Ya es oficial: el precio del gas de cocina pasa de 2,50 a 4,97 pesos el metro cúbico

Venta de balitas de gas licuado en Marianao, La Habana, en una imagen de archivo.

La Habana/Un mes después de anunciarlo extraoficialmente, tal y como informó 14ymedio, el Gobierno ha confirmado la subida del precio del gas, tanto del licuado –las balitas– como del manufacturado –de cocina–. Lo hace mediante una Gaceta Oficial, publicada este jueves, en la que además acredita el fin del tope al costo del arroz.

Para esto último, el documento deja sin efecto el anexo único del acuerdo tomado en el Consejo de Ministros del 5 de marzo de 2025, en “lo relativo al precio máximo de acopio y minorista del arroz consumo, para su venta controlada y liberada”. Aunque la Gaceta no lo indica, se trata de resoluciones derivadas de las 176 “reformas económicas” presentadas por el Gobierno el mes pasado.

Dos semanas antes, circulaba por varios grupos de WhatsApp de La Habana una nueva tabla de precios del gas manufacturado que prácticamente duplicaba la tarifa vigente, y que coincide con valores incluidos en la Gaceta de hoy.

Un hogar que consuma 30 metros cúbicos al mes, por ejemplo, deja de pagar 75 pesos y deberá abonar 149,10

En ambos lugares queda consignado que ahora el metro cúbico cuesta 4,97 pesos, frente a los 2,50 establecidos desde enero de 2021. Un hogar que consuma 30 metros cúbicos al mes, por ejemplo, deja de pagar 75 pesos y deberá abonar 149,10.

El aumento equivale al 98,8%, pero, tal y como advirtió este diario, el golpe es mayor para los llamados clientes no metrados, cuya factura no depende del consumo real, sino de una cantidad de metros cúbicos asignada según el número de residentes en la vivienda.

La Gaceta, sin embargo, establece un precio algo más barato para el “sector presupuestado” que presta “servicios sociales”, es decir hospitales, hogares de ancianos, de huérfanos o similares: 4 pesos por metro cúbico.

En el texto jurídico no figura la tabla que sí circuló en redes sociales, que establecía un pago mensual de 99,40 pesos para los núcleos de una o dos personas, correspondiente a 20 metros cúbicos. Los hogares de entre tres y cinco residentes tendrían que pagar 298,20 pesos por 60 metros cúbicos, mientras que las viviendas con seis personas o más tenían asignados 80 metros cúbicos y una factura de 397,60 pesos.

Tampoco indica lo que ofrecía el documento informal de junio, un costo de 370 pesos el servicio de corte y reconexión, muy por encima de los 50 pesos establecidos en la normativa aprobada durante la Tarea Ordenamiento, a partir de enero de 2021.

Sí fija esta Gaceta el precio de las balitas de GLP (gas licuado de petróleo), 35 pesos el kilogramo. Teniendo en cuenta que los cilindros son habitualmente de 10 kilogramos, cada uno de ellos sale por 350 pesos, en lugar de los 213 pesos que se pagaban hasta ahora.

Eso, claro, si se encuentran. Como ha documentado este diario, en los últimos meses, ante el recrudecimiento de la crisis energética y las largas colas para comprar el producto en el mercado racionado, se ha consolidado un mercado en dólares de balitas de gas. Estas se venden en páginas como Kmcero o Supermarket23, entre 24 y 30 dólares la unidad.

Presentado como negocios privados, sin embargo, los cilindros son repartidos a través del circuito estatal, por lo que han levantado la molestia de los cubanos.

Teniendo en cuenta que los cilindros son habitualmente de 10 kilogramos, cada uno de ellos sale por 350 pesos, en lugar de los 213 pesos que se pagaban hasta ahora

Para justificar las nuevas resoluciones sobre el gas, la Gaceta –breve, por lo demás–, asegura que “resulta necesario actualizar el precio minorista sin subsidio en pesos cubanos” del gas licuado y del manufacturado –los divide en dos resoluciones distintas– “teniendo en cuenta la compleja realidad de cerco energético que vive el país, los escasos combustibles en particular, en lo referido a la importación de petróleo y el incremento sostenido de los costos”.

Aunque en un principio son medidas liberalizadoras de la economía, en la calle, el cubano común las percibe con una sola palabra: inflación.

En junio, el índice de precios al consumidor (IPC) subió un 2,8%, el mayor aumento en lo que va de año, superando al anterior récord del 2,6% en febrero. La inflación interanual ya se sitúa en casi cuatro puntos más que en junio de 2025 (un 18,3%) y la acumulada desde enero en el 12,24%, frente al 8,26% de hace un año.

Ello en lo que respecta al mercado oficial. En el informal, el economista estadounidense Steve Hanke ha detectado una subida de diez puntos en un mes –del 66% interanual que diagnosticó en junio al 76% hace solo unos días.

La publicación de la Gaceta coincide con una nota en Granma que anuncia la aprobación de dos nuevos decretos leyes –que sin embargo no han sido publicados en el boletín oficial del Estado– asociados al paquete de 176 medidas para liberalizar la economía.

Sin muchos detalles, 'Granma' menciona el decreto ley “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” y el “Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias”

Sin muchos detalles, el diario del Partido Comunista menciona el decreto ley “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” y el “Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias”, aprobados en “una sesión extraordinaria del Consejo de Estado”.

La primera de estas normas, dice Granma, “busca regular los principios generales de organización y funcionamiento del sistema empresarial estatal para su transformación y desarrollo bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (Inaee)”. En cuanto a la segunda, reglamentará “la constitución, organización, integración y funcionamiento” de las cooperativas agropecuarias.

El Inaee fue creado hace unas semanas, según consignó la Gaceta Oficial, como “una institución presupuestada” y “subordinada al Consejo de ministros” (máximo órgano de Gobierno cubano), para “el perfeccionamiento del sistema empresarial estatal”.

Entre sus facultades están “asesorar, proponer, implementar y controlar las políticas y regulaciones dirigidas al sistema empresarial estatal”. Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, señaló que con la aprobación de ese decreto ley, se “ratifica a la empresa estatal socialista como el sujeto principal” de la economía de la Isla.