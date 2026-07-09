Un dron iraní exhibido en Miami reaviva la alarma por los vínculos militares entre Cuba y Teherán

El aparato, un Shahed-136, fue exhibido por la organización bipartidista Unidos contra el Irán Nuclear.

La exhibición del aparato en Coral Gables sirvió a políticos de Florida para advertir sobre la presencia de más de 300 drones en la Isla

La Habana/Un dron militar iraní colocado este miércoles en un salón del Hotel Biltmore, en Coral Gables, bastó para traer de vuelta uno de los fantasmas más sensibles de la seguridad nacional estadounidense: la posibilidad de que Cuba vuelva a ser utilizada como plataforma de sus adversarios, esta vez no con misiles soviéticos, sino con drones de fabricación iraní.

El aparato, un Shahed-136, fue exhibido por la organización bipartidista Unidos contra el Irán Nuclear, presidida por el ex gobernador de Florida Jeb Bush. El acto, al que asistió el congresista republicano Carlos Giménez, buscaba llamar la atención sobre los reportes de inteligencia según los cuales el régimen cubano habría adquirido desde 2023 más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán.

La cifra procede de informaciones publicadas en mayo por Axios, que citó documentos de inteligencia clasificados. Según ese reporte, funcionarios militares cubanos habrían discutido escenarios de uso de esos aparatos contra la base naval estadounidense de Guantánamo, buques militares y, eventualmente, Key West, en el sur de Florida.

“Ahora hay un sistema de armas a 145 kilómetros de la costa de Florida en manos de un régimen hostil alineado con el régimen más hostil capaz de atacar a Estados Unidos”

Mark Wallace, director ejecutivo de Unidos contra el Irán Nuclear y ex embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas para Gestión y Reforma, afirmó que los sistemas modernos de armas han cambiado el panorama de seguridad en la región.

“Ahora hay un sistema de armas a 145 kilómetros de la costa de Florida en manos de un régimen hostil alineado con el régimen más hostil capaz de atacar a Estados Unidos”, dijo Wallace, en referencia a la alianza entre La Habana y Teherán. El ex diplomático pidió una política destinada a impedir la construcción de esos sistemas, derribarlos si fuera necesario y evitar que gobiernos hostiles de la región se alineen con Irán.

Wallace añadió que Washington debe asegurarse de que Irán no tenga capacidad de llegar al estrecho de Florida “como lo está haciendo con el estrecho de Ormuz”, en alusión al valor estratégico de esa vía marítima en Medio Oriente y a la capacidad de Teherán de perturbar la navegación internacional.

Giménez, representante por Florida, subrayó el alcance de los drones iraníes y presentó la posibilidad como una amenaza directa para el territorio estadounidense. “Tienen un alcance de unos 2.500 kilómetros, que desde Cuba puede llegar hasta Nueva York”, afirmó. El congresista advirtió además que estas capacidades avanzan rápidamente, sobre todo con la incorporación de inteligencia artificial.

“Cada día se debilitan más y más”, dijo el congresista Carlos Giménez, quien aseguró no estar a favor de una opción militar “en este momento”

Para Giménez, el punto central es que se trata de un arma ofensiva. “Está diseñada para atacar objetivos”, dijo. “Si Cuba tiene 300 de estas aeronaves, representa una amenaza para Estados Unidos, sin duda”.

Jeb Bush también vinculó la presencia del Shahed-136 con la proliferación de drones iraníes en distintos conflictos. El ex gobernador recordó su empleo en Oriente Medio y el apoyo tecnológico de Teherán a Rusia en la guerra contra Ucrania. “Esta es una nueva amenaza para el mundo”, afirmó. Sobre Cuba, sostuvo que los informes de una posible presencia de unos 300 drones iraníes “son un riesgo que debería preocuparnos”.

Tras la publicación del reporte de Axios, el canciller Bruno Rodríguez acusó a Washington de fabricar un “caso fraudulento” para justificar sanciones económicas o una eventual intervención militar. El Gobierno cubano no confirmó ni negó de manera directa la adquisición de drones, pero reivindicó el derecho de la Isla a la “legítima defensa”.

El propio Miguel Díaz-Canel elevó el tono días después al advertir que cualquier acción militar estadounidense contra Cuba provocaría un “baño de sangre” y tendría consecuencias imprevisibles para la paz regional. El régimen ha presentado el debate sobre los drones como parte de una campaña de agresión, mientras insiste en que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos.

Muchos observan la crisis en la Isla ya no como un riesgo de invasión, sino como una posible implosión interna

En Coral Gables, sin embargo, incluso los críticos más duros del régimen evitaron defender una intervención militar. Giménez reiteró que su posición sigue siendo la de mantener la presión económica y política contra La Habana. “Cada día se debilitan más y más”, dijo el congresista, quien aseguró no estar a favor de una opción militar “en este momento”.

El analista cubano Andy Gómez, consultado por Local 10, coincidió en que un ataque con drones lanzado desde Cuba es posible, pero improbable. A su juicio, una acción de ese tipo tendría consecuencias catastróficas para el régimen. “Lo que vendría después, para ellos, sería el caos”, afirmó.

Gómez describió a Cuba como un “Estado fallido” que, con o sin drones, representa una preocupación de seguridad nacional para Estados Unidos por su cercanía geográfica. También señaló que las Fuerzas Armadas cubanas se han debilitado con el tiempo, tanto por el deterioro de su equipamiento como por la merma de sus efectivos.

Mientras en Miami se alerta sobre la amenaza externa que podría representar la Isla, dentro de Cuba el régimen llega al quinto aniversario del 11J golpeado por apagones, protestas, escasez y una crisis que muchos observan ya no como un riesgo de invasión, sino como una posible implosión interna.