EE UU dicta orden deportación a la ex jueza cubana Melody González Pedraza

La ex jueza cubana Melody González Pedraza.

A la ex funcionaria le fue denegado el asilo, que defendió en un juicio celebrado el pasado 12 de mayo

Miami/La ex jueza cubana Melody González Pedraza, que entre otras sentencias dictó hasta cuatro años de prisión por “atentado” a varios jóvenes y se encontraba en un proceso de asilo político en Estados Unidos, ha recibido finalmente una orden de deportación luego de serle denegado el asilo. La decisión fue publicada por la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR) este miércoles, informó Martí Noticias.

Su juicio había quedado visto para sentencia el 12 de mayo. No obstante, González Pedraza tiene aún oportunidad de apelar su caso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, con fecha límite del 20 de junio. A su esposo, que, al igual que ella, entró en EE UU con parole humanitario, también le fue denegado el asilo y hace semanas que recibió la orden de deportación.

La ex jueza, en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, tiene en su currículum haber condenado a Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza a cuatro años de cárcel, y a Adain Barreiro Pérez a tres, en un proceso que la propia González Pedraza calificó de “injusto” en su intento por permanecer en Estados Unidos.

Los jóvenes fueron acusados de lanzar cócteles molotov contra funcionarios del régimen en noviembre de 2022, en particular contra un jeep y algunas viviendas en el municipio de Encrucijada, en Villa Clara.

“Me dieron indicaciones precisas; yo debatí que los abogados de la Defensa habían presentado un grupo de pruebas importantes, sobre todo, testigos. Pero la orden que recibí fue que las de la Fiscalía eran suficientes y tenían más valor. Había que mantener la prisión provisional y sancionarlos”, llegó a declarar la ex funcionaria en una entrevista a Diario de Cuba el año pasado.

En esas declaraciones pusieron sus esperanzas los familiares de los presos, que esperaban que al revisarse la sentencia en un tribunal de apelaciones, el pasado agosto, obtuvieran la absolución. En vano. El Tribunal Provincial de Villa Clara ratificó las condenas por atentado firmada en primera instancia por Melody González.

“Todo es una falta de respeto”, declaró en aquellos días Yannes Pérez, madre de Adain Barreiro Pérez, a Martí Noticias. La mujer señaló que los oficiales de la Seguridad del Estado que testificaron durante el proceso “mintieron deliberadamente”, incluso en la revisión del caso realizada esta semana. Además, explicó que durante la audiencia de apelación a la sentencia estuvieron ausentes figuras clave del caso, como el teniente coronel que presuntamente golpeó a su hijo y el instructor que estuvo a cargo del caso. “Tanta demora con el juicio para hacer un paripé, para al final castigarlos”, fue su lamento.

La posible deportación de la ex jueza ha sido recibida con “alivio” por cubanos de la comunidad del exilio en Miami, según refiere Martí Noticias. Así Samuel Rodríguez, un activista entrevistado por el medio estadounidense, quien estimó que la decisión “marca un precedente contra los represores que han abusado del sistema migratorio estadounidense para esconderse en libertad”.

El caso de González Pedraza no es único, y se suma a una gruesa lista de ex funcionarios del régimen cubano que se han establecido en EE UU esgrimiendo persecución y ocultando su pasado al servicio del Gobierno. Hace apenas unos días se supo de Amalio Alfaro Matos, ex presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, quien llegó a territorio estadounidense con parole humanitario y pretende reconvertirse en abogado procesalista en Tampa, Florida, luego de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano para obtener la residencia permanente.

En Cuba, Alfaro Matos fue responsable de dictar sentencia contra al menos dos conocidos presos políticos. Uno de ellos es el periodista Roberto de Jesús Quiñones, condenado en septiembre de 2019 a un año de prisión que le fue inicialmente conmutado por trabajo correccional con internamiento –la flexibilización de la pena fue retirada casi inmediatamente al negarse a acatar la sentencia, que consideraba fruto de un montaje–, y otro, Eider Frómeta Allen, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y activista encarcelado en dos ocasiones.

Otra ex jueza, Juana Orquídea Acanda Rodríguez, de Matanzas, fue detenida el pasado 20 de marzo cuando intentaba llegar a Miami con una visa de reunificación familiar.

Ese mismo mes, el congresista republicano de origen cubano Carlos Giménez entregó al Departamento de Seguridad Interna una lista con más de 100 nombres de personas que residen en Estados Unidos y tienen supuestos vínculos con el régimen castrista, con la petición de que fueran investigados y deportados de inmediato.

Uno de esos nombres era el de Leandro Rubén Garnica González, alias Napoleón, quien fue jefe de la Contrainteligencia en las provincias de Cienfuegos y Villa Clara y se encontraba tramitando su ciudadanía. El militar fue enviado de regreso a Cuba el pasado abril.