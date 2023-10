Un poste eléctrico en estática milagrosa amenaza a conductores y peatones en Holguín

Hace seis años, un camión chocó contra un poste eléctrico en la carretera que conduce al Valle de Mayabe en Holguín. La base de la estructura se quebró y el resto quedó en el precario equilibrio en el que lo mantienen los cables, que pasan por la parte superior, y la suerte. Los innumerables reportes a la Unión Eléctrica (UNE) apenas han provocado la visita de algunos técnicos, pero el gigante de concreto y acero sigue roto. El constante paso de vehículos y peatones por la vía lo vuelven un peligro mortal.

A escasos metros de una parada de ómnibus, donde confluyen desde trabajadores hasta estudiantes de las escuelas de la zona, el poste es el blanco de las quejas de los vecinos. "Se ha hablado de eso en un montón de reuniones de rendición de cuentas", afirma a 14ymedio Niubis, residente en la barriada. "Una vez vino hasta un representante de la Empresa Eléctrica de Holguín y aseguró que no era un peligro, porque los cables, que son de alta tensión, impedían que se cayera".

Los vecinos no se creyeron la explicación oficial. "¿Cómo va a decirnos que así está bien. Los postes no están hechos para mantenerse aguantados por arriba, eso debe tener una base sólida", lamenta la mujer. "Por esta acera pasa mucha gente que va a sus consultas", dice, en referencia a los pacientes del cercano Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín y agrega, a ese constante tránsito, al personal sanitario que va a la Filial de Enfermería Arístides Estevez.

"Al mirarlo no se nota tanto el peligro. Pero cuando uno se va acercando es que se da cuenta de que no tiene ninguna parte hundida en la tierra, no tiene cimientos", explica Niubis, que atribuye a esto la desidia de las autoridades frente a este peligro. "Si estuviera inclinado o partido más arriba, quizás nuestra denuncia llegaba más lejos, pero como aquí todo es cuestión de maquillaje, lo que les importa es que cuando pase Díaz-Canel lo vea bien".

"Nada más que le dé un toque un carro o venga un ciclón, se va directo al piso", considera un emprendedor que tiene un local cercano de venta de refrescos y jugos. "No lo han cambiado porque no han querido. Por ese lugar pasan cientos de personas al día que se están jugando la vida cada vez que se acercan a ese poste". El hombre cree que se han confabulado la negligencia y la actual crisis de combustible que, muchas veces, los funcionarios utilizan como justificación para no ejecutar las debidas reparaciones.

La UNE alude también a los problemas para contar con nuevos postes, dado que la producción de estos soportes se paralizó por más de dos años en varias partes del territorio nacional. La falta de personal especializado contribuye también al deterioro de las labores de mantenimiento del monopolio estatal de electricidad. En los últimos meses ha crecido el éxodo laboral entre los linieros, que sumando su salario y los pagos adicionales por peligrosidad, cobran por debajo de los 10.000 pesos mensuales.

La situación ha llegado a un punto en que vecinos y transeúntes ponen sus esperanzas en que no llegue un ciclón que derribe al maltrecho poste o que, en su lugar, pase por la carretera algún visitante ilustre que obligue a cambiarlo. Por el momento, resulta cuestión de sobrevivencia esquivarlo y no perderlo de vista cuando se camina por la vía que conduce al Valle de Mayabe.

