y dijo que esto supone una oportunidad para nuevas ideas y mecanismos, como ocurrió –comparó– en Vietnam. A continuación, sin embargo, no solo no anunció nada que pueda contrarrestar las últimas decisiones de la Casa Blanca, más bien al contrario, pareció dejar claro que no hay transición económica a la vista. Al menos, en sus manos.