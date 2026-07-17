Eliminan el máximo de 5.000 pesos en efectivo en bancos por un “esquema más flexible”

El límite lo establecerán las entidades, dice la 'Gaceta', pero es algo que ya sucedía en la práctica

La Habana/A partir del lunes, deja de estar en vigor el límite máximo de 5.000 pesos para cobros y pagos en efectivo que se estableció en Cuba hace dos años. Así lo consigna la Gaceta Oficial extraordinaria publicada este viernes, en una norma emitida por el Banco Central de Cuba (BCC) con solo dos disposiciones.

La primera deroga dos artículos de la Resolución 111 que, el 2 de agosto de 2023 y ante la escasez de efectivo en el país, obligaba a un tope para las transacciones bancarias de 5.000 pesos, y disponía que, de superarse esa cantidad en una operación, debía usarse tarjetas o canales electrónicos de pago.

En su exposición de motivos, el BCC se refiere a “las transformaciones económicas y sociales aprobadas” –en clara alusión a las 176 medidas anunciadas con la intención de liberalizar la economía– y al “objetivo de emplear de forma más eficiente el efectivo disponible”, por lo cual “resulta necesario modificar la citada Resolución 111, mediante la suspensión del límite establecido, hasta que las condiciones del país lo permitan, por un esquema más flexible”.

En cuanto a la segunda disposición, el Banco Central determina que el “fondo de caja chica destinado a pagos menores” se convendrá “entre los bancos comerciales y el actor económico

Este, prosigue, será “gestionado de mutuo acuerdo entre los bancos comerciales y las empresas estatales; organizaciones superiores de dirección empresarial; unidades presupuestadas; cooperativas no agropecuarias; cooperativas agropecuarias; productores agropecuarios; agricultores individuales; pescadores comerciales; micro, pequeñas y medianas empresas; proyectos de desarrollo local; trabajadores por cuenta propia; artistas y creadores; las modalidades de inversión extranjera y las formas asociativas creadas al amparo de la Ley de Asociaciones, así como a personas naturales y jurídicas si estas realizan actividades comerciales y de servicios legalmente autorizados, descritos como sujetos en los artículos 2 y 3 de la referida Resolución 111”.

En cuanto a la segunda disposición, el Banco Central determina que el “fondo de caja chica destinado a pagos menores” se convendrá “entre los bancos comerciales y el actor económico, atendiendo a criterios como: ingresos recibidos en la cuenta corriente con propósito fiscal; depósitos de efectivo realizados; volumen y proporción de operaciones por Pago en Línea; utilización del servicio de caja extra; características de la actividad económica; condiciones del territorio y la disponibilidad de efectivo en dichos bancos”.

La nueva resolución –que establece su entrada en vigor tres días después de su publicación en la Gaceta, es decir, el próximo 20 de julio– en realidad consigna sobre el papel lo que ya sucedía: dependiendo de la cantidad de efectivo disponible, había un límite distinto que cada sucursal determinaba. “Casi nunca fue de 5.000 pesos”, dice un jubilado de Nuevo Vedado, en La Habana. “La última vez que pasé por un banco, el de Marino y Conill, solo estaban dando 1.000 pesos por personas en billetes de 20”.

En Luyanó, cuenta una vecina, hace unas semanas solo despachaban 500 pesos por persona. Y desde Sancti Spíritus cuentan una cifra más dramática todavía: 200 pesos de límite por persona. “Eso no cuesta ni un refresco”, lamenta el afectado.

Eso, con suerte, es decir, si la oficina bancaria dispone de un mínimo, o si tiene corriente, que es aún más raro en estos días. Una treintena de personas se aglomeraban este mismo viernes en la sucursal del Banco Metropolitano Belascoaín y Zanja, en Centro Habana, por la falta de electricidad. “¿Que ya no va a haber límite para sacar?”, exclamaba una anciana al ser informada de la nueva norma. “Y qué más me da, si de todas formas no hay”.