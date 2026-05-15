El Gobierno cubano publica y borra una guía para sobrevivir a una invasión militar

El documento divulgado parece funcionar más como una pieza de propaganda política que como manual de emergencia.

La Defensa Civil pidió preparar mochilas con alimentos e insumos sanitarios y la publicación recibió burlas en redes por la escasez que vive la Isla

La Habana/El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil publicó este jueves una “Guía familiar para la protección ante una agresión militar” en el Portal Ciudadano de La Habana. Pero, horas después, eliminó tanto la publicación como el documento oficial.

El documento, fechado en abril de 2026, insiste en la necesidad de preparar a la población civil “ante posibles ataques del enemigo” y utiliza el lema: “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer”. En su introducción, hace referencia a las recientes amenazas de EE UU “con el fin de perpetuar el capitalismo en Cuba” y a que Washington “actualmente amenaza con agredir militarmente y destruir nuestra sociedad”.

La publicación en el perfil oficial del Gobierno de La Habana –también eliminada horas después– desató reacciones inmediatas en Facebook, la mayoría criticando la desconexión de la realidad que tiene la guía. “¿Qué puede tener el pueblo de a pie para guardar en una mochila?”, preguntó una usuaria. “No sigan enajenando a la población y sembrando terror, que ayer estuvo la CIA aquí y no pasó nada”, escribió otro. La mayoría de los comentarios señalaron la contradicción entre las recomendaciones y la escasez crónica de alimentos y medicamentos en la Isla: “No hay bombas pero ya el pueblo vive en una emergencia”, reza otro.

La mención de radios y linternas parece sugerir que estos preparativos han sido redactados con antigüedad, cuando los teléfonos móviles no eran habituales. / Captura de pantalla

La guía orienta a las familias a preparar “según la disponibilidad de la familia” una mochila de emergencia con agua potable, alimentos para tres días, radio con energía alternativa, velas, linternas, medicamentos para enfermedades crónicas y artículos de higiene. La mención de radios y linternas parece sugerir que estos preparativos han sido redactados con antigüedad, cuando los teléfonos móviles no eran habituales.

El documento crea todo un imaginario bélico de invasión: recomienda conocer las señales de alarma aérea, refugiarse en sótanos, túneles o zanjas profundas durante bombardeos, indica detalles precisos en caso de ataques como “acostarse boca abajo, proteger la cabeza, abrir la boca para reducir el daño de la onda expansiva”. Dedica también algunas páginas a instrucciones de primeros auxilios y plantea la confección de botiquines domésticos con analgésicos, vendas, mascarillas y antisépticos; detalle que fue objeto de burlas en los comentarios a la publicación, por la escasez de insumos sanitarios en el país.

La difusión de esta guía ha coincidido con semanas de tensión diplomática y presión política desde Washington. Recientemente el director de la CIA se reunió en La Habana con el Ministerio del Interior para dialogar sobre temas económicos y de seguridad, en un proceso condicionado a "cambios fundamentales" por parte del régimen cubano; y recientes reportes indican que EE UU estudia incluso una posible acusación judicial contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

La retirada repentina del documento, sin explicación pública, ocurre nueve días después de que una primera versión de la guía circulara el 6 de mayo y también desapareciera de canales oficiales

La retórica oficial del Gobierno de Cuba insiste en la “guerra de todo el pueblo” para “defender la patria hasta la muerte”, palabras repetidas por el presidente Miguel Díaz-Canel en sus recientes declaraciones públicas. Este mismo mes, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla también declaró en entrevista a ABC News que una intervención militar provocaría “un baño de sangre” en Cuba.

El documento divulgado parece funcionar más como una pieza de propaganda política que como manual de emergencia, al reiterar la narrativa histórica de una Cuba asediada por “el imperio yanqui” e insistir en la disciplina social, en la obediencia a los Consejos de Defensa, y recuperar el lenguaje de movilización nacional característico de los años más tensos de la Guerra Fría.

La retirada repentina del documento, sin explicación pública, ocurre nueve días después de que una primera versión de la guía circulara el 6 de mayo y también desapareciera de canales oficiales. El gesto de publicación y posterior eliminación parece revelar tensiones, indecisiones o una mala coordinación burocrática dentro del aparato estatal cubano.

Aunque la Defensa Civil suele emitir manuales ante huracanes o desastres naturales, pocas veces se ha difundido de manera tan explícita un documento civil orientado a bombardeos y supervivencia en guerra. El hecho de que fuera retirado dos veces en menos de diez días sugiere que su publicación pudo adelantarse a una estrategia comunicacional todavía indefinida.