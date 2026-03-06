Diplomáticos de Estados Unidos se reunieron con los líderes de la Iglesia católica en Cuba

En el encuentro, que tuvo lugar el pasado viernes, hablaron "de la necesidad de que se produzca un cambio para que mejore la situación" en el país

La Habana/El coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rob Allison, y el jefe de la misión en La Habana, Mike Hammer, se han reunido con los dos principales líderes de la Iglesia católica local, el obispo de la capital, el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, y el de Santa Clara, Arturo González, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC). Además de sobre la ayuda enviada por la Administración de Donald Trump a los afectados por el huracán Melissa, gestionada por Cáritas, hablaron, según informó la Embajada estadounidense, "de la necesidad de que se produzca un cambio para que mejore la situación" en el país.

La sede diplomática, que difunde la noticia hoy, no precisa cuándo se produjo el encuentro, pero la agencia española EFE conformó con fuentes cercanas que tuvo lugar el viernes pasado en La Habana.

EE UU prometió tres millones de dólares en ayuda para los damnificados por el huracán Melissa en el este de Cuba, y la canalizó a través de la ONG católica con el objetivo de que no fuera gestionada directamente por el régimen. Esta misma semana, anunció que estaría dispuesto a enviar ayuda por seis millones de dólares más por el mismo mecanismo, para garantizar que llegase a los cubanos más necesitados.

Los contactos entre EE UU y la Iglesia católica a cuentas de la situación en la Isla no son nuevos. El pasado 20 de febrero Hammer se reunió en Roma con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, para hablar sobre la situación en Cuba y el "importante rol" de la iglesia católica en la isla.

Posteriormente, Hammer aseguró que mantuvo conversaciones para "ver qué es lo que se puede hacer para intentar asegurar que se pueda llegar a un cambio de manera pacífica" en Cuba. En un encuentro con cubanos exiliados en Roma, el jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana destacó la importancia de apoyar una transición pacífica y rápida en Cuba para que sus habitantes "tengan la oportunidad de vivir en libertad".

"Es importantísimo que todos se unan mundialmente, sea el Vaticano, el Gobierno italiano, el pueblo cubano en el exilio, a apoyar una transición que esperemos que se realice pronto y de manera pacífica", dijo Hammer en declaraciones a EFE.

Ocho días más tarde, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acudió también al Vaticano y se reunión con el papa León XIV y con su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

El Vaticano ha mediado en varias ocasiones entre La Habana y Washington. La última vez, durante la Administración del presidente de EE UU Joe Biden, fue para que Cuba excarcelase a medio centenar de presos a cambio de ser retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Solamente llegaron a ser poco más de 200, según organizaciones independientes. Al tiempo que, días después, Trump juraba su cargo y devolvía la Isla a la lista negra, La Habana frenó las 553 excarcelaciones prometidas.