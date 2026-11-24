Cuba y EE UU admiten que hablan, pero no se ponen de acuerdo en cómo definir los contactos.

En una carta a Díaz-Canel, dos congresistas demócratas le piden que haga ese gesto para desbloquear las conversaciones11:04

Madrid/Dos congresistas demócratas de EE UU dirigieron el pasado 18 de noviembre una carta a Miguel Díaz-Canel para pedirle que libere a más de 200 presos políticos para desbloquear las conversaciones entre ambos países, que no dan signos de movimiento desde hace meses.

Gregory Meeks, representante de Nueva York y miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Joaquín Castro, legislador de Texas, firman la misiva, a la que tuvo acceso USA Today.

"Aunque ninguna medida puede por sí sola resolver las diferencias de larga data entre nuestros países, esta podría ser de gran ayuda para generar confianza y abrir un espacio político que permita avances reales, capaces de aliviar la crisis humanitaria que nueve millones de cubanos sufren a diario”, reza.

"Aunque ninguna medida puede por sí sola resolver las diferencias de larga data entre nuestros países, esta podría ser de gran ayuda para generar confianza"

Los dos políticos demócratas instan a la liberación de esos “más de 200 prisioneros políticos cuyos casos se han discutido en los recientes intercambios entre Cuba y Estados Unidos", lo que pone de manifiesto que, como se ha filtrado a lo largo de este año, los presos han sido una de las exigencias por parte de Washington.

USA Today menciona la salida de prisión de Luis Manuel Otero Alcántara, el pasado julio, como una de las liberaciones de más alto nivel, aunque no indica que el artista cumplió íntegramente su pena de cinco años de cárcel. El activista permaneció, de hecho, varios días –después de extinguida la condena– escondido por la Seguridad del Estado hasta que se produjo su marcha de Cuba a Miami.

El medio sí recuerda que Maykel Castillo Osorbo sigue en prisión –aún le quedan más de tres años de pena– y que hay más de 1.300 presos políticos en condiciones semejantes.

La carta enviada por los congresistas demócratas reconoce como positivas las reformas económicas, especialmente las que amplían el papel del sector privado. "La tarea ahora debe ser construir sobre esta apertura, con pasos duraderos que mejoren la vida del pueblo cubano, alivien la crisis humanitaria y abran un camino hacia la oportunidad y la prosperidad para todos", afirman.

Según USA Today, la misiva intenta mover unas aguas que están estancadas y que podrían volverse más turbulentas en adelante. Muchos analistas han señalado recientemente que, tras el fuerte castigo que sufrió el partido republicano en las elecciones de medio mandato, Donald Trump podría intentar una acción militar en Cuba con la que granjearse una victoria.

Con una guerra de Irán que se ha enquistado y ha dejado consecuencias nefastas para la economía –uno de los factores que más han pesado, según las encuestas, para votar de manera aplastante a los demócratas–, conseguir un cambio de régimen en la Isla, como han perseguido todos los presidentes estadounidenses en los últimos 60 años, es una idea muy tentadora para la Administración de Donald Trump.

Conseguir un cambio de régimen en la Isla, como han perseguido todos los presidentes estadounidenses en los últimos 60 años, es una idea muy tentadora para la Administración de Donald Trump

Las conversaciones entre el régimen cubano y el Departamento de Estado de EE UU –liderado por el cubanoamericano Marco Rubio– salieron a la luz a principios de febrero, aunque el propio Donald Trump lanzó el primer anzuelo apenas una semana después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, cuando dijo: “Estamos hablando con Cuba”.

Axios y USA Today han sido los medios que más han divulgado la existencia de este diálogo y del papel clave en ellas de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del general y conocido como El Cangrejo. En marzo, en una rueda de prensa, Díaz-Canel confirmó las conversaciones y anunció reformas económicas que, en cualquier caso, intentó desligar de la presión de Washington.

Sin embargo, las negociaciones están bloqueadas –que no suspendidas, según reconocen las partes veladamente– por la negativa de La Habana a acometer reformas democráticas. El régimen afirma que está dispuesto a conversar sobre todo tipo de cuestiones de interés para los dos países pero que no va a tolerar que se dicte cuál debe ser su sistema político.

Washington no ha dejado de alternar esos contactos con una fuerte campaña de presión económica, a través de sanciones a miembros de la cúpula gubernamental –sobre todo– y empresas del Estado, así como a compañías de otros países que mantengan contratos con estas. A ello se suma un bloqueo petrolero que mantiene parado el suministro a nivel estatal, pese a lo cual EE UU se ha convertido en el mayor –y único– exportador de combustible a Cuba, por sus ventas al sector privado, que acaba parcialmente desviado al régimen.