Al canciller cubano le cuesta defender al régimen en inglés

El canciller cubano Bruno Rodríguez en la entrevista con Whit Johnson, en La Habana.

En una entrevista en ABC News, Bruno Rodríguez titubea en sus respuestas sobre elecciones libres y presos políticos

Madrid/El canciller cubano Bruno Rodríguez vivió momentos incómodos ante las cámaras de ABC News al intentar responder preguntas sobre elecciones libres en Cuba, presos políticos y reformas exigidas por Washington.

Rodríguez concedió la entrevista el pasado jueves en La Habana al reportero Whit Johnson, pero este domingo el programa Good Morning America destacó las respuestas que el canciller dio en un precario inglés, cuando el periodista le preguntó qué cambios estaría dispuesto a hacer el Gobierno cubano ante las presiones de Washington.

El ministro de Relaciones Exteriores, tartamudeando y con visible dificultad en el idioma, logró responder “rechazo esas acusaciones” refiriéndose a los temas de prisioneros políticos, derechos humanos y elecciones libres en Cuba. Johnson insistió: “¿Qué rechaza sobre las elecciones libres? Es un único partido socialista –en esencia, una única familia– que ha prácticamente gobernado en Cuba durante casi siete décadas”.

Cuba es una democracia, una democracia diferente

Notablemente nervioso, Rodríguez respondió que volvería a ese tema en otro momento, sosteniendo que Cuba “es un país con su propia historia y sus particularidades, y somos una nación libre e independiente […] pero Cuba es una democracia, una democracia diferente”. Johnson se apuró en señalar que no se le puede llamar “democracia” cuando sólo existe un partido y un único candidato al que puede votar la población, y preguntó directamente: “¿Qué le preocupa que podría pasar si hubiera elecciones libres en Cuba?”.

El canciller titubeó y alcanzó a decir: “Usted está presentando un prejuicio”.

Johnson señaló para los televidentes que Rodríguez nunca llegó a responder a esta pregunta directa que se le repitió varias veces. En cambio, sí le contestó una pregunta sobre los presos políticos, para decirle que "no existían" en Cuba.

Ante la negativa de Rodríguez, el periodista de ABC replicó mencionando informes de organizaciones internacionales y grupos de monitoreo independientes que documentan cientos de encarcelados por motivos políticos, incluidos manifestantes del 11 de julio de 2021: al día de hoy, Prisoners Defenders reporta 1.258 prisioneros de conciencia en la Isla.

Bruno Rodríguez aseguró que “no ha habido ningún progreso” en las conversaciones recientes con EE UU, y que las amenazas de Washington iban a provocar un “baño de sangre en Cuba”

El propio presentador cubanoamericano de Good Morning America, Gio Benitez, señaló lo “impactante” de ver a un canciller respondiendo de esta manera a esas preguntas. Johnson añadió que en Cuba vio a la población sobreviviendo con sus propios medios a esta desesperada crisis y que los ciudadanos con los que habló sí desean un cambio.

En otros fragmentos de la entrevista que habían sido publicados el pasado viernes, Bruno Rodríguez había asegurado que “no ha habido ningún progreso” en las conversaciones recientes con EE UU, y que las amenazas de Washington iban a provocar un “baño de sangre en Cuba”.

La conversación ocurrió en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y La Habana, después de que la Administración Trump anunciara nuevas sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), el conglomerado empresarial militar que controla buena parte de la economía cubana.

Desde el inicio del reportaje, ABC describió un país exhausto y al borde del colapso económico: “Hay una creciente sensación de desesperación y agotamiento aquí en Cuba, y el Gobierno sigue desafiante”.