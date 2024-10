Sin docentes ni tableros, Cuba intenta rescatar la formación de ajedrecistas desde la primaria

No será una asignatura oficial y se impartirá solo en ratos libres

La Habana/La democratización del ajedrez escolar en Cuba pasó de ser una de las tantas promesas del régimen –una de la que Fidel Castro gustaba presumir– a estar en el completo abandono desde hace, al menos, una década. Ahora, en un limitado intento por rescatarlo, serán los profesores de Educación Física los encargados de impartir clases de ajedrez en educación primaria. La materia, no obstante, no volverá a ser una asignatura oficial y obligatoria, como era hasta 2013, sino que se impartirá en ratos libres y cuando existan las condiciones.

“Se juega muy poco. En la mayoría de las escuelas de enseñanza general, el ajedrez es para matar el aburrimiento. Lamentablemente, así lo vemos y no es por pensar por los demás”, es el testimonio que recogió Cubadebate de un estudiante de sexto grado.

La respuesta, que da la medida de la situación en las aulas, contrasta con la de otros alumnos que no han recibido nociones de ajedrez. “Casi no jugamos, por la falta de implementos. Es lo que siempre nos ponen como excusa a los que nos gusta el ajedrez, cuando de sobra se sabe que los tableros se pueden hacer de cartón y las fichas de cualquier plástico. ¿Qué tan difícil será la creación de las fichas del ajedrez?”, dijo una estudiante de noveno grado.

De acuerdo con una encuesta publicada por Cubadebate este sábado, de 658.771 estudiantes consultados un 41% no sabe cómo jugar

La decadencia ajedrecística de la Isla tiene números. De acuerdo con una encuesta publicada por Cubadebate este sábado, de 658.771 estudiantes consultados un 41% no sabe cómo jugar. La cifra entre los profesores consultados es aún desalentadora pues un 51% de 6.993 encuestados, es decir, más de la mitad no tienen idea de cómo mover las piezas en el tablero

El diagnóstico del presidente de la Federación Cubana de Ajedrez y Comisionado Nacional, Carlos Rivero, es muy similar al de la alumna de secundaria básica: el deporte está en un mal momento por la escasez de tableros y piezas. Algo que, estima, podría solucionarse si los dirigentes mostraran un poco de “voluntad política”.

“La justificación que dio el Ministerio de Educación es que no hay juegos y tableros. Pero, todos sabemos que existen aplicaciones para computadoras y celulares, y que estos implementos se pueden elaborar con material reciclable en vinculación, incluso, con (la asignatura) Educación Laboral. Lo que se necesita es voluntad política para querer hacer”, dijo Rivero a Cubadebate.

Hace años que los estudiantes abandonan la enseñanza primaria sin haber visto, en seis años, un tablero de ajedrez en el aula. El problema se agravó con la pandemia, pues los pocos que seguían llegando a cuentagotas desde China desaparecieron con las restricciones sanitarias. “Los compraba el Ministerio de Educación, pero con el problema del covid, y toda la situación que ha existido, no se han vuelto a contar con esos materiales en las instituciones educativas”, recordó Ismary Baró Acosta, metodóloga nacional de Educación Física.

“Los compraba el Ministerio de Educación, pero con el problema del covid, y toda la situación que ha existido, no se han vuelto a contar con esos materiales en las instituciones educativas”

Acosta advirtió que, de no retomar la formación que había en las escuelas, “habrá un momento en que ningún niño jugará ajedrez, porque no tienen conocimiento”, y destacó que, en la actualidad, los pocos que saben jugar son aquellos a los que “los padres los han enseñado, o sea, no es que salgan de una institución educativa con ese desarrollo incorporado”.

Para otros, como el ajedrecista Reinaldo Vera, la crisis que vive la disciplina en Cuba se debe a las graves deficiencias en la formación de profesores de ajedrez, lo que con el paso del tiempo terminó por desmantelar los esfuerzos de la Isla para formar campeones mundiales. “Algunos de estos profesores no comprendieron la importancia de que los alumnos aprendieran, aunque fuera lo más básico”, aseguró Vera a la prensa oficial.

Esta crisis se ha trasladado a las competiciones internacionales, donde la falta de apoyo oficial ha hecho que muchos jugadores cubanos han abandonado la Isla y compiten hoy para otros países. Es el caso de Lenier Domínguez, un destacado jugador que encabeza la clasificación mundial en representación de Estados Unidos. Otro ejemplo fue la pasada Olimpiada de Ajedrez Budapest 2024, donde ocho de los 18 cubanos que compitieron lo hicieron portando otra bandera.

El curso escolar iniciado en septiembre nuevamente viene marcado por el desabastecimiento de uniformes y materiales didácticos, además de la habitual escasez de docentes para atender la demanda educativa.En 2023, el Gobierno invirtió unos 820 millones de pesos en Educación y según un informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, en el primer semestre de 2024 la Isla dedicó un 21% menos de presupuesto al rubro.