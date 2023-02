Un agente disfrazado de vendedor agrede a un líder campesino en Cuba

Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, agredido el pasado viernes por un supuesto agente de la Seguridad del Estado, denuncia que hay "una escalada" en contra de los activistas de Pinar del Río.

En conversación telefónica con 14ymedio, narra cómo ocurrió el ataque, en casa de las activistas Irina León Valladares y Lisandra Orraca Guerra, adonde había acudido junto a su esposa, Katia Hernández Torres. A la puerta se presentó un ciudadano aparentando ser un vendedor ambulante –y por lo tanto ilegal– de pescado. Cuando Irina le respondió que no les interesaba, que no comían pescado, el individuo, a quien nadie había visto antes en el barrio, le espetó: "En realidad el objetivo mío no es vender pescado, es sencillamente decirte que ustedes son unas contrarrevolucionarias y unas gusanas, y que tú y todos los que están ahí son unos gusanos".

Al oírlo proferir insultos contra todos los presentes, Ajete Abascal lo encaró: "¿Tú eres vendedor o eres un seguroso? Tú lo que eres es un seguroso". Cuando el campesino se acercó al presunto agente para echarlo del lugar, este sacó una cuchilla "de esas que se utilizan para cortar tabaco", y le dio un tajo en el pulgar de la mano izquierda, que empezó a sangrarle profusamente. "Parece que él pensó que yo iba a agredirle", esgrime. En ese momento, el tipo salió corriendo y desapareció.

Ajete advirtió: "Fleitas, estamos en el directo", refiriéndose a que los estarían espiando, a lo que el disidente respondió: "No, si yo lo que quiero es que ellos se enteren"

Como la hemorragia no paraba, decidieron buscar atención médica. "Casualmente había un carro estatal parqueado del lado de la acera con dos mulatos, tipo directores de empresa o algo así, a los que pedimos ayuda", cuenta. Al principio, le negaron el auxilio, pero después le dieron "un trapo lleno de grasa" para cubrirse el dedo y lo llevaron al policlínico Pedro Borrás.

Ya en el centro sanitario, Ajete se encontró con otra contrariedad: "Mira, ni pierdas tiempo, vete para el hospital nuevo [Abel Santamaría] porque aquí no hay recursos para curar", le dijeron los sanitarios que lo recibieron. "El mismo carro que me llevó hasta ahí me llevó al hospital y al llegar dice el chofer: 'son 600 pesos', que eso es otra violación, porque un carro que está prestando auxilio no debe cobrar dinero". En el hospital, pudieron vendarlo de milagro: "Te pusiste dichoso porque te vamos a poner la última gasa".

El campesino recibió un punto por dentro y cinco por fuera y, cinco días después, ya se está recuperando. Sin embargo, sugiere que la agresión se veía venir. El día anterior, lo había llamado por el teléfono fijo Eduardo Díaz Fleitas, ex preso de la Primavera Negra y uno de los pocos que decidió permanecer en Cuba tras su excarcelación, para proponerle la creación de "un partido entre nosotros donde se expongan todas las necesidades del pueblo". Ajete advirtió: "Fleitas, estamos en el directo", refiriéndose a que los estarían espiando, a lo que el disidente respondió: "No, si yo lo que quiero es que ellos se enteren".

Tanto la Liga de Campesinos Independientes como la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur) llevan años demandando la liberalización del campo cubano y el fin del "monopolio político" del PCC y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

